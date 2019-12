Christmas-Sweater Die coolsten Ugly-Christmas-Sweater für Männer

Ja, zugegeben, Christmas-Sweater sind albern und sehen ziemlich bescheuert aus. Aber genau deshalb machen sie auch so viel Spaß. Seinen Ursprung hat der Ugly-Christmas-Sweater in Großbritannien. Verschiedene TV-Stars zeigten sich in den schönen Hässlichkeiten und es entwickelte sich ein Kult, der auch Deutschland erreicht hat. Eine Sache muss man klar stellen: Es geht hier nicht um ernst gemeinte Mode, sondern um Ironie, Spaß und Pop-Kultur.

NBA – L.A. Lakers Gingerbread

NBA / PR L.A. Lakers Fan-Pullover von NBA, um 38 €

Eine Regel damit ein Ugly Sweater auch wirklich hässlich, also "ugly", rüber kommt, sind bizarre und absurde Motiv-Kombinationen. In diesem Fall: Zuckerstange plus Lebkuchenmann treffen auf die L.A. Lakers. Also, falls du Sport-Fan bist und an Weihnachten nicht auf deinen 90er-Trikot-Style verzichtet willst, dann ist dieser Strickpullover der ganz große Wurf. Den L.A.-Lakers-Gingerbread-Pullover und von weiteren Teams, gibt es ab sofort im Online-Shop.

Die coolsten Weekender-Bags für Männer

H&M – Happy Rexmas

H&M / PR Happy Rexmas-Pullover von H&M, um 20 €

Ein beliebtes Motto für Ugly-Christmas-Sweater ist "Oops! Better look twice!" Vor 2 Jahren veröffentlichte die überaus erfolgreiche Website Pornhub einen eigenen X-mas-Pulli und sorgte auf den zweiten Blick für Aufsehen. Wer genau hinsah, konnte sehen, dass die Schneemänner eine ganz besondere Karotte besaßen und aus dem weihnachtlichen "ho ho ho" wurde ein "hoe hoe hoe" ("hoe" bezeichnet im Englischen auch eine Prostituierte). Seitdem sind Sweater mit doppeldeutigen oder versteckten Motiven sehr beliebt. Wer sich den Rexmas-Pulli von H&M genauer anschaut, sieht das der Schneemann schon geschmolzen ist und am Bund ein T-Rex mit Bart unterwegs ist. Den Weihnachtspulli gibt es ab sofort im Online-Shop.

boohooMAN – Gingerbread-Comic

boohooMAN / PR Comic-Strickpulli von boohooMAN, um 20 €

Ein bißchen Ballermann-Vibe a la "Bier formte diesen schönen Körper" ist bei einem "guten" X-mas-Pulli nie verkehrt. Platte Witze, Sprüche und Comics zeugen zwar nicht von ausgezeichnetem, exquisiten Fashion-Style, aber darum geht es ja auch nicht. Wenn du deinen X-mas-Sweater mit genug Ironie und Spaß, einmal (vielleicht auch zweimal) trägst, dann zerstörst du damit nicht gleich deinen guten Fashion-Ruf. Den Gingerbread-Comic-Pulli von boohooMAN gibt es ab sofort im Online-Shop.

Daniel Brühl: "Ich kann mich nur schwer von Kleidungsstücken trennen"

Jack & Jones – Coca Cola Hoodie

Jack & Jones / PR Santa Claus-Hoodie von Jack & Jones, um 50 €

Manche Dinge nerven und man empfindet eine gewissen Hassliebe, aber sie gehören einfach zu Weihnachten, wie das Amen in der Kirche. Wham mit "Last Christmas", der Film "Drei Nüsse für Aschenbrödel" und Glühwein-Hangover, um nur einige Beispiele zu nennen. Ein weiterer Kandidat ist der Coca-Cola-Weihnachtsmann. Wenn du etwas Streetstyle in deinen Ugly-Christmas-Look bringen willst, dann ist der Hoodie mit dem Kult-Weihnachtsmann ein heißer Tipp. Den Coca-Cola-Hoodie gibt es ab sofort im Online-Shop.

Pier One (über Zalando) – Star Wars Xmas

Zalando / PR Star Wars Christmas-Pullover von Pier One (über Zalando), um 40 €

Kurz vor Weihnachten kommt es noch zu einem er größten Kino-Highlights des Jahres! Genauer gesagt, am 19. Dezember. An diesem Tag startet das letzte Kapitel der großen Star-Wars-Saga in den deutschen Kinos. Wenn du als Fan der Saga davon überzeugt bist, dass auch Storm Trooper würdig auf Weihnachtsfeiern vertreten sein müssen, dann ist das dein Must-have-Piece. Den Strickpullover mit Santa Storm Trooper gibt es ab sofort im Online-Shop.

Du solltest diese albernen Pullover nicht zu ernst nehmen. Du kannst einfach Spaß daran haben, absichtlich daneben zu greifen und mit dem hässlichsten oder dämlichsten Pullover auf einer X-mas-Party mit deinen Freunden aufzuschlagen. Ob du so ein Teil auch zur Weihnachtsfeier im Office tragen solltest? Kommt sehr auf deinen Job an, im Zweifel lieber nicht.