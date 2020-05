Sonnenbrillen für Männer Diese Sonnenbrillen brauchst du jetzt

Sonnenbrillen sind das perfekte Accessoire, mit dem du deinen Typ unterstreichen und definieren kannst. Das mag daran liegen, dass starke Kerle auf der Leinwand, wie im wahren Leben, schon seither lässige Gläser tragen: berühmte Geheimagenten, verwegene Piloten, coole Rockstars, intrigante Politiker, berüchtigte Gangster und so einige mehr. Für jeden Typ und Style gibt es die perfekte Sonnenbrille. Außerdem verraten wir dir, welche Brille zu welcher Gesichtsform passt und woran du eine hochwertige Brille erkennst, die deine Augen wirklich vor der Sonne schützt.

Das sind die Männer-Modetrends 2020

In diesem Artikel

Welche Sonnenbrillen sind 2020 im Trend?

Generell sind Sonnenbrillen 2020 wesentlich extrovertierter und auffälliger als noch in den letzten Jahren. Es gilt: mehr Mut auf allen Ebenen – zu Farben, Formen und starker Geometrie. Diese Styles sind diesen Sommer besonders angesagt:

1. Kleine Sonnenbrillen im Matrix-Look sind der Trend

Der Trend aus dem letzten Jahr geht 2020 weiter. Schmale Brillen, so wie sie Neo im ersten Matrix-Teil von 1999 auf der Nase trug, sind echte Statement-Pieces. Besonders cool wirkt es, wenn die Micro-Glasses tief auf der Nasenspitze sitzen und man lehrermäßig über den schmalen Rahmen schaut.

2. Gute Laune gibt's mit bunten Gläsern

Bei den Gläsern darf es ebenfalls auffälliger sein und man sieht allgemein mehr Farbe – vor allem gelbe und rot getönte Gläser sind beliebt. Aber auch schwächere Glastönungen sind häufiger zu sehen, da die Sonnenbrille mehr und mehr als Allzeit-Accessoire gesehen und nicht mehr nur in der Sonne, sondern auch abends oder in geschlossenen Räumen getragen wird.

So findest du die richtige Brille für dein Gesicht

3. Minimalistische Metallbrillen wirken zeitlos und elegant

Eine stylische Alternative, die jedem Mann gefallen dürfte und aufgrund ihres puristischen Designs sehr zeitlos ist, sind hauchdünne Metallgestelle. Praktisch: So filigran die Metallbrillen wirken, so robust sind sie auch. Denn die Fassung ist in der Regel aus Titan oder Edelstahl gefertigt.

4. Klassische Pilotenbrillen

Ein Klassiker unter den Sonnenbrillen für Männer ist die Pilotenbrille – und das seit fast 90 Jahren. Alles begann Anfang der 1930er-Jahre: Bausch & Lomb, führender US-Hersteller von medizinisch-optischen Geräten, entwickelte eine revolutionäre Sonnenbrille für die US-Luftwaffe. Um die Augen der Piloten, die in immer höhere Sphären vordrangen, zu schützen, garantierte das neue Modell Aviator weltweit erstmals UV-Strahlenschutz. Spätestens seit dem Film "Top Gun" sind Pilotenbrillen das ultimative, zeitlose Cool-Piece, das du zu jedem Look stylen kannst.

5. Shield-Brillen im Racer-Style

Großflächige Shield- oder Visor-Brillen kommen ursprünglich aus dem Sport- und Outdoorbereich. Die aus einem durchgehenden Glas bestehen Sonnenbrillen sind etwas für Kerle, die es gerne auffällig mögen und Mut zur Brille zeigen. Da die Brillenform Statement genug ist, sollte die Brille sonst eher puristisch sein. Verzichte auf auffällige Applikationen oder Verzierungen am Rahmen, dass lässt das Modell schnell billig wirken.

So findest du das perfekte T-Shirt

Welche Trend-Sonnenbrille passt zu mir?

Trends hin oder her: Grundsätzlich gilt, dass die perfekte Sonnenbrille am besten im Kontrast zur Gesichtsform stehen sollte. Heißt im Klartext:

Bei einem runden Gesicht eher eine eckige statt eine runde Fassung wählen und umgekehrt.

