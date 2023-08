Bevor wir dir die angesagtesten Sneaker vorstellen, eine wichtige Sache vorweg: Wir sind der Meinung, egal wie alt du bist und was dir gefällt, du solltest immer deinen Geschmack und deine Persönlichkeit mit deinen Outfits unterstreichen und dir nicht vorschreiben lassen, was Mann zu tragen hat. Unsere Tipps richten sich hauptsächlich an Leser:innen, die den Überblick im überwältigendem, chaotischen Sneaker-Game verloren haben und ein paar Inspirationen und angesagte Trendideen für die nächste Sneaker-Shoppingtour brauchen. Eine Sache, die alle angesagten Modelle-Sneaker gemeinsam haben, lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Retro. Klassische Modelle, Old-School-Silhouetten und cooles "Less is more"-Design sorgen für ein stilvolles Auftreten.

Retro-Low-Tops sind der Trend

Dieser Sneaker ist der Trend-Schuh des Jahres. Er feierte zur WM in Brasilien 1950 (daher der Name Samba) sein Debüt auf den Fußballplätzen und ist heute noch ein zeitloser Streetwear-Klassiker. Nicht zuletzt haben Stars wie Brad Pitt, Jonah Hill und Harry Styles dafür gesorgt, dass der Kult-Schuh mal wieder ganz oben auf dem Style-Treppchen steht.

Du bist schon einen Schritt weiter, hast den Samba womöglich bereits in deine Sneaker-Rotation eingebaut und suchst nach einer spannenden Alternative? Unser Tipp: der "Mexico '66" von der japanischen Kult-Sneakermarke Onitsuka Tiger. Viele prophezeien diesen Schuh schon als den nächsten Trend-Schuh nach dem Samba. Beide Schuhe haben eine verwandte, schmale Silhouette und den coolen Old-School-Sportvibe, der extrem angesagt ist. Laut aktuellem Lyst-Trend-Index (Q2/2023) liegt der "Mexico '66" schon auf Platz 2 der beliebtesten Fashion-Produkte weltweit.

Classic-High-Tops sind zeitlos

Zum All Star Chuck von Converse muss man eigentlich nicht viel sagen. Dieser als Basketball-Schuh erfundene Sportschuh startete vor über 100 Jahren das Sneaker-Game, ist einer der meistverkauften Schuhe der Welt und diente vielen nachfolgenden Canvas-Schuhen als Inspiration. Unser Converse-Favorit ist das "Chuck 70 Vintage"-Modell, das eine etwas dickere, robustere Sohle hat und noch bequemer am Fuß sitzt, als der klassische All Star.

Wie der Chuck, hat der "Blazer" seinen Ursprung im Basketball und später seinen Weg zur Streetwear gefunden und ist unser Style-Tipp, wenn du nach einer etwas robusteren Leder-Alternative zum All Star Chuck suchst. Dieser Sneaker ist außerdem der perfekte "Beater", das bedeutet unter Sneakerheads, dass man diesen Schuh trägt, bis er einem regelrecht vom Fuß fällt. Da ist wirklich etwas dran: Der Blazer entwickelt seinen besonderen, individuellen Look erst, wenn man ihm ein Festival und ein paar Kneipenbesuche ansieht.

Bequeme Runner für deine Daily-Routine

Der Dad-Sneakertrend, der vor ein paar Jahren an modebewussten Füßen regierte, ist definitiv vorbei. Nur ein paar haben den Hype überlebt und sich einen festen Platz in der Kategorie "cool und zeitlos" ergattert. Einer von ihnen ist der 'Kayano 14' von Asics, der die Running-Ästhetik der späten 2000er auf den Punkt bringt. Wir tragen den Kayano am liebsten im Alltag zum Einkaufen, beim Spazierengehen, zum Ausgehen – kurz gesagt, eigentlich immer. Das liegt vor allem an der extrem bequemen GEL-Technologie der Sohle, dass man den Schuh gar nicht mehr ausziehen will.

Falls dir der Kayano etwas zu auffällig vom Design ist und du einen bequemen Laufschuh für den Büro-Alltag suchst, dann kann es nur einen geben: den "2002R" von New Balance. Wie der Kayano ist dieser Sneaker von den Laufschuhen der Nullerjahre inspiriert und beweist, dass der Retro-Look nichts an Stil eingebüßt hat. Ganz im Gegenteil. Der Runner von New Balance eignet sich dank seines Grau-in-Grau-Designs hervorragend als Office-Sneaker und sorgt mit seiner ABZORB-Mittelsohle für ein entspanntes Tragegefühl.

Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern ein Statement

Unser absoluter Favorit diesen Herbst: Das spanische Sneaker-Label Saye startete 2018 per Kickstarter-Kampagne und hat sich vom Geheimtipp zum absoluten Must-have gemausert. Das Modelo '89 greift den Retro-Vibe der 80er-Jahre auf und wird, wie alle anderen Modelle von Saye, fair und nachhaltig (aus veganem Mais-Napa und recyceltem Polyurethan) produziert.

Auch noch ein Geheim-Tipp, aber bestimmt bald vielen Sneaker-Fans ein Begriff, sind die nachhaltigen Sneaker von The Rice Society. Das Besondere an den Schuhen des spanischen Labels ist das vegane, auf Mais-Abfällen basierende Leder. Und die Sohle, welche aus Paellareis-Überresten, Kaffee und Mais hergestellt wird. Wenn du genau hinschaust, kannst du sogar die Reiskörner in der Sohle der handgefertigten Schuhe erkennen. Tipp: Wir empfehlen dir die Court-Silhouette zu gerade geschnittenen Jeans im 90er/2000er-Style, wie z.B. der 'Levi's 501', zu kombinieren.

Luxus für die Füße

Nylon hat alles verändert, besonders im Fall von Prada. Natürlich hat das Designer-Label seinen Ursprung im Lederbereich, aber die Nylon-Taschen und -Rucksäcke in den 90er-Jahren haben dem Designer-Label damals zum großen Durchbruch verholfen. Ungefähr 25 Jahre später hat Miucca Prada diesen großen Fashion-Erfolg noch einmal mit einer Neuauflage gefeiert und mit "Re-Nylon" erneut einen Style-Hit gelandet. Der "Downtown"-Sneaker ist eine Hommage an die 90er und bringt Nylon, Logo-Trend und Skate-Silhouette gekonnt und unaufdringlich unter einen Hut.