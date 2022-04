Jogginghosen Die coolsten Stylingtipps für Jogginghosen

Deine Jogginghose außerhalb deiner Wohnung zu tragen und dabei nicht nach Couch-Potatoe aussehen? Klar, das geht, wenn du ein paar Regeln beachtest. Neben der richtigen Passform spielen, zum Beispiel der Stoff und der Bundabschluss am Bein eine wichtige Rolle. Wir geben dir ein paar wertvolle Tipps, damit du mit deiner Lieblingshose keinen Style-Fauxpas begehst.

Hemd zur Jogginghose, geht das?

Uniqlo / PR Graumelierte Sweatpants von UNIQLO, 29,90 €

Das geht sogar sehr gut. Dieser Stilbruch sieht extrem cool aus. Wenn du diesen Look stylst, solltest du immer daran denken, ihn entspannt und lässig zu halten. Wähle am besten eine neutral grau(-melierte) Jogginghose aus Baumwolle, die am Bein sitzt wie eine gerade geschnittene Jeans. Nicht zu weit, nicht zu eng. Das Hemd sollte nicht zu schick sein – kein blütenweißes, perfekt sitzendes Shirt, das du sonst zum Anzug trägst, sondern ein gestreiftes oder kariertes. Besonders wichtig ist dabei die Passform: Das Hemd darf einen lockeren, Oversized-Fit haben, damit fängst du das sportliche Element der Sweatpants im Hemd wieder auf. Am Fuß empfehlen wir dir einen Retro-Runner, wie zum Beispiel den New Balance 997.

Welche Sweatpants passt am besten zu Sneakern?

Nike / PR Tapered-Fit-Pants von NIKE, 74,99 €

Egal ob High- oder Low-Top, am besten passt zu einem Sneaker eine sportliche Sweatpants mit Bündchen am Knöchel. Du willst ja nicht, dass deine schönen Sneaker von der Hose verdeckt werden. Eine Sportpants ist im Schritt etwas tiefer und am Bein recht schmal geschnitten, um dir möglichst viel Bewegungsfreiraum zu bieten. Diese coole, entspannte Silhouette passt super zu deinem neuen Lieblings-Sneaker.

Mit dieser Jogginghose punktest du sogar im Büro

Tiger of Sweden / PR Jogg-Pants mit Umschlag von TIGER OF SWEDEN, um 199 €

Wenn du einen Job hast, in dem Bekleidungsregeln keine Rolle spielen, dann betrifft dich dieser Punkt nur, wenn du gern einen Anzug trägst oder dich für modische Neuheiten interessierst. Die Jogg-Pants hat sich in den letzten Jahren zur schicksten Version der Jogginghose gemausert. So schick, dass du sie sogar als Teil eines Anzugs tragen kannst. Unser absoluter Favorit ist das Modell "Travin" von Tiger of Sweden. Diese Hose kombiniert schicke und lässige Designelemente so gekonnt, dass sie eine klassische Anzughose in den Schatten stellt. Dank des Zugbundes um die Taille sitzt die Hose wie eine Jogginghose, sieht aber durch den dünnen Wollstoff, den Umschlag am Bein und der geraden Passform aus wie eine normale Anzughose. Wichtig: Die Hose darf niemals einen engen Saum am Knöchel haben. Dieses sportliche Element versaut dir den schicken Look.

Deine Couch-Hose wird zum Fashion-Piece

Juvia / PR Baumwoll-Sweatpants von JUVIA (über Breuninger), um 129 €

Eine Sache vorweg: Deine dünne Schlabberhose, auch als Pyjamahose bekannt, ist hier nicht gemeint. Diese Hose ist wirklich nur für zu Hause geeignet, da der Stoff viel dünner ist, als bei einer Sweatpants und sich sofort als Pyjamahose enttarnt. Besonders angesagt sind diese Saison Jogginghosen in Erdtönen wie Beige, Kamel und Braun. Diese Farben haben den Vorteil, dass du sie mit allen anderen Farben kombinieren kannst. Angesagt ist im Sommer vor allem der Ton-in-Ton-Look. Die meisten Labels haben von einem Farbton, neben der Jogginghose, auch Sweater und Hoodies in derselben Farbe.

So stylst du einen schicken Schuh zur Sweatpants

MyTheresa / PR Jogginghose mit eingenähter Bügelfalte von ISABEL MARANT (über MyTheresa.com), um 320 €

Grundsätzlich raten wir dir eher davon ab, einen schicken Lederschuh zur Jogginghose zu stylen, da das schnell nach hinten losgehen kann und unüberlegt/nachlässig wirkt. Bist du aber doch experimentierfreudig, dann gilt es, ein paar Regeln zu befolgen. Wenn du einen schicken Lederschuh zur Jogginghose trägst, darf es nicht zufällig aussehen, sondern muss ein klares Statement sein. Deshalb sollte der Schuh kein klassischer Brogue oder Derby sein, sondern ein richtiger Eye-Catcher. Besonders angesagt sind diese Saison Schnürer mit Plateau- oder wuchtiger Profilsohle. Außerdem empfehlen wir dir, eine Jogginghose im Retro-Style auszuwählen. Diese Hose hat kein Bündchen am Bein, fällt daher wie eine klassische Hose auf den Schuh und erinnert mit der typischen, eingenähten Bügelfalte an eine schicke Anzughose. Mit dieser Kombi bist du Style-mäßig definitiv ganz weit vorne.