Ein ovales Gesicht gilt als besonders harmonisch. Bis auf kleine runde Nickelbrillen passt da fast jede Art von Brille.

Herzförmige Gesichter, mit breiten Wangenknochen und einer spitzen Kinnpartie verlangen eine zarte Fassung, deren Außenlinien sich nach unten hin verjüngen.

Zu eher schmalen Köpfen passen Modelle, die das Gesicht optisch verkürzen. Günstig sind ovale, breite Gläser und Rahmen mit einer horizontalen Linienführung.

Markante, eckige Fassungen mit hoch angesetztem Bügel strecken kreisförmige Gesichter.

Am Ende entscheidet aber nicht die Kopfform alleine, welche Sonnenbrille dir steht. Tipp: Berücksichtige beim Kauf unbedingt deinen persönlichen Stil und auch andere Elemente des Gesichts wie Frisur, Nase und Mund."

Wie erkenne ich, ob eine Sonnenbrille richtig sitzt?

Achte darauf, dass sich die Augen, insbesondere die Pupillen, zentriert im Glas befinden. Außerdem sollte die Brille auf keinen Fall auf den Wangenknochen aufsitzen oder über der Nase schweben. Wichtig ist auch, dass die Brille nicht drückt und ein angenehmes Gewicht hat. Die Farbe vom Rahmen und den Gläsern sollte mit deinem Hautton harmonieren. Anderenfalls macht dich die Sonnenbrille schnell etwas blass.

Diese 4 Schuhtypen braucht jeder

Daran erkennst du eine gute Sonnenbrille, die deine Augen wirklich schützt:

Wenn deine Augen zu lange ungeschützt der Sonne ausgesetzt sind, kommt es schnell zu einem Sonnenbrand auf der Hornhaut. Die Folgen: brennende und tränende Augen, Sehstörungen und ein verkrampfter Lidschlussreflex. Auf Dauer kann die UV-Belastung zu einer Bindehautverlederung oder sogar zum Grauen Star führen. Achte deshalb beim Brillenkauf unbedingt auf diese Faktoren:

Ideal sind Sonnenbrillen, die über einen sogenannten Breitband-UV-400-Schutz verfügen. Er filtert alle gefährlichen Wellen im ultravioletten Bereich.

Achte beim Kauf einer Sonnenbrille auf das CE-Kennzeichen an der Innenseite des Bügels: Nur diese Brillen erfüllen die Sicherheitsanforderungen der EU und schützen die Augen optimal. Auf der sicheren Seite bist du, wenn du deine Brille beim Fachmann kaufst.

Die Größe der Gläser spielt auch eine Rolle. Große Gläser, die relativ dicht anliegen, bieten besseren Schutz als kleine Sonnenbrillen, bei denen seitlich und von oben Licht eindringt. Angesagte Matrix-Brillen sind also eher Accessoire als Schutz.

Die Dicke der Gläser hat übrigens kaum Einfluss auf die Schutzwirkung.

Grundsätzlich sind grüne und braune Gläser am besten geeignet, wobei braun die Farbwahrnehmung am wenigsten verfälscht.

Weniger geeignet sind blaue Gläser, da sie mehr UV-Licht durchlassen.

Orange Gläser erhöhen den Kontrast beim Sehen und bringen daher Vorteile beim Skifahren oder Fahrsport.

Lohnt es sich, in eine teure Sonnenbrille zu investieren?

Ja, billige Sonnenbrillen vom Straßenstand oder Fast-Fashion-Anbietern führen schnell zu Augenschäden. Der Grund: Getönter Kunststoff vermittelt die Illusion von Schutz, der aber gar nicht integriert ist. Somit mutest du deinen Pupillen eine noch höhere Dosis an ungefilterten UV-Strahlen zu.

Ob extravagante Micro-Glasses oder lässige Pilotenbrille: Egal mit welcher Brille du am Ende der Sonne entgegen blickst, Hauptsache ist, deine Augen sind geschützt.