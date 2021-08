Fashion-Sale 2021 Diese 5 Fashion-Highlights gibt es jetzt im Sale

Worker-Jacke von Scotch & Soda für 99,98 € (statt 199,95 €)

Scotch & Soda / PR Worker-Jacke von Scotch & Soda, 99,95 € (statt 199,95 €)

Hier bestellen: Worker-Jacke von Scotch & Soda

Worker-Jacken im Vintage-Style und sogenannte Overshirts sind diesen Sommer die größte Jacken-Trends bei Männern. Overshirts sind leichte Jacken, die optisch als Mix aus klassischem Herrenhemd und Jacke daher kommen. Unser absoluter Favorit diesen Sommer ist die coole Denim-Jacke im Worker-Style von Scotch & Soda. Der royal-blaue Farbton, in Kombination mit den helleren, aufgesetzten Taschen sorgt für einen angesagten 70er-Vintage-Look. Styling-Tipp: Bei so einem spezifischen Blau-Ton solltest du eine Regel beachten. Wenn die Jeans nicht den gleichen Farbton hat wie die Jacke, dann wähle lieber eine neutrale Farbe. Wir empfehlen dir eine sandfarbene Chino mit einem weit geschnittenen Bein, die den Worker-Look perfekt abrundet.

Kurzarmhemd von Eterna für 44,95 € (statt 69,95 €)

Eterna / PR Leinen-Baumwoll-Hemd von Eterna, 44,95 € (statt 69,95 €)

Hier bestellen: Kurzarmhemd von Eterna zusätzlich 19% Rabatt auf Sale - Artikel mit Code: F1NAL21

Florale Prints sind mit die beliebtesten Muster bei sommerlichen Kurzarmhemden. Bekanntester Vertreter: das Hawaii-Hemd, mit seinen meist knallig bunten Strand- und Hibiskus-Motiven. Wenn dir das etwas zu wild und bunt ist, dann ist ein dezenteres, zweifarbiges Hemd eine tolle Alternative. Das nachhaltig produzierte Sommerhemd von Eterna interpretiert den floralen Trend mit einem Palmen-Motiv im Camouflage-Look. Das biologisch abbaubare Shirt besteht aus einem Baumwoll-Leinen-Mix, der gerade im Sommer sehr beliebt ist, weil der leichte Stoff einen leicht kühlenden Effekt beim Tragen hat.

Court-Sneaker von Reebok für 49,99 € (statt 99,95 €)

Kickz / PR Court-Sneaker von Reebok, 44,95 € (statt 99,94 €)

Hier bestellen: Court-Sneaker von Reebok

Der große Sneaker-Trend des Jahres sind Retro-Silhouetten im Court- und Skateboard-(SB)-Style. Der Hype um Schuhe, wie zum Beispiel dem Nike Dunk, sind so groß, dass sie binnen Sekunden ausverkauft sind, sobald sie in den Online-Shops auftauchen. Unser alternativer Tipp ist der Low-Top-Sneaker "AD Court" von Reebok, den du dank seines coolen Vintage-Styles zu allen möglichen Outfits kombinieren kannst. Der Sneaker erinnert optisch an einen der beliebtesten Sneaker von Reebok, den Club C 85, ist aber mit einer etwas auffälligeren Sohle und Design-Elementen ausgestattet, die den sportlichen Court-Trend der 80er noch mehr aufleben lassen.

Straight Fit-Jeans von Levi's für 94,90 € (statt 119,00 €)

Aboutyou.de / PR Straight Fit-Jeans '512' von Levi's, 94,90 € (statt 119 €)

Hier bestellen: Straight Fit-Jeans von Levi's

Ohne Zweifel, eine Jeans ist ein absolutes Muss in jedem Kleiderschrank. Egal, welchen Style du am liebsten trägst, für jeden Look gibt es die richtige Jeans mit der richtigen Passform. Neben dem Klassiker '501' von Levi's empfehlen wir gerne das Straight Fit-Modell '512'. Der Schnitt dieser Jeans passt den meisten Trägern und hat den großen Vorteil, dass du sie lange, Trend-unabhängig tragen kannst. Aus folgendem Grund: Die Passform "Straigh-Fit" ist weder zu weit noch zu schmal und hat ein leicht getapertes Bein, das am Knöchel schmaler wird. Also ganz egal, ob weite Jeans oder Skinny-Modelle im Trend liegen, mit der '512' bewegst du dich stilsicher im Mittelfeld.

Leichter Übergangsmantel von Marc O'Polo für 144,46 € (statt 279,95 €)

Marc O´Polo / PR Sommer-Mantel von Marc O´Polo, 144,46 € (statt 279,95 €)

Hier bestellen: Sommer-Mantel von Marc O´Polo

Übergangsjacke – ein Mix aus Mode-Unwort und der Vorstellung von eher unattraktiven Outdoor-Jacken. Zugegeben, die perfekte Jacke für die Jahreszeit zu finden, in der das Wetter mehrmals täglich wechselt, ist gar nicht so einfach. Aber es gibt sie: Unsere Empfehlung für diesen Früh-Herbst ist der beige Kapuzenmantel von Marc O´Polo. Der Parka vereint sportliche Elemente, wie die Kapuze, mit schicken Details, die an einen Trenchcoat erinnern. Du kannst ihn entspannt zu Sweatpants kombinieren (siehe Foto) oder aber auch zu einem Anzug tragen, ohne dass du einen Stilbruch begehst. Übrigens: Dank wasserabweisendem Twill-Baumwoll-Mix übersteht der Mantel auch einen spontanen Regenschauer.