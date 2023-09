In diesem Artikel: Das perfekte T-Shirt

Wenn du einer der Serien-Junkies bist, der die Erfolgsserie "Succesion" gesehen hat, dann hast du schon bewusst oder unbewusst mit dem neusten Modetrend zu tun gehabt. Ausgelöst von dieser Serie, ist "Quiet Luxury" das Fashion-Buzzword des Jahres. Doch was steckt dahinter? Alle Looks und Outfits, welche die Charaktere in der Serie tragen, sind dezent, unaufgeregt, aber in ihrer Optik extrem hochwertig und mit perfekter Passform. Es gibt keine grellen Farben, keine wilden Muster und schon gar keine Logos. Purismus und hochwertigste Materialien stehen bei diesem Style zu 100 % im Fokus. Die Aussage dahinter lautet: Wer wirklich Geld hat und Luxus versteht, hat es nicht nötig, auffällig damit zu protzen. Bestes Beispiel: Meta-CEO Mark Zuckerberg. Die wenigsten wissen, dass das unscheinbare, graue T-Shirt, das er fast immer trägt, von der italienischen Edelmarke Brunello Cucinelli ist und stattliche 400 Euro kostet. Dass Fashion-Pieces von High-End-Marken wie The Row, Bottega Veneta, Brioni oder Kiton für den normalen Geldbeutel unerschwinglich sind, muss man nicht diskutieren. Wie man sich aber Budget-freundlicher an dem Trend orientieren kann und welche tollen Alternativen wir gefunden haben, verraten wir dir hier.

Das perfekte T-Shirt Luxury: The Row

Falls du auf der Suche nach dem perfekten T-Shirt bist und keine exorbitanten 710 Euro ausgeben willst, keine Sorge, wir haben es gefunden. Und das auch noch für einen echt fairen Preis. Unser absoluter Favorit ist das T-Shirt im Oversized-Fit von Uniqlo, das dank AIRism-Stoff extrem angenehm zu tragen. Wenn du beim T-Shirt-Kauf auf die richtige Passform achtest, bekommt das Oberteil ein Style-Upgrade, sodass es fast mit einem schicken Hemd mithalten kann und sogar sehr stilvoll zur Bundfaltenhose aussieht. Wichtig: Grelle Farben sind tabu. Wähle am besten gedeckte Farben im Grau-, Blau- und Beige-Bereich.

Budget: Uniqlo

Ein Mantel für die Ewigkeit Luxury: Lardini

Ein klassischer, einreihiger Mantel sollte in keiner gut sortierten Garderobe fehlen und ist eine Investition, von der du sehr lange etwas hast und es sich lohnt, ein paar Euro mehr auszugeben. Ein Mantel, bei dem man sich so ein größeres Investment überlegen kann, ist der Trend-unabhängige Wollmantel-Mantel von Lardini. Das italienische Familienunternehmen legt großen Wert auf Traditionen und italienisches Schneiderhandwerk, was man dem Mantel aus 100 % Kaschmir dank seiner perfekten Passform auch sofort ansieht. Zugegeben, 2000 Euro für einen Mantel sind echt ein stolzer Preis, aber zum Glück gibt es auch sehr stilvolle Alternativen. Unser Tipp: der knielange Wollmantel von COS. Er ist zwar nicht aus superweichem Kaschmir, kann aber Style-technisch mit dem Luxus-Piece locker mithalten und lässt sich zum Anzug, genauso wie zu Jeans und Sweater, kombinieren.

Budget: COS

Strick-Pullover für jedes Outfit Luxury: Brunello Cucinelli

Ein beigefarbener Strick-Pullover gehört auch in deinen Kleiderschrank. Der neutrale Farbton lässt sich zu allen anderen Farben kombinieren und ganz einfach sportlich und schick stylen. Wenn dir ein normaler Rundhals-Pullover etwas zu langweilig ist, dann empfehlen wir dir diesen Herbst einen Troyer. So nennt man die Rollkragen-Pullover mit einem kurzen Reißverschluss am Kragen. Dieses Detail sorgt dafür, dass du bei geöffneten Zipper deinem Outfit etwas Leichtigkeit verpassen kannst und ihm die Strenge nimmst. Wir empfehlen dir ein klassisches Button-Down-Hemd darunter oder wenn du etwas mehr Modemut hast, ein schmal gebundenes Halstuch.

Budget: Marc O'Polo

Sneaker statt Derby-Schnürer Luxury: Kiton

Sneaker haben vor allem in den letzten 10 Jahren den Sprung vom rein funktionalen Kleidungsstück zum Must-have- und Statement-Piece geschafft. Inzwischen sind die bequemen Treter sogar so hoch im Style-Ranking, dass du sie ohne Probleme stilvoll zum Anzug tragen kannst. Einzige Voraussetzung: ein puristisches Design, das sich an Retro-Sneakern orientiert. Je funktionaler und sportlicher ein Schuh aussieht, umso schwieriger wird es, ihn schick in dein Outfit zu integrieren. Ein absolutes Highlight, das zurückhaltendes Design und hochwertige Materialien auf den Punkt bringt, ist ohne Zweifel der Sneaker aus weichem Ziegen-Veloursleder von Kiton. Weil uns das Preisschild auch etwas die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat, ist unser Tipp, alternativ das graue Veloursleder-Modell von Axel Arigato zu wählen.

Budget: Axel Arigato

Ohne Sweatpants geht es nicht Luxury: Brunello Cucinelli

Kannst du dir ein Leben ohne Sweatpants vorstellen? Wir auch nicht! Der Serien-Marathon (etwa mit "Succession") auf der Couch macht in einer Jeans auch nur halb so viel Spaß. Eines unserer absoluten Lieblingslabel, wenn es um hochwertige und bequeme Lounge- und Travelwear geht, ist die 2013 gegründete Kölner Marke Juvia. Ganz nach dem Quiet-Luxury-Prinzip konzentriert sich das Label auf Qualität, Materialien und eine Passform, die den Träger:innen einen coolen, entspannten Style verpasst. Die Sweatpants tragen wir natürlich nicht nur auf der Couch, sondern z.B. auch in Kombination mit dem Woll-Pulli und dem Mantel (beide siehe oben) zum Herbstspaziergang oder für einen spontanen Shopping-Trip in den Supermarkt.

Budget: Juvia