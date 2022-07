Office-Sneaker Diese coolen Sneaker tragen Männer im Büro

Es ist wahrlich kein großes Geheimnis mehr, dass Sneaker im Alltag und auch im Büro angekommen sind. Damit du aber im Office mit sportlichem Schuhwerk am Fuß ein stilsicheres Auftreten hinlegst, solltest du ein paar Regeln beachten. Am besten wählst du unifarbene Sneaker im Retro-Style und lässt die Finger von auffälligen, bunten Modellen. Wir haben dir unsere Office-Favoriten aus verschiedenen Kategorien ausgesucht:

Puristische Klassiker sind eine sichere Wahl

Adidas / PR Kult-Sneaker von ADIDAS, um 110 € (Modell: Stan Smith)

Hier bestellen: Stan Smith von Adidas kaufen

Less is more. Das Motto solltest du im Hinterkopf haben, wenn es um die Auswahl deines Office-Sneakers geht. Der ultimative Kult-Klassiker ist nach wie vor der Stan Smith von Adidas. Das puristische, auf das wesentliche reduzierte Design macht das 50 Jahre alte Modell zu einem zeitlosen Schuh, der einfach zu jedem Outfit passt. Wir tragen den Sneaker zu Jeans und T-Shirt, genauso wie zu einem leichten Sommeranzug im Büro.

AboutYou.de/ PR Glattleder-Schuh von PIUS GABOR, um 130 € (Modell: PG1023)

Hier bestellen: Leder-Sneaker von Pius Gabor kaufen

Court-Sneaker für Trendsetter Lacoste / PR Court-Sneaker im Tennis-Style von LACOSTE, um 110 € (Modell: L001)

Hier bestellen: Sneaker von Lacoste kaufen

Court- und Skate-Sneaker im 80er/90er-Style feiern seit einiger Zeit ein großes Comeback. Wobei wir im Office eher die Tennis-inspirierten Court-Sneaker auswählen, weil sie eine etwas schmalere Silhouette haben als Skateboard-Sneaker (wie etwa der Nike Dunk). Typisch für die beliebten Treter ist die runde Toe-Box (Spitze des Schuhs) und Details, wie zum Beispiel die typische Hallenboden-Sohle (wie beim Lacoste-Sneaker).

Reebok / PR Tennis-Sneaker von REEBOK, um 110 € (Modell: Club C Clean)

Hier bestellen: Court-Sneaker von Reebok kaufen

Runner - vom Underdog zum Hype-Sneaker

New Balance / PR Runner im 90s-Style von NEW BALANCE, um 200 € (Modell: 990v5

Hier bestellen: Running-Sneaker von New Balance kaufen

Apple-Mitbegründer Steve Jobs war dafür bekannt, dass er nur New Balance-Sneaker der 99x-Reihe trug, was dem Schuh zu einem ungebrochenen Hype verholfen hat. Wir empfehlen dir diesen Sommer das Running-Modell 992v5 (klassisch Grau) zu gerade geschnittenen Jeans oder beigen Chinos zu stylen. Das verpasst deinem Outfit coolen, kreativen Understatement-Touch, der bei Fans des grauen Treters so beliebt ist. Magst du es doch etwas moderner? Unser Tipp: das Design-Update des Nike Waffle. Die ursprüngliche Vintage-Silhouette blieb erhalten und wird durch verschiedene Elemente, wie das durchsichtige Upper, zu einem modernen Design.

Nike / PR Retro-inspirierter Runner von NIKE, um 99,99 € (Modell: Waffle One)

Hier bestellen: Leichter Runner von Nike kaufen

Nachhaltige Sneaker sind angesagt

Avocado Store / PR Sneaker aus recyceltem Plastik von VEJA, um 105 € (Modell: SDU TPU B-Mesh)

Hier bestellen: Sustainable Sneaker von Veja kaufen

Nachhaltigkeit in der Mode spielt zum Glück eine immer größere Rolle. Immer mehr Labels haben es sich zum Ziel gesetzt, Materialien zu recyceln oder die Arbeitsumstände in den Produktionsländern nachhaltig zu verbessern. Allen voran ist das französische Label Veja, welches sich vom Underdog zum Big Player entwickelt hat. Aber auch Newcomer-Brands wie Saye, welche durch ein erfolgreiches Crowdfunding entstanden ist und komplett vegan, nachhaltig und fair produziert, werden immer beliebter. Retro-Design trifft auf zeitgemäßes Statement.

Saye / PR Nachhaltiger Vegan-Sneaker von SAYE, um 130 € (Modell: Modelo ´89 Vegan)

Hier bestellen: Veganen Sneaker von Saye kaufen

Canvas-Sneaker sind die perfekten Crossover-Modelle

Converse / PR High-Top-Sneaker aus Canvas von CONVERSE, um 90 € (Modell: Chuck 70)

Hier bestellen: Chuck 70 von Converse kaufen

Der Converse All Star Chuck ist ohne Zweifel der meistverkaufte und einer der beliebtesten Sneaker aller Zeiten. Vor allem deshalb, weil er unabhängig von Typ, Anlass oder Look, von jedem getragen werden kann – vom Punk bis zum Manager. Wichtig ist nur: Wenn du den Stoff-Sneaker im Büro trägst, sollte er nicht aussehen, als hätte er gerade ein 3-tägiges Festival hinter sich. Besonders cool sieht der Chuck 70 (das Modell orientiert sich am Original der 70er) zu Chinos oder Raw-Denim-Jeans aus. Diese Kombi verleiht deinem Look einen gewissen Old School-/Vintage-Touch, der zurzeit sehr angesagt ist. Du suchst nach einer Alternative zum Chuck? Dann haben wir einen anderen Klassiker für dich parat: Der Skate-Schuh Old Skool von Vans. Der Sommer-Schuh schafft den Spagat von Skateboard ins Büro, wenn du ein unifarbenes Modell wählst, spielend.

Vans / PR Skate-Sneaker von VANS, um 90 € (Modell: Anaheim Factory Old Skool 36 D)

Hier bestellen: Stoff-Sneaker von Vans kaufen

Wir hoffen, dass wir dir mit unserer Auswahl genug Inspiration für deine nächste Sneaker-Shopping-Tour geben konnten. Egal für welches Modell du dich entscheidest, du wirst im Büro und in der Freizeit ein stilsicheres Auftreten hinlegen.