Endlich ist es wieder so weit: Am 21. November eröffnen in vielen Städten die Weihnachtsmärkte ihre Pforten – und zwar ganz ohne Einschränkungen. Zeit, um mit einem Glühwein, Grog oder einer Feuerzangenbowle darauf anzustoßen. Einen Haken hat das Ganze allerdings: Die meisten alkoholischen Heißgetränke haben es kalorientechnisch echt in sich.

Achtung: Wenn du dich krank fühlst oder dir die Menschenmengen noch nicht wieder ganz geheuer sind, mach es dir lieber zu Hause gemütlich. Wo auf engem Raum viele Menschen sind, ist das Ansteckungsrisiko immer hoch – egal, ob Corona oder Grippe.

Glühwein, Eierpunsch & Co.: flüssige Kalorienbomben auf dem Weihnachtsmarkt

Dass sich in solch einer Tasse viele Kalorien, Zucker und teilweise sogar Fett verstecken, wird gerne verdrängt. Das ist auch völlig in Ordnung – immerhin wären sonst die guten Vorsätze fürs neue Jahr überflüssig. Achtest du jedoch sonst auch auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung, interessieren dich wahrscheinlich die Nährwerte deines Getränkes, die wir dir nicht vorenthalten möchten.

Eine gute Nachricht vorab: Einer Studie zufolge ist Glühwein immerhin gesünder als der kalte Wein, aus dem er gemacht wird: weniger Alkohol (durchs Erhitzen), mehr Antioxidantien (durch die hinzugefügten Gewürze). Übrigens zeigte eine weitere Studie, dass der erhitzte Wein nicht betrunkener macht als ein bei Zimmertemperatur getrunkener.

Was sind typische Weihnachtsgetränke?

Der Klassiker schlechthin ist natürlich der Glühwein, den es nicht nur als roten, sondern auch als weiße Variante gibt. Neben der alkoholfreien Version, also dem Kinderpunsch, kannst du dir in der Adventszeit auch Feuerzangenbowle, Lumumba, Eierpunsch und viele mehr gönnen. Sie alle haben wir in unserer Bildergalerie bewertet. Du willst Glühwein selbst machen? Hier kommen 5 geniale Rezepte.

Welche Weihnachtsgetränke enthalten keinen Alkohol?

Wenn du keinen Alkohol trinken möchtest, musst du nicht auf ein leckeres Getränk verzichten. Statt Glühwein zu trinken, kannst du auch zum Kinderpunsch greifen. Trinkst du gerne Lumumba, kannst du dir eine heiße Schokolade (ohne Schuss!) genehmigen.

Welches Getränk wie viele Kalorien, sowie Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß und Alkohol enthält, erfährst du in unserer Bildergalerie. Nicht vergessen: Bei einer gesunden Ernährung darf übrigens auch mal gesündigt werden. Schließlich sollst du die Weihnachtszeit genießen. Viel Spaß!