Mehr Protein, mehr Muskeln? Ab diesem Wert bringt Eiweiß nichts mehr

Hähnchenbrust zum Mittag, Magerquark am Abend, dazu ein Shake nach dem Training und ein High-Protein-Riegel als Snack. Männer essen heute deutlich mehr Eiweiß als noch vor 10 Jahren. Doch bringt das überhaupt noch etwas für den Muskelaufbau?

Mehr Eiweiß gilt als Lösung für alles Skyr, High-Protein-Pudding, Eiweiß-Pizza, Riegel an der Kasse: Immer mehr Produkte im Kühlregal werben mit ihrem Eiweißgehalt. Soziale Medien tun ihr Übriges. Wer Muskeln aufbauen will, glaubt: Je mehr Eiweiß, desto besser.

Klar ist: Ohne ausreichend Protein läuft beim Muskelaufbau gar nichts. Eiweiß liefert die Bausteine, die deine Muskelfasern nach dem Training reparieren und vergrößern.

Der aktuelle Hype hat sich aber von der Studienlage entfernt. Denn der Körper kann nicht unbegrenzt Muskelmasse aus zusätzlichem Protein bauen.

Ab etwa 1,6 g pro Kilo flacht der Effekt deutlich ab Wo liegt also die Grenze, ab der mehr Protein keinen zusätzlichen Effekt mehr hat? Die belastbarste Antwort liefert eine Meta-Analyse von Morton und Kollegen, 2018 im British Journal of Sports Medicine veröffentlicht.

Die Forscher werteten 49 randomisierte kontrollierte Studien mit 1.863 Teilnehmenden aus, die Krafttraining und Proteinzufuhr kombiniert hatten.

Das zentrale Ergebnis: Ab einer täglichen Proteinzufuhr von rund 1,62 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht flacht die Kurve ab. Wer mehr isst, baut nicht messbar mehr fettfreie Muskelmasse auf. Dabei handelt es sich um einen statistischen Schwellenwert aus den untersuchten Studien, nicht um eine feste Obergrenze für jeden Einzelnen.

Was das konkret heißt:

Bei 75 kg Körpergewicht: rund 120 g Protein pro Tag

rund 120 g Protein pro Tag Bei 85 kg Körpergewicht: rund 138 g Protein pro Tag

rund 138 g Protein pro Tag Bei 95 kg Körpergewicht: rund 154 g Protein pro Tag Mehr Protein bedeutet ab diesem Punkt jedoch nicht automatisch mehr Muskelwachstum. Aminosäuren, die dein Körper nicht für den Muskelaufbau benötigt, werden auch für zahlreiche andere Prozesse genutzt oder zur Energiegewinnung verstoffwechselt.

Extrem hohe Proteinmengen, wie sie in manchen Bodybuilding-Storys auftauchen, bringen den meisten ambitionierten Hobbysportlern für den Muskelaufbau daher wahrscheinlich keinen zusätzlichen Vorteil.

Warum dein Bizeps trotzdem nicht wächst Hier kommt der Punkt, den viele übersehen: Wer im Muskelaufbau stagniert, sollte nicht automatisch noch mehr Protein essen. Die Morton-Analyse zeigt noch etwas: Die Effizienz der Eiweißzufuhr hängt stark von Trainingserfahrung und Alter ab. Die Menge allein macht den Unterschied nicht.

Die meisten Männer haben kein Proteinproblem. Sie haben ein Fortschrittsproblem. Die echten Stellschrauben für sichtbare Fortschritte liegen hier:

Trainingsreiz: Wer Woche für Woche dasselbe Gewicht bewegt, gibt dem Muskel keinen Grund, zu wachsen. Progressive Überlastung ist entscheidend.

Wer Woche für Woche dasselbe Gewicht bewegt, gibt dem Muskel keinen Grund, zu wachsen. Progressive Überlastung ist entscheidend. Schlaf: Im Tiefschlaf schüttet dein Körper das Wachstumshormon aus, das für Regeneration und Hypertrophie zentral ist. Wer dauerhaft zu wenig schläft, kann damit auch seine Regeneration ausbremsen.

Im Tiefschlaf schüttet dein Körper das Wachstumshormon aus, das für Regeneration und Hypertrophie zentral ist. Wer dauerhaft zu wenig schläft, kann damit auch seine Regeneration ausbremsen. Regeneration: Muskeln wachsen zwischen den Einheiten. Wer dieselbe Muskelgruppe täglich hart belastet, blockiert seinen Fortschritt.

Muskeln wachsen zwischen den Einheiten. Wer dieselbe Muskelgruppe täglich hart belastet, blockiert seinen Fortschritt. Kalorienbilanz: Im starken Defizit wächst trotz Proteine kaum etwas. Viele Männer suchen die Lösung im Shaker. Dabei entscheidet sich Muskelaufbau oft ganz woanders. Ein zusätzliches Hähnchenfilet ersetzt weder eine Stunde Schlaf noch eine durchdachte Trainingsplanung.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zum Protein-Hype Wie viel Eiweiß brauche ich konkret pro Tag, wenn ich Muskeln aufbauen will? Für ambitionierte Kraftsportler gelten 1,6 bis 2,0 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag als optimaler Korridor. Bei 80 kg sind das 128 bis 160 g pro Tag. Schadet zu viel Protein meinen Nieren? Bei gesunden Menschen gibt es nach aktueller Studienlage keine Belege dafür, dass eine hohe Proteinzufuhr zu Organschäden führt. Bei bestehender Nierenerkrankung ist eine ärztliche Rücksprache sinnvoll. Wann sind Protein-Shakes wirklich sinnvoll? Shakes sind ein praktisches Mittel, um den Tagesbedarf zu decken, wenn du über feste Mahlzeiten nicht auf deine Menge kommst. Ein Muss sind sie nicht. Quark, Skyr, Eier oder Hülsenfrüchte liefern dieselbe Eiweißqualität.