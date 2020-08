Alkoholfreies Bier: Ist es wirklich so gesund?

Isotonisches Getränk So gesund ist Bier wirklich

Malz, Hopfen, Wasser und Hefe – das sind die einzigen Zutaten, die genutzt werden dürfen, um deutsches Bier zu brauen. So legt es das Reinheitsgebot von 1516 fest. Und diese Zutaten haben viele Vorteile.

Oft wird von Bier sogar als isotonischem Getränke geredet, und tatsächlich bieten die vielen Mineralstoffe im Bier ein gutes Rundum-Sorglos-Paket für Sportler. Doch wie sieht es mit dem Alkohol aus? Wie gesund ist Bier wirklich? Das klären wir hier.

Ist Bier gesund?

100 Milliliter Bier (Pils) enthalten 42 Kalorien und 3 Gramm Kohlenhydrate. Letzteres ist für Sportler besonders wichtig. Kohlenhydrate liefern deinen Muskeln wichtige Energie und sorgen dafür, dass du beim Sport volle Leistung bringen kannst. Möchtest du an deine Grenzen gehen, gibt es keinen besseren Treibstoff für deine Muskeln.

Neben Kohlenhydraten enthält Bier zudem viele Mineralstoffe. Durch das Schwitzen beim Sport verliert dein Körper wichtige Mineralien. Bier kann diese Verluste an Mineralstoffen wie Calcium (4 Milligramm pro 100 Milliliter), Natrium (3 Milligramm pro 100 Milliliter) und Magnesium (10 Miligramm pro 100 Milliliter) wieder ausgleichen. Natrium ist während der Belastung äußerst wichtig, da der Körper auf einen Mangel sehr empfindlich reagiert, etwa mit Krämpfen oder Schwindelgefühlen. Kalium (50 Milligramm pro 100 Milliliter) braucht der Organismus, um Kohlenhydrate in Form von Glykogen zu speichern. Nur wenn du Kalium im Körper hast, kann dein Körper die aufgenommenen Kohlenhydrate als Glykogen in die Muskelzellen einbauen.

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan XL-Arme in 8 Wochen 48 Seiten Ganzkörper- und Arm-Training

für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

alle Übungen in Bild und Video

optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos zum Plan 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

In Bier stecken auch sporttaugliche Vitamine, allen voran B6, ohne das im Körper der Aufbau von Proteinen nicht möglich wäre. Es ist unverzichtbar für Muskeln und Gelenke, aber auch für das Immunsystem. Ein Mangel kann etwa zu höherer Infektanfälligkeit, Muskelschwäche, Blutarmut und Arthritis führen. Vitamine wie B6 und Folsäure sind über das Getreide in Bier enthalten, sie werden nicht zugesetzt – die Hersteller dürfen mit dieser Eigenschaft jedoch nicht werben.

Was bedeutet isotonisch?

Isotonische Getränke haben dasselbe Verhältnis von Nährstoffen zu Flüssigkeit, wie das menschliche Blut, sprich: Der osmotische Wert ist gleich. Dadurch kann dein Körper die Nährstoffe besonders schnell aufnehmen und verwerten, ohne dass der Magen dabei zu sehr belastet wird. Die in isotonischen Getränken enthaltenen Mineralstoffe, unter anderem Magnesium, Natrium und Calcium, gleichen die Verluste durchs Schwitzen wieder aus, während das Getränk dich gleichzeitig mit ausreichend Flüssigkeit versorgt. Bist du auf der Suche nach weiteren Getränken? Das sind die Top 10 der gesunden Durstlöscher

Im Supermarkt tummeln sich mittlerweile viele isotonische Sportgetränke, die deine Performance während des Sports pushen sollen. Denn wer Sport treibt, verbrennt Energie. Isotonische Getränke versorgen deinen Körper mit Energie, Mineralstoffen und Flüssigkeit. Für Freizeitsportler sind spezielle Sport-Drinks jedoch gar nicht nötig, du kannst genauso gut zu einer Apfelsaftschorle oder (alkoholfreiem) Bier greifen.

