Rasierer im Vergleich Das sind die 3 besten Rasierer auf dem Markt

Worauf sollte ich beim Kauf eines Rasierers achten?

Informiere dich, welcher Rasierer-Typ für dich am besten geeignet ist. Die unterschiedlichen Varianten stellen wir weiter unten im Detail vor.

Trocken- oder Nassrasur? Beides hat seine Vor- und Nachteile: Die Trockenrasur ist besonders zeitsparend und sicherer für die Haut. Die klassische Nassrasur hingegen gründlicher und präziserer, langfristig allerdings auch teurer.

Vergleichen lohnt sich: Viele Rasierer bieten (teure) Komfortfunktionen, die du vielleicht gar nicht brauchst. Hier lässt sich einiges an Geld einsparen.

Achte nicht nur auf die Anschaffungs-, sondern auch auf die Folgekosten!

Rasierer im Vergleich

Folien-, Rotations- oder Nassrasierer? Wenn du noch gar keine Ahnung hast, welcher Rasierer der richtige für dich ist, findest du in unserer ausführlichen Kaufberatung das richtige Modell für dich.

Folienrasierer sind besonders hautschonend

Elektrorasierer mit Folienscherkopf gelten im Vergleich zum Rotationsrasierer als hautschonend, denn die dünne Scherfolie wirkt wie eine schützende Pufferzone zwischen Haut und Klingenblock. Das beste Rasierergebnis gibt’s, wenn gerade Bahnen über die Haut gezogen werden. Der Folienrasierer eignet sich durch seine rechteckige Form auch bestens für Männer mit Teilbärten, da sich Konturen gut abfahren lassen.

Braun / PR Der Braun Series 9 rasiert von allen Folienrasierern am gründlichsten – das bestätigt auch Stiftung Warentest

Kaufempfehlung: Stiftung Warentest zeichnet in der test-Ausgabe 10/2021 den neuen Braun Series 9 Pro als Testsieger (Note: 1,6) aus. Auch wir finden ihn super, weil er schnell, sanft und gründlich rasiert.

Rotationsrasierer sind schnell und unkompliziert

In Sachen gründliche Rasur steht das Rotationssystem dem Folienrasierer in nichts nach. Nur die Funktionsweise ist anders. Hier werden die Barthaare durch drei rotierende Klingenköpfe gleich von mehreren Seiten erfasst. Das beste Rasur-Ergebnis lässt sich bei dieser Mechanik mit kreisenden Bewegungen erzielen. Größter Vorteil des Rotationsrasierers: Die drei Scherköpfe sind besonders flexibel und schmiegen sich besser an kantige Partien an – wie etwa dem Kinn.

Philips / PR Die rotierenden Klingenköpfe des Philips Series 9000 erfassen Barthaare gleich von mehreren Seiten – für ein besonders glattes Ergebnis

Kaufempfehlung: Der Series 9000 von Philips. Der intelligente Rasierer gibt dank SkinIQ-Technologie Feedback über den ausgeübten Druck, erkennt die Gesichtskonturen, führt durch die Rasur und passt sich entsprechend an.

Besonders gründlich rasieren Nassrasierer

Die klassische Nassrasur gilt als bedeutend gründlicher und präziser als die Trockenrasur. Meist kommen zwischen zwei bis fünf Klingen zum Einsatz. Durch ihre extreme Schärfe ist die Gefahr von Verletzungen oder Hautirritationen zwar hoch. Mit Geduld, Sorgfalt und der passenden Pflege, etwa durch Rasierschaum und After Shave lässt sich dem allerdings gut vorbeugen. Hochwertige Nassrasierer bieten außerdem Feuchtigkeitsstreifen und Hautschutz-Lamellen, um besser über die Haut zu gleiten und sie zusätzlich zu schützen.

Gillette / PR Dank 5 extra scharfer Klingen brauchst du beim Fusion5 ProGlide keinen Druck ausüben, was die Verletzungsgefahr reduziert

Kaufempfehlung: Der Fusion5 ProGlide von Gillette. Mit seinen scharfen Klingen sorgt er schon mit geringem Kraftaufwand für lang anhaltende Glätte - und ist dadurch vergleichsweise hautschonend. Übrigens: So rasierst du dich nass richtig

Rasierer-FAQ: Wir beantworten die wichtigsten Fragen

Welcher Rasierer eignet sich für empfindliche Haut?

Elektrorasierer gelten als hautschonender und verhindern Schnittverletzungen. Aber auch für die klassische Nassrasur gibt’s Möglichkeiten: Mit einer intensiveren Pflege vor, während und nach der Rasur lassen sich auch hier Rasurbrand, Hautirritationen und Pickel gut vermeiden. Wir empfehlen die Rasiercreme Close-Shavers Squadron Smooth Glider von Kiehl's. Bei dir brennt die Haut trotzdem? So vermeidest du Rasurbrand

Lohnt sich die Nassrasur mit einem Elektrorasierer?

Mittlerweile gibt es immer mehr wasserdichte Modelle, die wahlweise nass oder trocken rasieren können. Vorteil bei der Nassrasur: Direkt unter der Dusche oder auch mit pflegendem Schaum fühlt sich die Rasur meist angenehmer an. Allerdings dauert die Rasur dann auch länger und es ist schwerer zu erkennen, wo bereits rasiert wurde.

Wie reinige ich meinen Rasierer am besten?

Beim Elektrorasierer findet sich in der Betriebsanleitung eine Anweisung für die ideale Reinigung des Geräts. Manche Modelle bieten auch eine automatische Selbstreinigungsfunktion – inklusive Desinfektion. Nassrasierer am besten nach der Rasur unter warmem Wasser gründlich abspülen und an der Luft gut trocknen lassen.

Wann sollte ich Klinge oder Scherkopf auswechseln?

Die großen Hersteller von Elektrorasierern empfehlen die Auswechslung des Scherkopfs nach 18 bis 24 Monaten. Bei klassischen Nassrasierern sind Rasurhäufigkeit und Qualität der Klinge(n) entscheidend. Faustregel: grob nach zwei Wochen – oder sobald die Klinge nicht mehr mühelos schneidet.

Welche Zusatzausstattung lohnt sich beim Elektrorasierer?

Ein ausklapp- oder ausschiebbarer Präzisionstrimmer für Detailarbeiten, ein Reiseetui oder eine Reinigungsstation können ziemlich praktisch sein. Letzteres kann allerdings durch teure Kartuschen ziemlich ins Geld gehen. Hier lohnt sich alternativ der Griff zu einem komplett wasserdichten Modell, das dann beispielsweise morgens unter der Dusche gleich mitgereinigt werden kann.

Fazit: Die Wahl des perfekten Rasierers ist eine Frage des eigenen Typs

Wer die tägliche Rasur möglichst schnell und unkompliziert hinter sich bringen möchte, greift am besten zum Elektrorasierer. Die Nassrasur braucht hingegen etwas mehr Zeit, ist dafür aber auch gründlicher und lässt sich leicht zu einem besonders angenehmen und umfangreichen Pflegeritual für Haut und Haar ausweiten.