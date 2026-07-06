Simon Gronau: HYROX-Weltrekord mit 100 Rennen in 100 Tagen

Kann ein menschlicher Körper 100 Tage lang tägliche Maximalbelastung ohne Regeneration überstehen? Der deutsche Ausdauerathlet Simon Gronau hat diese Frage am 5. Juli 2026 mit einem donnernden "Ja" beantwortet. In einer Weltpremiere, verifiziert durch das Rekordinstitut für Deutschland (RID), beendete er seinen 100-tägigen HYROX-Marathon im Pro-Format. Ein sportliches Experiment, das die Fitness-Welt in Atem hielt: 800 Kilometer Laufen, 800 gnadenlose Kraft-Stationen und eine mentale Belastung, die jenseits des Vorstellbaren liegt.

Was treibt einen 26-jährigen Athleten dazu, sich drei Monate lang täglich der "härtesten Fitness-Challenge der Welt" zu stellen? "An Tag 63 stehst du auf und jeder Millimeter deines Körpers schreit nach Abbruch. In diesem Moment entscheidet nicht mehr die Muskulatur, sondern der Kopf", erklärt Gronau. Der Ausdauer-Athlet, der mit über 930.000 Followern zu den einflussreichsten Fitness-Athleten im deutschsprachigen Raum gehört, dokumentierte jeden Kilometer via Livestream und Vlogs. Es war eine ehrliche Konfrontation mit dem eigenen Ich.

Technologie als Enabler: Das Setup für 100 Tage Wer täglich 90 Minuten unter Maximalbelastung steht, darf beim Equipment keine Kompromisse eingehen. PUMA als Hauptpartner und Unterstützer von Simon bei seinem Weltrekordversuch (gemeinsam mit der Marke OACE), lieferte die technologische Basis. Gronau setzte während der 100 Tage auf die PUMA-Kollektion mit dryCELL Technologie, das schnelltrocknende Material von PUMA mit überlegener Schweißableitung. Denn nasse Kleidung erhöht das Körpergewicht und verursacht Reibungspunkte, die einem im Wettkampf mental zermürben können.

Besonders im Fokus stand das Schuhwerk. Für den immensen Laufanteil von insgesamt 800 Kilometern wählte Simon den MagMax NITRO™ 2, der von PUMA exklusiv für ihn angepasst wurde, um der extremen Ausnahmebelastung standzuhalten. Diese Evolutionsstufe bietet ein Maximum an NITROFOAM™-Dämpfung und schützt den Bewegungsapparat vor der kumulativen Erschöpfung.

Wenn es nicht gerade ein Weltrekordversuch mit Dauerbelastung ohne Pause ist, lieferte der PUMA Activate NITRO™ TR HYROX die nötige Stabilität für das tägliche Training und die Kraft-Intervalle. Dank einer breiteren Außensohle und reduzierten Stack-Height bietet er bei Wall Balls und Sandbag Lunges den nötigen Stand. Für den Race-Modus, bei dem es zusätzlich zu Stabilität und Grip auch auf Geschwindigkeit ankommt, ist der Deviate NITRO™ Elite HYROX 4 die perfekte Wahl. Eine HYROX-spezifische NITROFOAM™ ELITE-Mischung sorgt für außergewöhnliche Geschwindigkeit und Energierückgabe, während eine modifizierte PWRPLATE aus Kohlefaser bei jedem Lauf für kraftvollen Antrieb sorgt. Unter den Füßen gewährleistet eine Vollgummi-Außensohle mit für Kunstrasen optimierten Stollen maximale Traktion und Kontrolle beim Schieben und Ziehen des Schlittens sowie bei den Übergängen.

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Men’s Health Tipps: Wie erreiche ich meine Ziele? Mentale Stärke: "Micro-Goal Setting". Denke bei HYROX nicht an die 8 Kilometer, sondern nur an die nächste 400m-Runde.

"Micro-Goal Setting". Denke bei HYROX nicht an die 8 Kilometer, sondern nur an die nächste 400m-Runde. Regeneration: Nutze Tools wie Massagepistolen oder Kompressionsbekleidung, um den lymphatischen Abfluss zu fördern, während du schläfst.

Nutze Tools wie Massagepistolen oder Kompressionsbekleidung, um den lymphatischen Abfluss zu fördern, während du schläfst. Equipment-Logik: Warum spezielles Schuhwerk? Ein weicher Schuh raubt dir beim Sled Push die Kraftübertragung. Ein stabiler Schuh wie der PUMA Activate NITRO™ TR HYROX schont die Sehnen und ist der perfekte Begleiter beim Training. Für extra Speed ist der PUMA Deviate NITRO™ Elite HYROX 4 die beste Wahl für das Rennen.

Warum spezielles Schuhwerk? Ein weicher Schuh raubt dir beim Sled Push die Kraftübertragung. Ein stabiler Schuh wie der PUMA Activate NITRO™ TR HYROX schont die Sehnen und ist der perfekte Begleiter beim Training. Für extra Speed ist der PUMA Deviate NITRO™ Elite HYROX 4 die beste Wahl für das Rennen. Ernährung: Setze auf komplexe Kohlenhydrate (Haferflocken, Vollkorn) vor dem Lauf und schnelle Proteine und Elektrolyte danach. Unterstütze die Regeneration durch entzündungshemmende Lebensmittel (Omega-3, Kurkuma) und zur Vorbeugung Antioxidantien (Beeren, grünes Gemüse).