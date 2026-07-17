Sommer-Gewinnspiel: 2 × 250 € gewinnen: Jetzt teilnehmen

Bereit für einen richtig guten Sommer? Dann schnapp dir deine Gewinnchance: Wir verlosen 2 × 250 €. Ob du dir davon einen aktiven Kurztrip gönnst, neue Sport- oder Outdoor-Ausrüstung holst oder dir ein besonderes Erlebnis erfüllst – du entscheidest.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.