Fit, stark, leistungsfähig: So trainierst du ab 40 richtig

Viele Männer trainieren mit über 40 noch genauso wie früher – härter, länger und oft ohne genug Regeneration. Das Problem: Muskelmasse nimmt schneller ab, die Erholung dauert länger und auch Gelenke sowie Sehnen werden anfälliger.

Genau deshalb braucht es ab 40 kein leichteres, sondern ein intelligenteres Training. Mit den richtigen Übungen, sinnvoller Belastung und ausreichend Erholung kannst du weiterhin Muskeln aufbauen und langfristig fit bleiben.

Warum Krafttraining ab 40 wichtiger wird Ab etwa dem 30. Lebensjahr verliert der Körper schrittweise Muskelmasse und Kraft. Dieser Prozess beschleunigt sich mit zunehmendem Alter. Gleichzeitig sinkt häufig die Beweglichkeit und auch Stoffwechsel sowie Regeneration verändern sich. Regelmäßiges Krafttraining hilft dabei:

Muskulatur zu erhalten und aufzubauen

den Stoffwechsel aktiv zu halten

Gelenke zu stabilisieren

Haltung und Beweglichkeit zu verbessern

Leistungsfähigkeit im Alltag zu erhalten Das Ziel ist deshalb nicht maximaler Verschleiß, sondern langfristige Leistungsfähigkeit.

So trainierst du effektiv und gelenkschonend Der Trainingsplan setzt auf drei Ganzkörper-Einheiten pro Woche und kombiniert klassische Kraftübungen mit ausreichend Regeneration. Im Fokus stehen vor allem Übungen, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen und dadurch besonders effektiv sind. Gleichzeitig bleibt das Trainingsvolumen kontrolliert, damit sich Muskeln, Gelenke und Sehnen ausreichend erholen können.

Ideal ist ein Rhythmus wie Montag-Mittwoch-Freitag oder Dienstag-Donnerstag-Samstag. Wichtig: Zwischen zwei Trainingstagen sollte immer mindestens ein kompletter Ruhetag liegen. Genau diese Kombination aus Belastung und Regeneration macht das Training ab 40 besonders effektiv.

Infobox: Das Prinzip hinter dem Trainingsplan• 3 Krafttrainings pro Woche

• Fokus auf Muskelaufbau und Grundübungen

• ausreichend Erholung zwischen den Einheiten

• moderate Trainingsdauer

• kontrollierte Steigerung der Gewichte

Warm-up: Warum Aufwärmen jetzt Pflicht ist Bevor du mit dem eigentlichen Training startest, solltest du deinen Körper gezielt auf die Belastung vorbereiten. Gerade ab 40 wird ein sauberes Warm-up wichtiger, weil Muskeln, Gelenke und Sehnen mehr Zeit brauchen, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Ein gutes Warm-up sollte deshalb immer diese Punkte abdecken:

Ideal sind 5 bis 10 Minuten lockeres Cardio, Mobility-Übungen oder leichte Sätze der ersten Übung.

Dieses Equipment brauchst du für den Plan Das Workout basiert auf klassischem Krafttraining und funktioniert deshalb in fast jedem gut ausgestatteten Fitness-Studio. Zum Einsatz kommen vor allem Kurzhanteln, Langhanteln, Kabelzüge und einige Maschinen für Beine und Rücken. Auch Kettlebells, eine Hantelbank oder eine Trap Bar sind hilfreich – allerdings lässt sich vieles problemlos ersetzen.

Wenn dein Gym also nicht exakt dieselbe Ausstattung hat, ist das kein Problem. Entscheidend ist vor allem, dass du die großen Bewegungsmuster trainierst: drücken, ziehen, heben und beugen.

So läuft die Trainingswoche ab Trainiert wird 3-mal pro Woche, idealerweise mit mindestens einem Tag Pause zwischen den Einheiten. Jede dieser Einheiten trainiert den gesamten Körper, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Im Mittelpunkt stehen klassische Muskelaufbau-Übungen wie Bankdrücken, Rudern, Kniebeugen-Varianten oder Kreuzheben. Ergänzt wird das Ganze durch gezielte Übungen für Arme, Schultern, Core und Beine.

Das Besondere an dem Plan: Die Belastung steigt kontrolliert an. Du sollst dich fordern, aber nie komplett zerstören. Genau dieser Ansatz macht das Training langfristig effektiv und realistisch für Männer ab 40.

Der Trainingsplan im Detail Alle Übungen werden als klassische Sätze ausgeführt. Das bedeutet: Du absolvierst zuerst alle Sätze einer Übung, bevor du zur nächsten wechselst.

