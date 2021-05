Männer-Sneaker Die coolsten Sneaker unter 100 €

Nike – 'Court Vision Low' für 64,99 €

Nike / PR Nike - Court Vision Low, 64,99 €

Du stehst auf Klassiker, wie den Air Force 1 oder den SB Dunk von Nike? Vor allem die angesagten Dunk-Sneaker sind derzeit irre beliebt bei Sammlern und erzielen im Resell oft astronomische Preise. Wir haben da aber eine Alternative für dich, die auch wir diesen Sommer tragen. Der Court Vision hat optisch die Streetwear-Attitude seiner beiden großen Brüder, kommt aber mit einem viel angenehmeren Preisschild daher. Style und Preis machen Low-Top-Sneaker zum perfekten Beater – so nennt man Sneaker, die man oft im Alltag trägt und runterrockt bis sie fast auseinanderfallen. Dafür eignen sich auch diese weißen Sneaker.

New Balance – '237' für 89,95 €

Kickz / PR New Balance - 237, 89,95 €

New Balance hat im vergangenen Sneaker-Jahr gezeigt, wie es geht und es sieht nicht so aus, als würden sie ihre Style-Level runterfahren. Der extrem erfolgreiche und beliebte '327' hat mit tollen Kollaborationen und Colourways gezeigt, wie man eine 70er-Running-Silhouette zeitgemäß ins Jahr 2020 übersetzt. Diesen Sommer geht die neue 237-Variante an Start, die Retro-Style und modernes Design vereint. Wir tragen den Sneaker zu gecroppten Chinos und kombinieren dazu ein Kurzarm-Hemd mit angesagtem Bowling-Kragen.

Veja – 'Esplar Logo Leather' für 98,95 €

Veja / PR Veja - Esplar Logo Leather, 98,95 €

Die puristischen Treter von Veja haben dem Thema "Sneaker und Nachhaltigkeit" den nötigen, zeitgemäßen Antrieb verpasst. Der ESPLAR ist eine Hommage an den gleichnamigen Marken-Partner – eine brasilianische NGO, die auf familiäre und biologische Landwirtschaft setzt. Der nachhaltig produzierte Sneaker ist ein auf das Wesentliche reduziert. Wir tragen ihn zum ungefütterten Sommeranzug und am Wochenende zu Cargo-Shorts beim Grillen im Garten.

Asics – 'Gel Sangaku' für 47,99 €

Deichmann / PR Asics - Gel Sangaku, 47,99 €

Getreu dem Motto "Ugly is the new cool" empfehlen wir diesen Sommer auch Running-Sneaker im 90er-Style. Die japanische Marke Asics bringt mit seinen Laufschuhen den Style auf den Punkt. Um den Trend diesen Sommer zu tragen, musst du nicht mal zum teuersten Modell greifen. Der Gel Sangaku ist mit seinem Material-Mix und den knalligen Elementen unter 50 € ein Mega-Schnäppchen. Wir tragen den bequemen Läufer zu Sweatpants im Oversized-Fit und Hoodie, wenn wir eine Lockdown-Pause machen und in den Supermarkt flitzen.

Converse – 'Chuck Taylor All Star' für 70,00 €

Converse / PR Converse - Chuck Taylor All Star, um 70 €

Zum Urvater des Turnschuhs muss man eigentlich nicht viele Worte verlieren. Der beliebteste und meistverkaufte Sneaker aller Zeiten hat sich seit über 100 Jahren kaum verändert. Der Canvas-Sneaker ist vor allem bei warmen Sommer-Temperaturen beliebt und ist eine sichere Bank für dein Outfit. Egal ob du Skater, Hipster, Hypebeast oder Jeans-T-Shirt-Fan bist, jeder kann den Kult-Schuh auf seine Weise interpretieren und ihm seinen persönlichen Style verpassen.

Wir hoffen, wir konnten dich überzeugen, dass ein angesagter, cooler Sneaker am Fuß nicht gleich ein Vermögen kosten muss. Welchen der 5 ist dein Schuh für den Sommer?