Hypertone Getränke, die zu viele Mineralien oder Kohlenhydrate enthalten, wie zum Beispiel Cola, verringern hingegen deine Leistungsfähigkeit. Um die Nährstoffe aus hypertonen Getränken aufzunehmen, muss der Körper sie mit Flüssigkeit aus den Blutgefäßen verdünnen. Das beeinträchtigt die Fließeigenschaften des Blutes. Das Blut wird dickflüssiger, sein Volumen verringert sich und das Leistungspotenzial sinkt. Statt zu hypertonen Getränken zu greifen, solltest du also isotonische Getränke oder Wasser bevorzugen.

Alkohol und Sport – passt das zusammen?

Leider nein, denn Alkohol ist tatsächlich nachteilig beim Sport. Er macht dich träge und langsam und verringert deine Konzentrationsfähigkeit und Koordination. Zudem reduziert Alkohol die Ausschüttung von Wachstumshormonen, die an muskelaufbauenden Prozessen beteiligt sind.

Vor allem entzieht Alkohol deinem Körper Wasser. Und das wird neben dem Abtransport von Schadstoffen vor allem dafür benötigt, um die Muskeln mit Nährstoffen, mit Kohlenhydraten, Eiweiß, aber auch mit Magnesium zu versorgen. Doch es gibt noch andere Gründe, warum du beim Sport genug Wasser trinken solltest.

Ist alkoholfreies Bier besser?

Alkoholfreies Bier ist anscheinend das perfekte Sportlergetränk. Es ist isotonisch, hat mit 25 Kalorien pro 100 Milliliter nur knapp halb so viele Kalorien wie alkoholhaltiges Bier, enthält dafür mit 5 Gramm Kohlenhydrate etwas mehr Carbs. Zudem umgehst du die Nachteile des Alkohols.

Forscher des Münchner Klinikums Rechts der Isar haben 277 Läufer untersucht und festgestellt, dass alkoholfreies Bier für Sportler gesundheitsfördernd ist: Wer 3 Wochen vor und 2 Wochen nach einem Wettkampf jeden Tag 1 bis 1,5 Liter alkoholfreies Bier trinkt, der leidet seltener unter Atemwegsinfekten und Entzündungsreaktionen. Verantwortlich hierfür sind die im Bier enthaltenen Pflanzenstoffe, sogenannte Polyphenole. Diese unterstützen das körpereigene Immunsystem, das nach extremer Belastung weniger Abwehrkräfte mobilisieren kann als sonst. Zudem wirken sie sich positiv auf das Herz, den Magen-Darm-Trakt und das Blutbild aus.

Ein Sportgetränk darf jedoch nicht zu viel Kohlensäure enthalten, da dein Körper es sonst nicht schnell genug aufnehmen kann. Weizenbier enthält fast so viel Kohlensäure wie Champagner. Pils ist magenfreundlicher, da es weniger Kohlensäure enthält. Die empfohlene Zufuhrmenge an alkoholfreier Flüssigkeit für Ausdauersportler liegt bei 0,5 bis 1 Liter in der Stunde, je nach Wetter und Trainingsintensität – bedeutet: an heißen Sommertagen eher 1 Liter pro Stunde.

Fazit: Alkoholfreies Bier ist ein top Sportler-Getränk

Bier liefert dank seiner Kohlenhydrate Energie und sorgt dafür, dass du beim Sport länger durchhältst. Die enthaltenen Mineralstoffe wie Magnesium, Natrium, Kalium und Calcium sowie Vitamine beugen fiesen Muskelkrämpfen vor und unterstützen den Aufbau von Proteinen. Da Alkohol jedoch zahlreiche negative Auswirkungen auf deine Performance hat, solltest du stets alkoholfreies Bier wählen.

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan XL-Arme in 8 Wochen 48 Seiten Ganzkörper- und Arm-Training

für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

alle Übungen in Bild und Video

optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos zum Plan 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Die stärkste Trainings-App der Welt Mehr als 1.000 Übungen mit Video

500 Workouts und 30 Trainingspläne

Ideal für jedes Fitnessziel, -level und -ort

Plus: Statistiken, Kalender und Ernährungstipps 9,99€

pro Monat

Individuelles Coaching SPECIAL Jetzt 30% sparen! 5 Top-Trainer zur Auswahl für dein Ziel

Ausführlicher Check-up vor Beginn

Maßgeschneiderter Trainings- und Ernährungsplan

Jede Übung in Bild und Video

Persönlicher Kontakt für Rückfragen und Feintuning ab 15,00€

pro Woche Jetzt buchen