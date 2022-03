Sneaker für Männer Das sind die beliebtesten Sneaker des Jahres 2021

Sneaker sind inzwischen weit mehr als einfach nur Schuhe: Die Treter sind Sammlerstücke, Wertanlage und Kunstobjekte, die von Fans gehortet werden. Aber welche Schuhe sind es, die auf der Straße getragen werden und nicht als Limited Edition im Regal stehen? Besonders auffällig ist, dass eine Marke im letzten Jahr ganz klar den Ton angegeben hat.

Platz 1: Nike – Air Force 1

Nike / PR Nike – Air Force 1, 119,99 €

Der Air Force 1 ist seit seiner Veröffentlichung Anfang der 80er-Jahre ein Streetwear-Must-have. Die zeitlose Silhouette mixt Coolness mit Design und überrascht immer wieder mit neuen Farben und Limited Editions. Aber: Am beliebtesten im letzten Jahr war die urklassische All-White-Version. So beliebt, dass der Schuh sogar auf Resell-Markt neue Höchstwerte erzielte.

Platz 2: Nike – Air Max 270

Nike / PR Nike – Air Max 270, 149,99 €

Der Air Max 270 ist dank dem großen Air-Element superbequem und gleichzeitig ein absoluter Eye-Catcher. Inspiriert von den Modellen Air Max 180 und 93, hat dieser Schuh das Zeug zum Klassiker.

Platz 3: Nike – Air VaporMax Plus

Nike / PR Nike – Vapormax Plus, 209,99 €

Kaum ein Schuh bringt Vergangenheit mit Zukunft so auf den Punkt wie der VaporMax Plus. Die durchgehende Air-Sohle war bereits bei ihrer ersten Veröffentlichung im Jahr 2017 wegweisend und zeigte, dass sich Air-Technologie nicht nur auf die Ferse beschränken muss. Die Brücke zur Vergangenheit schlägt der Sneaker mit seinem Upper, das stark an den Nike TN von 1998 angelehnt ist.

Platz 4: Nike – Revolution 5

Nike / PR Nike – Revolution 6, 59,99 €

Sneaker müssen nicht teuer sein, wie das Schnäppchen auf Platz 4 beweist. Der Revolution 5 kostet gerade mal knapp 60 € und kann mit seinen teureren Konkurrenten locker mithalten. Gerade ist die neue Version (Modell-Nr. 6) auf den Markt gekommen und wird an Erfolg des Vorgängers locker anknüpfen. Die reduzierte Version des erfolgreichen Laufschuhmodells "React" kannst du zum Sport und im Alltag tragen.

Platz 5: Nike – Air Max 97

JD Sports / PR Nike – Air Max 97, um 180 €

Dieser Sneaker hat schon 25 Jahre auf dem Buckel. Das Design wirkt immer noch extrem futuristisch und der Schuh ist inzwischen zu einer Sneaker-Ikone geworden. Inspiriert von japanischen Schnellzügen, ist der Schuh auch unter dem Spitznamen "Silver Bullet" bekannt. Unzählige Colourways, Special Editions und Kollaborationen haben den Air-Sneaker zu einem beliebten Sammlerstück gemacht – aber am coolsten ist und bleibt der Original-Colourway in Metallic-Silber.

Platz 6: Adidas – NMD R1

JD Sports / PR Adidas – NMD R1 (über JD Sports), um 140 €

Als Adidas 2015 den ersten NMD auf den Markt brachte, konnte man sich noch nicht vorstellen, was für einen enormen Hype dieser Sneaker auslösen würde. Die beliebte Boost-Sohle aus dem Running-Bereich hat ein Style-Upgrade bekommen und heraus kam: der NMD R1. Den Höhepunkt seines Ruhms erreichte der Sneaker, als Adidas Style-Ikone Pharrell Williams mit ins Boot holte und seine Versionen des Treters veröffentlichte. Das Ur-Modell "R1" ist inzwischen ein moderner Klassiker, der sich in jedem Schuhschrank gut macht.

Platz 7: Nike – Air Max 90

JD Sports / PR Nike – Air Max 90, um 140 €

Der Air Max 90 ist (wie der Air Max 1) ein "Schuh-Kind" von Sneaker-Designer Tinker Hatflield und darf in keiner gut sortierten Streetwear-Garderobe fehlen. Inspiriert vom berühmten Kunst- und Kulturzentrum Centre Pompidou in Paris, hat Hatfield das Innenleben nach außen verlegt und die Air-Bubble sichtbar gemacht. Sieht zu Sweatpants unschlagbar cool aus.

Platz 8: Nike – Air Vapormax Flyknit

Nike / PR Nike – VaporMax 2021 FK, 219,99 €

Wenn du diesen Sneaker einmal am Fuß hast, willst du ihn nicht mehr ausziehen. Dank der aus einem Stück bestehendem Air-Sohle gehst du wie auf Wolken. Auch das Upper ist bequem, da sich das superelastische Flyknit-Material wie eine Socke anpasst. Der coole Clip im Fersenbereich sorgt für Stabilität, falls du den Sneaker doch mal zum Joggen anziehen solltest, anstatt als Statement-Piece zum Anzug.

Platz 9: Nike – Air Jordan 1 High

Jordan / PR Nike – Air Jordan 1, 169,99 €

G.O.A.T (Greatest of all time): Diesen Spitznamen hat sein Namensgeber Michael Jordan inne, der mit diesem Schuh auf dem Court zum Superstar wurde. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1985 ist der Air Jordan 1 einer der beliebtesten Sneaker bei Sammlern und erzielt im Resell immer wieder neue Rekorde.

Platz 10: Nike – Air Jordan XIII Retro

Jordan / PR Nike – Air Jordan 13, um 199 €

Der Air Jordan 13 hat Sneaker-Geschichte geschrieben. Das 13. Modell von Über-Athlet Michael Jordan war der letzte Schuh, den er über eine komplett Saison mit den Chicago Bulls getragen hat und in dem er das NBA-Finale gegen die Utah Jazz gewann. Viele Fans und Anhänger der Jordan-Sneaker sind davon überzeugt, dass dies der bequemste Basketballschuh ist, den man auf dem Court tragen kann. Was sicher ist: Er ist auf jeden Fall der stylischste.

Redaktionsliebling: New Balance – XC72

New Balance / PR New Balance – XC72, um 120 €

An New Balance kommt man im letzten Jahr einfach nicht vorbei: Mit guten Collabs, tollen Special-Packs und einem ganz neuen Modell hat die Marke das Feld von hinten aufgerollt. Die Rede ist vom Modell XC72, der den 70er-Retro-Trend so gekonnt ins Jetzt übersetzt wie kein anderer Schuh. Definitiv ein Eye-Catcher und unser Liebling am Fuß, der jedem Look ein Upgrade verpasst.