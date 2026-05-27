Core statt Crunches: Warum moderne Abs anders trainiert werden

Trainierst du deinen Bauch noch wie Anfang der 2000er? Sit-ups und Crunches bis der Rumpf ächzt? Stop that! Athletiktrainer und neue Studien schauen inzwischen deutlich anders auf die Körpermitte.

Viele trainieren den Bauch immer noch wie einen isolierten Muskel, obwohl der Core eigentlich ein Stabilisierungssystem ist.

Ein Sixpack allein macht deinen Core noch nicht stark Lange galten Crunches und Sit-ups als Standard für einen starken Bauch. Heute sehen viele Coaches und Sportwissenschaftler den Core deutlich umfassender: Er soll nicht nur gut aussehen, sondern deinen Körper stabilisieren, Kraft übertragen und Bewegungen kontrollieren.

Genau dabei spielt die tiefe Bauchmuskulatur eine wichtige Rolle. Crunches trainieren die Bauchmuskeln zwar weiterhin effektiv, konzentrieren sich aber vor allem auf die Beugebewegung des Oberkörpers und damit nur auf einen Teil moderner Core-Arbeit.

Atmung und Spannung gehören zum Bauchtraining dazu Eine Studie von 2024 zeigt, dass kontrollierte Ausatmung die tiefe Bauchmuskulatur teilweise stärker aktivieren kann als klassische Crunches. Entscheidend ist dabei nicht nur Bewegung, sondern gezielte Spannung im Rumpf.

Dieses Prinzip nutzen Athletiktrainer häufig: Rippen kontrollieren, Bauch anspannen, Druck im Rumpf aufbauen. Das verbessert nicht nur die Stabilität, sondern kann auch bei schweren Übungen wie Kniebeugen oder Kreuzheben helfen.

Mini-Tipp: Atme langsam aus, ziehe die Rippen leicht nach unten und halte Spannung im Bauch, statt einfach nur Sätze "abzureißen".

Planks, Carries und Dead Bugs sind das neue Core-Training Moderne Core-Übungen arbeiten weniger mit Bewegung und mehr mit Widerstand gegen Bewegung. Genau deshalb tauchen inzwischen häufiger Übungen wie Planks, Farmer's Carries oder Dead Bugs in Trainingsplänen auf.

Sie trainieren Stabilität, Körperspannung und Kontrolle unter Belastung – also genau die Fähigkeiten, die du auch im Sport und Alltag brauchst.

Der größte Fehler bei klassischen Crunches Crunch ist nicht gleich Crunch. Eine Studie zeigte: Werden die Füße fixiert, arbeiten die Hüftbeuger deutlich stärker mit. Bleiben die Füße frei und die Bewegung kontrolliert, wird die Bauchmuskulatur aktiver.

Moderne Varianten setzen deshalb weniger auf Schwung und möglichst viele Wiederholungen, sondern auf langsame, saubere Spannung. Der Crunch ist also nicht "veraltet", er wird inzwischen nur deutlich bewusster eingesetzt.

So trainierst du deinen Core heute wirklich Ein effektives Core-Workout kombiniert Stabilität, Spannung und kontrollierte Bewegung. Übungen wie Dead Bugs verbessern die Kontrolle, Side Planks trainieren Stabilität und Farmer's Carries fordern Körperspannung unter Belastung.

Beispiel für einen effektiven Core-Finisher:

Dead Bug – 8 Wiederholungen pro Seite

Side Plank – 30 Sekunden pro Seite

Farmer’s Carry – 30 Meter

Hanging Knee Raises

langsame Crunches mit Ausatmung – 10 Wiederholungen Davon reichen oft schon 2 bis 3 saubere Runden.

FAQ: Crunches und modernes Bauch-Training Sind Crunches schlecht für den Rücken? Nicht automatisch. Sauber und kontrolliert ausgeführt sind Crunches für viele Menschen unproblematisch. Bei bestehenden Rückenbeschwerden oder Schmerzen können andere Core-Übungen aber sinnvoller sein. Was trainiert den Bauch besser: Crunches oder Planks? Das kommt aufs Ziel an. Crunches trainieren stärker den geraden Bauchmuskel, Planks eher Stabilität und Körperspannung. Moderne Trainingspläne kombinieren deshalb beides. Reichen Planks allein für einen starken Bauch? Nein. Planks sind effektiv für Stabilität und Core-Spannung, ersetzen aber kein komplettes Bauchtraining. Sinnvoll ist meist eine Mischung aus Stabilitäts-, Rotations- und Bewegungsübungen.