Wintermäntel Die 10 besten Wintermäntel für Männer

Wollmäntel galten lange als altbacken und wurden meist über einem Anzug getragen. Gerade der förmlich-spießige Look schreit danach, cool gestylt zu werden. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, liegst du mit einem Klassiker in Dunkelblau immer richtig. Du darfst aber ruhig etwas mehr Mut beweisen: Diese sind diesen Winter unsere Favoriten:

Freundlich zum Anzug

Baldessarini / PR Einreihiger Wollmantel mit Rückengurt von BALDESSARINI, um 479 €

Der beigefarbener Mantel ist eine sichere Bank, falls du sonst eher schwarze oder dunkelblaue Wintermäntel trägst, aber diesen Winter ein wenig mehr Fashion-Mut beweisen möchtest. Ein Kamel-farbener Wollmantel ist ein Klassiker, den du dank des neutralen Farbtons zu allen anderen Farben stylen kannst. Wirklich: Sogar knallige Farben sehen zu Beigetönen cool, modern und sportlich aus. Wir stylen den Mantel diesen Winter gern zu einem dunklen Anzug, um ihn etwas entspannter und freundlicher wirken zu lassen. Ein schwarzer Mantel über einem dunklen Anzug sieht schnell danach aus, als würdest du eine Trauerfeier besuchen.

Sandro / PR Schmalgeschnittener Wollmantel von SANDRO, um 525 €

Gesteppter Utility-Style Barbour / PR Stepp-Mantel mit aufgesetzten Taschen von BARBOUR, um 279,99 €

Wuchtige Puffer-Jackets sind seit ein paar Saisons ein absolutes Must-have. Besonders angesagt: Steppmäntel. Unser Favorit ist der gesteppte, nachtblaue Mantel mit dezentem Tartan-Muster der britischen Traditionsmarke Barbour. Coole Design-Features des wasserabweisenden Mantels sind die großen Blasebalg-Taschen, der Doppelverschluss mit Windschutz und der Kordkragen, den du mit einem praktischen Knopfverschluss hochschlagen kannst. Falls dir das zu viel Stepp ist, dann empfehlen wir dir einen klassischen Wollmantel mit Stepp-Inlet. Das zeitlose Kleidungsstück hat den Vorteil, dass du es schick zum Anzug tragen kannst, genauso aber entspannt zu Jeans, Sweater und Sneakern.

Graumelierter Mantel mit Stepp-Inlet von ENGBERS, um 149,95 €

Aus spießig wird cool

Zara / PR Doppelreihiger Glencheck-Mantel von ZARA, um 149 €

Zugegeben, ein doppelreihiges Glencheck-Muster ist schon etwas oldschool, aber genau das macht es gerade so cool. Versuche den Mantel mit dezenten Stilbrüchen zu stylen, etwa zu geraden, gecroppten Hosen und klobigen Boots. Wenn du es sportlich magst, bekommt der Mantel zu Hoodie, Sweatpants und Sneakern einen modernen Streetwear-Vibe. Es sind außerdem dezente Details, wie der taillierte Schnitt und der breite Reverskragen, die den Mantel zu einem Hingucker machen, den du viele Saisons tragen kannst.

Scotch & Soda / PR Wollmantel mit Hahnentritt-Muster von SCOTCH & SODA, um 519,95 €

Bequem und klassisch

AlphaTauri / PR Knielanger, wasserabweisender Mantel von ALPHATAURI, um 699 €

Ein klassischer, einreihiger Wollmantel gehört einfach in jede Garderobe. Angesagt sind diesen und mit Sicherheit auch nächsten Winter Mäntel im klassischen Look mit einer Wollfilz-Struktur. Diesen hier kannst du zum Anzug und zu cooler Streetwear stylen. Das wasserabweisende Stück von AlphaTauri besticht durch sein zurückhaltendes pures Design, wie den unsichtbaren Taschen in der Seitennaht oder dem angesagten Stehkragen. Zusätzlich eignet sich der wasserabweisende Mantel von Alpha aus weicher, wärmender Schafwolle für den Lagenlook: Eine Steppweste unter dem Mantel sorgt für jede Menge Style und wärmt zusätzlich, wenn es richtig kalt wird.

Tom Tailor / PR Taillierter, einreihiger Mantel von TOM TAILOR, um 119,99 €

Statement-Piece und Look-Upgrade

Strellson / PR Doppelreihiger Kordmantel mit Gürtel von STRELLSON, um 399 €

Der Kord-Trenchmantel ist definitiv ein Statement-Piece und ein Paradebeispiel für den angesagten Retro-Style. Eyecatcher des Trenchcoats ist das breite, tieffallende Revers im 70er-Look und die doppelreihige Knopfleiste: Beides sorgt dafür, dass die Passform des Mantels etwas zu groß wirkt, aber gleichzeitig extrem komfortabel ist. Dank des neutralen Sandtons kannst du den Mantel zu allen anderen Farben kombinieren. Willst du noch einen draufsetzen? Wie wäre es mit dem gesteppten Mantel aus Lederimitat von Dries van Noten – zugegeben nicht ganz günstig, aber definitiv ein Highlight in jeder Garderobe, dass du über Jahre cool stylen kannst.

MyTheresa.com / PR Gesteppter Mantel aus Lederimitat von DRIES VAN NOTEN (über MyTheresa.com), um 1280 €

Ein Wintermantel gehört in jeden Kleiderschrank. Egal ob zum Anzug oder zu Jeans und Sneakern, ein Mantel verpasst deinem Look eine neue Silhouette.