Alkoholfreies Bier: Ist es wirklich so gesund?

Nach einer schweißtreibenden Laufeinheit oder einem intensiven Workout greifen viele Sportler ganz selbstverständlich zum alkoholfreien Bier. Kein Wunder: Es liefert Flüssigkeit, Kohlenhydrate und wichtige Mineralstoffe und gilt deshalb seit Jahren als klassisches Regenerationsgetränk. Doch ist alkoholfreies Bier tatsächlich die beste Wahl nach dem Sport? Die Antwort lautet: Es kommt darauf an.

Was macht alkoholfreies Bier überhaupt zum Sportgetränk? Alkoholfreies Bier besteht – genau wie klassisches Bier – aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Durch den Verzicht auf Alkohol bleiben viele Inhaltsstoffe erhalten, die nach körperlicher Belastung durchaus interessant sein können. Dazu gehören Flüssigkeit, Kohlenhydrate, Elektrolyte sowie verschiedene B-Vitamine.

Nährwerte: Das steckt in alkoholfreiem Bier 100 Milliliter Bier (Pils) enthält – je nach Hersteller – rund 42 Kalorien und 2 bis 3 Gramm Kohlenhydrate. Letztere sind für Sportler (vor allem bei Ausdauersportarten) besonders wichtig. Kohlenhydrate sind nämlich dein Muskeltreibstoff und die wichtigsten Energielieferanten des Körpers.

Alkoholfreies Bier sowie alkoholfreies Weizen (oder Weißbier genannt) ist deutlich kalorienärmer mit 20 bis 25 Kalorien und liefert sogar ein wenig mehr Kohlenhydrate (um die 5 Gramm). Neben Kohlenhydraten enthält (alkoholfreies) Bier zudem viele Mineralstoffe. Durch das Schwitzen beim Sport verliert dein Körper wichtige Mineralien. Bier kann diese Verluste an Mineralstoffen wie Calcium, Natrium und Magnesium wieder ausgleichen.

Natrium ist während der Belastung essenziell, da der Körper auf einen Mangel sehr empfindlich reagiert, etwa mit Krämpfen oder Schwindelgefühlen. Kalium braucht dein Organismus, um Kohlenhydrate in Form von Glykogen zu speichern. Nur wenn du Kalium im Körper hast, kannst du die aufgenommenen Kohlenhydrate als Glykogen in die Muskelzellen einbauen.

In Bier stecken auch sporttaugliche Vitamine, wie die B-Vitamine B12, B6 und B9 (Folsäure) und Polyphenole (sekundäre Pflanzenstoffe), die viele positive Auswirkungen auf Muskeln, Gelenke und dein Immunsystem haben.

Warum Alkohol deine Regeneration ausbremst Die positiven Eigenschaften von Bier gelten allerdings nur für die alkoholfreie Variante. Alkohol wirkt sich nachweislich negativ auf zahlreiche Prozesse aus, die nach dem Training wichtig sind.

Er kann unter anderem

die Muskelproteinsynthese beeinträchtigen,

die Ausschüttung wichtiger Wachstumshormone reduzieren,

die Regeneration verzögern,

die Flüssigkeitsversorgung verschlechtern,

Konzentration und Koordination beeinträchtigen. Wer seine Leistungsfähigkeit verbessern oder Muskeln aufbauen möchte, fährt deshalb mit alkoholfreiem Bier deutlich besser als mit einem klassischen Feierabendbier.

Ist alkoholfreies Bier ein gutes isotonisches Sportgetränk? Im Supermarkt tummeln sich mittlerweile viele Sportgetränke, die deine Performance während des Sports pushen sollen. Denn wer Sport treibt, verbrennt Energie. Isotonische Getränke versorgen deinen Körper mit Energie, Mineralstoffen und Flüssigkeit.

Doch was bedeutet "isoton" oder "isotonisch" überhaupt? Isotonische Getränke haben dasselbe Verhältnis von Nährstoffen zu Flüssigkeit, wie das menschliche Blut, sprich: Der osmotische Wert ist gleich. Dadurch kann dein Körper die Nährstoffe besonders schnell aufnehmen und verwerten, ohne dass der Magen dabei zu sehr belastet wird. Die in isotonischen Getränken enthaltenen Mineralstoffe, unter anderem Magnesium, Natrium und Calcium, gleichen die Verluste durchs Schwitzen wieder aus, während das Getränk dich gleichzeitig mit ausreichend Flüssigkeit versorgt.