Wichtig dabei:

trainiere sauber und kontrolliert

arbeite nicht komplett bis zum Muskelversagen

steigere Gewichte langsam

pausiere zwischen den Sätzen so lange, bis du wieder leistungsfähig bist Tag 1: Oberkörper und Unterkörper stärken Der erste Trainingstag kombiniert Druck-, Zug- und Beinübungen zu einer klassischen Ganzkörper-Einheit. Besonders Brust, Rücken, Arme und hintere Beinmuskulatur stehen hier im Fokus.

Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln – 3 Sätze à 6–8 Wiederholungen

Sitzendes Kabelrudern – 3 Sätze à 6–8 Wiederholungen

Kurzhantel-Curls – 3 Sätze à 8–10 Wiederholungen

Trizepsstrecken auf der Schrägbank – 3 Sätze à 8–10 Wiederholungen

Goblet Squats – 3 Sätze à 10–12 Wiederholungen

Beinbeuger-Maschine – 3 Sätze à 10–12 Wiederholungen

Plank – 3 Durchgänge à 30 Sekunden Tag 2: Kraft, Stabilität und Schultern Am zweiten Tag liegt der Fokus stärker auf funktioneller Kraft und Stabilität. Vor allem Beine, Rücken und Schultern arbeiten intensiv.

Trap-Bar-Kreuzheben – 3 Sätze à 8–10 Wiederholungen

Bulgarische Split Squats mit Kurzhanteln – 3 Sätze à 8–10 Wiederholungen

Kurzhantel-Bankdrücken neutral – 3 Sätze à 10–12 Wiederholungen

Einarmiges Kurzhantelrudern – 3 Sätze à 10–12 Wiederholungen

Seitheben – 3 Sätze à 12–15 Wiederholungen

Reverse Flys – 3 Sätze à 12–15 Wiederholungen

Wadenheben stehend – 3 Sätze à 25 Wiederholungen Tag 3: Muskelvolumen und Rücken Die dritte Einheit arbeitet mit etwas höheren Wiederholungszahlen und setzt verstärkt auf Muskelvolumen und Körperspannung.

Latzug – 3 Sätze à 10–12 Wiederholungen

Kabel-Flys – 3 Sätze à 10–12 Wiederholungen

Hammer Curls am Kabelzug – 3 Sätze à 12–15 Wiederholungen

Trizepsdrücken mit dem Seil – 3 Sätze à 12–15 Wiederholungen

Beinpresse – 3 Sätze à 15–20 Wiederholungen

Beinstrecker – 3 Sätze à 15–20 Wiederholungen

Rückenstrecker – 3 Sätze bis zur Muskelermüdung So steigerst du dich richtig Der Plan arbeitet teilweise mit dem sogenannten "Sets Across"-Prinzip. Dabei verwendest du über alle Arbeitssätze hinweg dasselbe Gewicht.

Beispiel:

Vorgabe: 3 Sätze à 6–8 Wiederholungen

Ergebnis: 8 / 8 / 7 Wiederholungen

Konsequenz: Gewicht nächste Einheit beibehalten Erst wenn du alle Sätze sauber schaffst und noch Reserven hast, erhöhst du das Gewicht leicht.

Regeneration wird ab 40 zum Erfolgsfaktor Muskelaufbau passiert nicht nur im Gym, sondern vor allem in der Erholungsphase danach. Gerade ab 40 brauchen Muskeln, Gelenke und Nervensystem mehr Zeit, um sich von intensiven Belastungen zu regenerieren. Deshalb wird Erholung jetzt zu einem entscheidenden Teil des Trainings. Ausreichend Schlaf, eine eiweißreiche Ernährung und feste Pausentage spielen dabei eine zentrale Rolle.

In diesem Sinne bringt es auch wenig, bei jeder Einheit komplett bis ans Limit zu trainieren. Wer seinem Körper regelmäßig Zeit zur Erholung gibt, kann langfristig oft bessere Fortschritte erzielen – und bleibt außerdem leistungsfähiger und verletzungsfrei.

FAQ: Häufige Fragen zum Muskelaufbau ab 40 Kann man mit über 40 noch Muskeln aufbauen? Ja. Muskelaufbau funktioniert auch jenseits der 40 sehr gut – vorausgesetzt, Training und Regeneration stimmen. Sollte man ab 40 anders trainieren? Ja. Das Training sollte strukturierter sein und mehr Fokus auf Regeneration, Technik und Belastungssteuerung legen. Wie lange sollte ein Workout dauern? Für die meisten reichen 45 bis 75 Minuten völlig aus. Ist Ganzkörpertraining besser als ein Split? Für viele Männer ab 40 ja, weil Muskeln häufiger trainiert werden und gleichzeitig genügend Erholung möglich bleibt. Wie wichtig ist Eiweiß? Sehr wichtig. Eine eiweißreiche Ernährung unterstützt Regeneration und Muskelaufbau zusätzlich.