Die beste Sportunterwäsche für Männer

Funktionswäsche Diese Sportunterwäsche ist angesagt

Mindestens so wichtig wie dein Sport-Outfit ist, was du drunter trägst. Diese funktionale, atmungsaktive Unterwäsche ist bei Sportlern sehr beliebt

Long Shorts von MEY

Mey / PR Long Shorts von MEY, 49,95 €

Hier bestellen: Long Shorts von Mey kaufen

Im Alltag tragen viele Männer gern enge Shorts mit kurzem Bein drunter – es zwickt keine Naht im Schritt und alles bleibt an seinem Platz. Beim Sport darf das Bein gern etwas länger sein. Das bisschen mehr Stoff hält deine Muskulatur warm, stützt sie und: Du gibst bei bestimmten Übungen nicht ungewollt tiefe, intime Einblicke. Unser Favorit ist die atmungsaktive Long Shorts von Mey, die mit extra-flachen Nähten und einem Mix aus Modal/Lyocell und Elasthan für die perfekte Passform sorgt. Style-Tipp: Du kannst das Teil unter leichten (Running-)Shorts tragen, die etwas kürzer sind als die Long Shorts. So kreierst du einen coolen, angesagten Layer-Look.

Funktions-Shirt von SCHIESSER

Schiesser / PR Funktions-Shirt von SCHIESSER, 29,95 €

Hier bestellen: Shirt von Schiesser kaufen

Biken, Laufen, Fußball oder Workout im Gym – dieses Teil macht alles ohne Probleme mit. Der Polypropylen-Stoff mit einer leichten Mesh-Waben-Struktur sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche eliminiert werden und das Material schnell trocknet. Die Rückenpartie hat eine dezente Überlänge, was du vor allem auf dem Rad schätzen wirst, weil dein Rücken bedeckt bleibt. Was uns besonders gefällt, ist das coole Design, das dank smarter Nahtführung optisch für breite Schultern und einer schlanken Taille führt. Da tragen wir das Drunter-Shirt auch gern mal so zum Sport.

Sport-Tights von NIKE

Nike / PR Sport-Tights von NIKE, 89,99 €

Hier bestellen: Tights von Nike kaufen

Wir haben sie gefunden: die perfekte Tights für das tägliche Workout und den Wettkampf. Die Dri-FIT ADV Recovery-Tights aus der Nike-Pro-Kollektion eignet sich vor allem als Second-Layer, zwischen deiner Unterwäsche und deiner Shorts/Sporthose. Wichtig für Sportler und Läufer: Sie verfügt über eine abgestufte Kompressions-Funktion, die deine Muskeln stützend umschließt und trotzdem volle Bewegungsfreiheit garantiert. Dank eines Body-Mapping-Verfahrens wurden außerdem die Nähte so platziert, dass sie nicht scheuern und dich beim Wettkampf oder Training ablenken.

Mesh-Tanktop von UNIQLO

Uniqlo / PR Micromesh-Tanktop von UNIQLO, 12,90 €

Hier bestellen: Tanktop von Uniqlo kaufen

Dieses Teil ist einer unsere absoluten Favoriten. Er ist nicht nur ein Dauergast in unserer Gym-Bag, sondern vor allem auch im Alltag tragen wir das Tanktop gern. Gerade im Sommer bei hohen Temperaturen unterm T-Shirt ist das Teil ein guter und vor allem unsichtbarer Schweißfänger. Das ärmellose Teil aus der AIRism-Kollektion besteht aus superfeinen Micro-Mesh-Stoff aus Nylon und Spandex, was für Atmungsaktivität und gleichzeitig Bewegungsfreiheit sorgt. Dank eines Lasercut-Verfahrens kommt das Top ohne störenden Saum aus und liegt eng am Körper an.

Sport-Slip von HANRO

Hanro / PR Mini-Slip von HANRO, um 25 €

Hier bestellen: Slip von Hanro kaufen

Die einen lieben, die anderen hassen ihn: den Slip. Wir können beide Lager ganz gut verstehen. Im Alltag ist es einfach eine Geschmacks- und Komfortfrage und wir würden eher eng anliegende Shorts mit kurzem Bein empfehlen – das vermeidet zum Beispiel unangenehmes Reiben von Jeans-/Hosennähten. Zu einem Gym-Outfit greifen wir allerdings gern zu einem knapp geschnittenen Baumwoll-Slip. Unser Favorit ist der Mini-Slip mit körpernaher Passform von Hanro. Neben Funktion ist Komfort der Wichtigste bei guter Sportunterwäsche und dank eines gefütterten, verstärkten "Korbes" bleibt hier alles bequem, wo Mann es hingepackt hat. Tipp: Wenn du mal eine schmal geschnittene Baumwoll-/Anzughose trägst und vermeiden willst, dass unschöne Boxershort-Abdrücke sichtbar sind, dann ist ein Slip eine gute Wahl.

Ja, es lohnt sich, in Sportunterwäsche zu investieren. Du wirst merken, dass bestimmte Funktionen und vor allem der Komfort auf entspannte Weise zu deinem Training beitragen.