Hypertone Getränke, die zu viele Mineralien oder Kohlenhydrate enthalten, wie Cola, verringern hingegen deine Leistungsfähigkeit. Um die Nährstoffe aus hypertonen Getränken aufzunehmen, muss der Körper sie mit Flüssigkeit aus den Blutgefäßen verdünnen. Das beeinträchtigt die Fließeigenschaften des Blutes. Das Blut wird dickflüssiger, sein Volumen verringert sich und das Leistungspotenzial sinkt.

Isotonische Getränke sind also die bessere Wahl. Für Freizeitsportler sind spezielle Sport-Drinks jedoch gar nicht nötig, du kannst genauso gut eine Apfelschorle oder alkoholfreies Bier oder Weißbier trinken.

Wann alkoholfreies Bier sinnvoll ist – und wann nicht Ob alkoholfreies Bier die richtige Wahl ist, hängt vor allem von deiner Sportart und deinem Trainingsziel ab.

Die empfohlene Zufuhrmenge an alkoholfreier Flüssigkeit für Ausdauersportler liegt bei 0,5 bis 1 Liter in der Stunde, je nach Wetter und Trainingsintensität – bedeutet: an heißen Sommertagen eher 1 Liter pro Stunde.

Ein gutes Sportgetränk darf jedoch nicht zu viel Kohlensäure enthalten, da dein Körper es sonst nicht schnell genug aufnehmen kann. Weizenbier enthält fast so viel Kohlensäure wie Champagner. Pils ist magenfreundlicher, da es weniger Kohlensäure enthält.

Infobox: Gut zu wissenWusstest du, dass alkoholfreies Bier nicht nur nach, sondern auch während des Sports eine gute Wahl ist? Das konnte eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln belegen, die untersuchte, wie sich verschiedene Pausengetränke mit unterschiedlichen Elektrolyt- und Kohlenhydratgehalten auf die Leistungsfähigkeit auswirken. Mit alkoholfreiem Bier konnten die Probanden der Belastung länger standhalten, als wenn sie Cola oder Wasser getrunken haben.

Alkoholfrei oder 0,0 Prozent – wo liegt der Unterschied? Obwohl alkoholFREI draufsteht, enthält alkoholfreies Bier tatsächlich noch eine geringfügige Menge Alkohol. Ist das erlaubt? Ja. Auch Deklarationen wie zum Beispiel "zuckerfrei" oder "fettfrei" ist es üblich, dass eine gewisse Restmenge eines bestimmten Stoffes erlaubt ist.

Von alkoholfreiem Bier kannst du aber nicht betrunken werden und es hat auch keine Auswirkungen auf deine psychischen und physischen Fähigkeiten. Das bestätigte eine Studie, bei der die Testpersonen die 1,5 Liter alkoholfreies Bier (drei 0,5-Liter-Flaschen ERDINGER alkoholfrei) in nur einer Stunde konsumiert haben.

Möchtest du ganz sichergehen und lieber gar keinen Alkohol zu dir nehmen, dann wähle 0,0-Prozent-Bier. Diese Biere unterliegen natürlich ebenfalls dem deutschen Reinheitsgebot, ihnen wird aber mittels spezieller Brauverfahren der Alkohol komplett entzogen, sodass wirklich nichts mehr im Endprodukt nachweisbar ist.

FAQ: Häufige Fragen zu alkoholfreiem Bier Ist alkoholfreies Bier gesünder als normales Bier? Ja. Es enthält deutlich weniger Kalorien und keinen beziehungsweise nur sehr wenig Alkohol. Kann alkoholfreies Bier Muskelaufbau unterstützen? Direkt nicht. Es liefert Kohlenhydrate und Mineralstoffe, aber nur sehr wenig Eiweiß. Nach Krafttraining solltest du zusätzlich proteinreiche Lebensmittel essen. Ist alkoholfreies Bier besser als Wasser? Nicht grundsätzlich. Wasser bleibt der wichtigste Durstlöscher. Nach längeren Ausdauerbelastungen kann alkoholfreies Bier jedoch zusätzliche Kohlenhydrate und Mineralstoffe liefern. Kann ich alkoholfreies Bier jeden Tag trinken? In moderaten Mengen spricht bei gesunden Erwachsenen meist nichts dagegen. Achte jedoch auf den Kalorien- und Kohlenhydratgehalt sowie den teilweise vorhandenen Restalkohol. Warum trinken viele Marathonläufer alkoholfreies Bier? Weil es Flüssigkeit, Elektrolyte und Kohlenhydrate liefert und damit die Regeneration nach langen Ausdauerbelastungen unterstützen kann.