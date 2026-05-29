Das E-Bike-Paradox: Weniger Anstrengung, mehr Fitness

"E-Bike? Das ist doch kein richtiges Radfahren." Dieses Urteil fällt schnell und sitzt hartnäckig. Doch die Datenlage erzählt eine andere Geschichte: Elektrisches Fahren ist kein Schummeln, sondern ein Weg zu mehr Bewegung im Alltag.

Viele Männer unterschätzen das E-Bike komplett Das E-Bike gilt vielen als Abkürzung: weniger Kraft, weniger Schweiß, weniger Training. Auf den ersten Blick klingt das logisch. Der Motor übernimmt einen Teil der Arbeit, die Belastung pro Pedalumschwung sinkt. Wer so denkt, übersieht jedoch, was danach passiert.

Nicht die Anstrengung pro Fahrt entscheidet über den Trainingseffekt, sondern wie viele Kilometer du am Ende der Woche in den Beinen hast. Und hier dreht sich das Bild.

Der Motor sorgt dafür, dass viele weiterfahren Eine groß angelegte Studie von Castro et al. (2019) liefert dazu Hinweise. Die Daten des europäischen PASTA-Projekts zeigen exakt diesen Effekt: E-Biker legen im Alltag häufig längere Strecken zurück als klassische Radfahrer und sammeln dadurch insgesamt ähnlich viel körperliche Aktivität.

Das Ergebnis: E-Biker legten täglich im Schnitt 8,0 km zurück, konventionelle Radfahrer kamen auf 5,3 km. Einzelne Trips auf dem E-Bike waren mit durchschnittlich 9,4 km ebenfalls deutlich länger als Touren auf dem normalen Rad (4,8 km).

Ein Grund dafür: Der Motor senkt die Hemmschwelle. Steigungen, Gegenwind, 15 km zum Büro – alles, was klassische Radfahrer abschreckt, verliert mit elektrischer Unterstützung seinen Schrecken. Menschen, die vorher das Auto genommen hätten, steigen aufs E-Bike um. Und wer einmal oben auf dem Berg war und merkt, dass er noch Kraft hat, fährt eben weiter.

Das Resultat: Der Gesamtenergieverbrauch über die Woche betrachtet, ist bei E-Bikern und klassischen Radfahrern laut der Studie ähnlich hoch, obwohl der Motor bei jeder einzelnen Fahrt Arbeit abnimmt.

Mehr Bewegung schlägt oft härteres Training Mehr Strecke, mehr Zeit im Sattel – das macht den Unterschied. Auch wenn die Belastung pro Pedaltritt geringer ist, summiert sich die Bewegung über längere Strecken und häufigere Fahrten.

Hinzu kommt der Alltagseffekt: Wer das E-Bike als Transportmittel nutzt, baut Bewegung in die Tagesroutine ein, ohne dafür extra Zeit einplanen zu müssen. Gerade für Männer, die im Alltag wenig Zeit für strukturiertes Training haben, kann das den größten Unterschied machen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zum Training mit dem E-Bike Verbrennt E-Bike-Fahren wirklich Kalorien? Ja. Auch mit Unterstützung verbrennst du Energie. Da E-Biker oft länger und häufiger fahren, kann sich der Gesamtverbrauch über die Woche mit dem klassischen Radfahrer vergleichen lassen. Ist E-Biken gut für die Ausdauer? Ja. Durch längere und regelmäßige Fahrten kann E-Biken zur Ausdauer beitragen. Der Motor verhindert zwar extreme Belastungsspitzen, ermöglicht dafür aber längere Einheiten, was die Grundlagenausdauer effektiv stärkt. Für wen eignet sich ein E-Bike als Trainingsgerät? Für fast jeden. Besonders sinnvoll ist es für Wiedereinsteiger, ältere Menschen oder alle, die im Alltag wenig Zeit für Sport haben. Das E-Bike macht Bewegung alltagstauglich. Und wer täglich fährt, trainiert automatisch mehr, als jemand, der sich zweimal pro Woche für eine klassische Radtour aufrafft.