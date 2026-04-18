Du gehst regelmäßig zum Training? Stark. Du sitzt den Rest des Tages nur herum? Genau das kann deine Fortschritte ausbremsen. Wir zeigen dir, warum.Das Wichtigste vorweg: Zu einem aktiven, gesunden Lebensstil zählen auch Bewegungen, die auf den ersten Blick alltäglich wirken – Aufstehen, Gehen oder sogar unbewusste Zappeleien, wie das Wippen mit dem Fuß.Aufstehen, Gehen, Zappeln: Was NEAT vom Training unterscheidetDiese Alltagsbewegungen bezeichnen Forscher als "NEAT" – non-exercise activity thermogenesis. Hinter dem Begriff steckt eine einfache Körperfunktion: Jede Bewegung erzeugt Wärme und verbraucht Energie.Das führt dazu, dass bewusste und unbewusste NEAT-Aktivitäten zur einflussreichen Alltagsvariable werden: Aufstehen vom Schreibtisch, Wege durch die Wohnung, Treppensteigen, Kochen und Wäsche aufhängen sind zwar kein tatsächliches Training, bringen aber dennoch wichtige Aktivität in deinen Tag.Warum dein Alltag dein am meisten unterschätztes Fitnessprogramm istSitzen als versteckte Fortschrittsbremse – NEAT fördert Stoffwechsel und EnergieumsatzStudien zeigen, dass Unterschiede in der Alltagsbewegung mehrere hundert Kilokalorien pro Tag ausmachen können. Regelmäßiges Training zum Trotz kann Sitzen im Alltag negative Auswirkungen haben und dafür sorgen, dass die Gesamtaktivität deutlich stärker gesenkt wird, als beim Training angekurbelt.Auch gesundheitliche Risiken steigen mit hoher täglicher Sitzzeit, selbst bei verlässlicher Trainingsroutine.NEAT hält den Stoffwechsel und die Durchblutung aktiv und unterstützt so auch Regenerationsprozesse. Wer 2 Stunden trainiert, aber 10 Stunden sitzt, neutralisiert einen Teil seines Fortschritts.\n\t\t\t,\n\t\t