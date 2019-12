Sportgetränke Die besten Proteinshake-Rezepte für den Muskelaufbau

Ein Protein-Drink dient nicht nur als Belohnung nach einem harten Training, er fördert auch den Muskelaufbau. Mit den richtigen Zutaten kann der Shake Kraft, Regeneration und Abwehrkräfte optimieren.

Diese Zutaten sollte ein Protein-Shake enthalten

Zusammen mit Gordon Wriedt, Hamburger Ernährungsberater und Personal Trainer, haben wir die perfekte Anleitung für deinen Post-Workout-Shake entwickelt. Bei diesen leckeren Rezepten ist für jeden Geschmack was dabei. Einzige Voraussetzung: Du brauchst einen Standmixer. Den gibt es in verschiedenen Größen, beispielsweise mit einem Füllvermögen von 600 Milliliter oder mit 2,3 Liter Füllvermögen.

Isolat oder Konzentrat? Das ist das beste Whey

1. Proteine bilden die Basis des Proteinshakes

Die Grundlage für ein ideales Muskelaufbau-Getränk bildet Eiweiß. "Als Pulver gehören Isolate aus Molke, Hanf und Ei zu den hochwertigsten Quellen. Diese gelten als schnell und leicht verdaulich", erklärt der Ernährungsberater und Personal Trainer. Was die Geschmacksrichtung des Proteinshakes angeht, darfst du wählen, was dir schmeckt. Heute gibt es neben den Klassikern Schokolade und Vanille auch exotische Sorten, zum Beispiel Irish Cream, Fruit Punch oder Cookies and Cream.

2. Kohlenhydrate kurbeln die Protein-Synthese an

Auch Kohlenhydrate gehören in einen Post- Workout-Shake – schließlich kurbeln sie die Protein-Synthese an. Eine Banane lohnt sich dabei auch geschmacklich. Alternativ empfiehlt Experte Wriedt kaltes, gekochtes Gemüse, zum Beispiel Kartoffeln, Kürbis oder Süßkartoffeln. Das hört sich erstmal befremdlich an, du solltest es jedoch mal ausprobieren, du wirst überrascht sein, wie lecker es schmeckt.

Die besten Lebensmittel für Sportler

3. Flüssigkeit sorgt für mehr Geschmeidigkeit

Dann übergieße die genannten Zutaten mit reichlich Flüssigkeit – 300 Milliliter pro Portion bilden hier einen Orientierungswert. Der Klassiker ist stilles Wasser. Eine natürlich-süße und gesunde Alternative ist Kokoswasser. Für ein besonders cremiges Ergebnis kannst du Nussmilch wählen, beispielsweise Cashew-, Kokos-, Macadamia- oder Mandelmilch. Normale Kuhmilch geht aber natürlich auch.

4. Zusätze für deinen Proteinshake

Grundsätzlich kannst du deinen Eiweiß-Shake jetzt schon genießen. Allerdings kannst du noch weitere gesundheitsfördernde Zutaten dazumischen. "Hier kommen die oft unterschätzten Zutaten ins Spiel, die deinen Proteinshake zusätzlich auf Muskelaufbau und Gesundheit zuschneiden."

So kann Kreatin deine Maximalkraft steigern

Hier kommen Wrieddt's Liebslings-Zusätze für den optimalen Protein-Shake:

Aber keine Angst, du musst nicht alle Spezialzutaten zusammenmischen – such dir eine aus und schau, was dir gut tut.

5. Ab in den Mixer

Du musst jetzt nur noch den Mixer auf Vollgas stellen. Mixe alle Zutaten 60 bis 90 Sekunden, bis eine homogene Mischung von gut trinkbarer Konsistenz entstanden ist. "Wird der Shake zu dickflüssig, füge ein bisschen mehr Flüssigkeit hinzu", empfiehlt der Experte.

Mit dem Eiweiß-Fluff baust du schnell Muskeln auf

Leckere Protein-Shake Rezepte

Ab jetzt gibt es deinen Protein-Shake nur noch in der Deluxe-Version. Probier dich durch unsere 5 (teilweise ausgefallene) Rezepte. Du wirst es nicht bereuen.

