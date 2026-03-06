Head & Shoulders Faktencheck: Mythen widerlegt

Schuppen sind ein Thema, das man ungern anspricht – aber das fast jeder Mann kennt. Und kaum eine Marke wird dabei so hitzig diskutiert wie Head & Shoulders. In Foren, unter Freunden, auf Social Media: Jeder hat eine Meinung. Viele Mythen halten sich erstaunlich hartnäckig. Höchste Zeit also für einen gründlichen Check – nüchtern, faktenbasiert und wisssenschaftlich fundiert.

Mythos 1: „Head & Shoulders ist aggressiv“ Nein, Head & Shoulders ist weder aggressiv zur Kopfhaut noch zum Haar. Der Fokus bei der Entwicklung von Head & Shoulders lag nicht nur auf der effektiven Bekämpfung von Schuppen, sondern gleichzeitig auf der Schonung der Haarstruktur und der natürlichen Kopfhautbarriere. Das Shampoo reinigt sanft und pflegt gut verträglich, auch bei sensibler Kopfhaut.

Die Formulierungen sind pH-balanciert, dermatologisch geprüft und so abgestimmt, dass Reinigungsleistung und Pflege in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Tenside entfernen Schmutz, Öl und Reste von Stylingprodukten, während pflegende Komponenten verhindern, dass die Kopfhaut austrocknet oder gereizt reagiert.

Spannend wird es, wenn man sich anschaut, wie intensiv Head & Shoulders getestet wurde: Über 100 klinische Studien zu Wirksamkeit und Verträglichkeit bestätigen, dass der „Aggressiv“-Mythos hauptsächlich eins ist: ein reines Gerücht ohne wissenschaftliches Fundament. Head & Shoulders ist erwiesenermaßen sehr gut hautverträglich und erhält von Dermatest® mitunter die Bestnote "Sehr Gut".

Mythos 2: „Die Inhaltsstoffe sind schädlich“ Dieser Mythos entsteht meist aus Unsicherheit oder aus dem Reflex, bestimmte Inhaltsstoffe misstrauisch zu betrachten, die kompliziert klingen.

Die Inhaltsstoffe, die oft bei der Verbreitung von Mythen genannt werden, sind Tenside wie Sodium Laureth Sulfat. Fakt ist: Tenside braucht jedes Shampoo, sonst würde es schlicht nicht reinigen. Die Frage ist nicht ob, sondern wie sie eingebaut sind.

In den Head & Shoulders Shampoos arbeiten diese Tenside nicht allein, sondern im Team. Die neue 3x Protect-Formel von Head & Shoulders wirkt in dreifacher Hinsicht:

Sie entfernt Öl/Talg, beseitigt Schuppen, lindert Juckreiz. Das Shampoo enthält dabei den antioxidativen Inhaltsstoff Pirocton Olamin, der das Mikrobiom der Kopfhaut im Gleichgewicht hält. Die Formel stellt zudem den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt wieder her und bekämpft Schuppen dort, wo sie entstehen. Die Technologie in der Formel bildet ein unsichtbares Netz, das bei Kontakt mit Wasser den Anti-Schuppen-Wirkstoff an die Kopfhaut und die Poren abgibt und ihn dort hält, wo er am meisten benötigt wird. Seine Kombination mit pflegenden und reinigenden Inhaltsstoffen bekämpft nicht nur wirksam Schuppen, sondern pflegt auch sanft die Kopfhaut und das Haar.

P&G Head & Shoulders reinigt und wirkt zugleich – für ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Mythos 3: „Head & Shoulders macht abhängig“ Der vielleicht größte Mythos von allen. Und gleichzeitig jener, der am leichtesten zu widerlegen ist. Schuppen sind kein einmaliges Ereignis, sondern ein wiederkehrendes Kopfhaut-Thema. Verantwortlich dafür ist ein Hefepilz namens Malassezia globosa, der bei jedem Menschen auf der Kopfhaut lebt und sich von Hautfett ernährt. Dabei entstehen Stoffe, die bei manchen Männern die Kopfhaut irritieren, Mikroentzündungen begünstigen und die Abschuppung beschleunigen. Die Folge: Juckreiz, Spannungsgefühl, sichtbare Schuppen.

Anti-Schuppen-Shampoos wie Head & Shoulders regulieren dieses System. Hörst du auf, ein Shampoo mit dem Anti-Schuppen-Wirkstoff Pirocton Olamin zu verwenden, arbeitet Malassezia globosa irgendwann wieder ungestört – und die Schuppen kehren zurück. Es ist das gleiche Prinzip wie beim Zähneputzen: Du bist nicht abhängig von Zahnpasta. Aber wenn du damit aufhörst, entstehen Probleme. Genau so ist es bei der Haarpflege: Wie bei allen Kosmetikprodukten ist die Wirkung am effektivsten bei kontinuierlicher Anwendung.

Head & Shoulders: von Dermatest® geprüft und ausgezeichnet Head & Shoulders wurde 2025 in der beliebtesten Variante „Classic Clean“ von Dermatest® geprüft und hat mit dem 5-Sterne-Siegel und dem Sensitive-Skin-Siegel die höchstmögliche Auszeichnung erhalten.

Dermatest® bestätigt die sehr gute Hautverträglichkeit in einer vierwöchigen dermatologischen Anwendungsstudie mit 55 Proband:innen mit sensibler Kopfhaut. Besonders beeindruckend: 91 % berichten von sehr guter Verträglichkeit und 85 % von keinen Reizungen.

Head & Shoulders Classic Clean ...

... ist effektiv und dermatologisch bestätigt sehr gut hautverträglich.

... führt bei regelmäßiger Anwendung zu sichtbar weniger Schuppen.

... ist auch für eine sensible Haut sehr gut geeignet.

Fazit: Mythen aus, Fakten an Wenn man einmal die Gerüchte vom Tisch nimmt, ergibt sich ein klares Bild: Head & Shoulders ist weder aggressiv, noch schädlich, noch macht es abhängig.Stattdessen ist es ein wissenschaftlich fundiertes Anti-Schuppen-Shampoo, das Wirksamkeit und Verträglichkeit vereint.