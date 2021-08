Sportsonnenbrillen Die 5 coolsten Sport-Sonnenbrillen für Männer

Sie sind superleicht, aus dem 3D-Drucker und blicken in die Zukunft – das sind die angesagtesten Sport-Sonnenbrillen für Männer

Der Porsche 911er als Sportbrille

Porsche Design / PR Brille mit Air-Einlass von Porsche Design (Modell: P'8915), um 350 €

Inspiriert von den seitlichen Lufteinlässen des Porsche 911 fällt bei der superleichten P'8915-Brille der dynamische Air-Intake-Bügel auf. Dieses Design-Element verdeutlicht das Konzept der Marke, Performance mit High-Tech und angesagtem Style zu verbinden. Die typisch sportliche Halbrahmen-Fassung besteht aus leichtem Tech-Polyamid, was für ein Maximum an Leichtigkeit und Tragekomfort sorgt. Die polarisierten Gläser bestechen optisch durch sein gekantetes Design und sind Anti-Glare ausgestattet. Der große Vorteil dieser Beschichtung ist ein Blendschutz, der störende Reflexionseffekte bei von hinten einfallendem Licht effektiv reduziert.

Die schnellste Sonnenbrille der Welt

Oakley / PR Futuristische Sonnenbrille von Oakley (Modell: Xeus), Preis auf Anfrage

Die Olympischen Spiele sorgen immer wieder für Style-Momente, wie z. B. die goldenen Spikes von Michael Johnson oder die Puma-Kontaktlinsen von Linford Christie. Der Style-Star der Spiele in Tokio ist das neueste Modell von Oakley, das seinen großen Auftritt auf der Nase von Andre de Grasse bei seinem Sieg über 200 Meter hatte. Das Gestell besteht aus sogenanntem "O Matter", ein von Oakley entwickeltes, superleichtes Nylon-Material. Um die Brille für höchste Performance einsetzen zu können, ist sie mit großen Nosepads und einem auffälligen, auf 90 Grad gebogenem Bügel über dem Nasensteg ausgestattet. Und die Gläser sind mit 24K Prizm Lenses ausgestattet, was dem Träger ein Maximum an Kontrast bei sehr hellem Licht verspricht.

Robuste und Budget-freundliche Sportsonnenbrillen

Puma / PR Rutschfeste Sportbrille von Puma, um 119 €

Es muss nicht das Profil-Modell für mehrere 100 Euro sein: Das robuste Vollrahmen-Model von Puma besteht aus leichtem Kunststoff und ist mit gummierten Einsätzen an den Bügeln ausgestattet. Das sorgt dafür, dass die Sonnenbrille immer rutschfest sitzt, egal ob du läufst, Fußball spielst oder eine Tour auf deinem Bike machst. Außerdem sind die Gläser mit einem UV400-Filter ausgestattet, was einen 100% Schutz deiner Augen vor UV-Strahlen verspricht.

Bei Adidas kommt die Zukunft aus dem Drucker

Adidas / PR Sonnenbrille mit 3D-Gestell von Adidas Sport (Modell: 3D CMPT), Preis auf Anfrage

Sonnenbrillen aus dem 3D-Drucker sind nicht unbedingt etwas Neues. Marken wie Neubau Eyewear oder Mykita bedienen sich schon länger der futuristischen Technik. Adidas' 3D-Printer-Brille ist der Konkurrenz aber mehr als nur eine Nasenlänge voraus. Die '3D CMPT' ist inspiriert von einer revolutionären Running-Sohle, besticht der Rahmen der Brille mit einem architektonischem, futuristischem Design. Das auf einem Stück gefertigte Gestell wiegt nur 20 Gramm und ist mit einem verspiegelten sphärischen Linsenschutz ausgestattet. Leider wird es das Modell nur in limitierter Auflage von 150 Exemplaren geben. Vorerst.

Prada kann mehr als Fashion

Prada / PR Designer-Brille aus Nylonfaser von Prada (Modell: SPS01X_FUFK_FE07H_C_059), um 240 €

"Prada Linea Rossa", die Sport-Linie des Mailänder Modehauses, war Anfang/Mitte der 90er-Jahre ein Mega-Hype und feierte vor ein paar Jahren ein großes Style-Comeback. Die Sonnenbrille mit dem charakteristischen roten Streifen ist der perfekte Hybrid zwischen High-End-Fashion und Funktionalität. Das Gestell aus ultraleichter, gummierter Nylonfaser verleiht der Fassung einen angesagten Matt-Look, der sich in der staubgrauen, polarisierten Glas-Färbung fortsetzt. Besonders gut gefällt uns die zeitgenössische Interpretation einer 70er-Jahre-Pilotenbrille mit Doppelsteg und einem sechseckigen, futuristischen Glas-Design, was das Teil zu einem echten Hingucker macht.