Bananen-Maca-Proteinshake Selbstgemachte Proteinshakes, die man mit frischen Früchten, Nüssen und anderen Zusätzen verfeinert, sind das beste Muskelfutter Nataliya Arzamasova / Shutterstock.com Bananen-Maca-Proteinshake Zutaten für 1 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Banane(n) (reif)

2 EL Cashewnüsse

300 ml Mandelmilch

1 EL Kokosöl

1 TL Maca-Pulver

1 EL Honig

1 EL Kokosmehl Zubereitung Alle Zutaten im Mixer unterbringen. Gerät auf höchster Stufe arbeiten lassen, bis ein cremiger Shake entstanden ist. Kalorien (kcal): 665

Fett: 35g

Eiweiß: 14g

Kohlenhydrate: 69g

Grüner Proteinshake „Green Gainer“ Clevere Resteverwertung: Dieser „Green Gainer“ Proteinshake ist besonders für Hardgainer geeignet, also diejenigen denen es schwer fällt, Masse aufzubauen Lecic / Shutterstock.com Grüner Proteinshake "Green Gainer" Zutaten für 1 Portion(en) 150 g Kartoffel(n) (gekocht)

1/2 mittelgroße(s) Avocado(s)

1 Handvoll Blattspinat (alternativ Brokkoli oder Grünkohl)

300 ml Wasser

1 TL Weizengras-Pulver

1 EL Kokosöl

1 TL Matcha-Pulver

1 TL Maca-Pulver

30 g Hanfprotein

1 EL Honig Zubereitung Gekochte Kartoffeln (oder alternativ gekochter Kürbis) mit der Avocado und dem grünen Gemüse in den Mixer geben. Mit Wasser auffüllen, dann den Rest hinzufügen und auf höchster Stufe zu einer gleichmäßigen Masse pürieren. Prost! Kalorien (kcal): 681

Fett: 43g

Eiweiß: 24g

Kohlenhydrate: 50g

Kokos-Schoko-Bananen-Proteinshake Raffinierter Proteinshake mit Erdnussbutter, Kaffeepulver, Kokosflocken, Bananen und natürlich Proteinpulver Elena Veselova / Shutterstock.com Kokos-Schoko-Bananen-Proteinshake Zutaten für 2 Portion(en) 100 ml Milch (fettarm, 1,5%)

100 g Naturjogurt (fettarm)

1/2 mittelgroße(s) Banane(n)

1 EL Erdnussbutter

1/2 TL Kaffee (gemahlen)

6 Eiswürfel

2 TL Molkenproteinpulver (Schokoladengeschmack)

1 TL Kokosflocken Zubereitung Alle Zutaten im Mixer miteinander verrühren. Kalorien (kcal): 176

Fett: 10g

Eiweiß: 10g

Kohlenhydrate: 13g

Bananen-Erdbeer-Proteinshake mit Erdnussbutter Shakes mit frischem Obst sind gesunde, schnell gemachte und leckere Vitaminbomben für Zwischendurch Zoeytoja / Shutterstock.com Bananen-Erdbeer-Proteinshake mit Erdnussbutter Zutaten für 2 Portion(en) 150 g Naturjogurt

2 TL Erdnussbutter

1 mittelgroße(s) Banane(n) (klein)

100 g Erdbeere(n)

2 TL Molkenproteinpulver

4 Eiswürfel Zubereitung Alle Zutaten im Mixer miteinander verrühren. Kalorien (kcal): 172

Fett: 7g

Eiweiß: 10g

Kohlenhydrate: 19g

Kürbis-Proteinshake mit Nüssen und Leinsamen Milch, Jogurt, Eiswürfel, Früchte und Molkeprotein-Pulver verwandeln Sie per Mixer in calciumreiche Shakes, die Ihre Fettverbrennung ankurbeln. Hier ein Beispiel: Shutterstock Kürbis-Shake Zutaten für 2 Portion(en) 50 g Kürbis(se) (aus der Dose)

100 g Haferflocken

50 g Pekannüsse (gemahlen)

2 EL Vanillejoghurt

2 TL Molkenproteinpulver (Vanillegeschmack)

1 TL Leinsamen (gemahlen)

6 Eiswürfel Zubereitung Alle Zutaten im Mixer miteinander verrühren. Kalorien (kcal): 412

Fett: 24g

Eiweiß: 15g

Kohlenhydrate: 37g

Fazit: So lecker kann ein Protein-Shake sein

Dein Protein-Shake bestand bisher lediglich aus Proteinpulver und Wasser oder Milch? Ab jetzt wird es geschmackvoller und gesünder. Unsere 5 Rezepte versorgen deinen mit reichlich Nährstoffen. So kannst du das Maximum aus deinem Training rausholen.

