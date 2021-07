Weiße Hosen Mit diesen weißen Hosen liegst du diesen Sommer voll im Trend

Denkst du bei weißen Hosen auch an Artztpraxen oder den Italo-Look der 80er-Jahre? Wir zeigen dir, wie du weiße Hosen so trägst, dass du nicht mit deinem Zahnarzt verwechselt wirst

Cool und direkt – so stylst du weißen Denim

Zara / PR Straight Fit Jeans von ZARA, im Sale für 19,99 € (statt, 39,95 €)

Die ein oder andere Jeans wirst du bestimmt schon im Schrank haben, aber hast du dich schon mal an ein weißes Modell gewagt? Zugegeben, seit den 90er-Jahren und frühen 2000ern geht der Griff beim Denim-Kauf nicht so schnell zu einer weißen Jeans. Damit dein Look nicht zu spießig wirkt oder in eine Preppy-/College-Studenten-Richtung abrutscht (außer du möchtest das), ist die Passform enorm wichtig. Vermeide am besten einen Slim- oder Skinny-Fit und achte eher auf einen geraden Schnitt. Bestes Beispiel ist der klassische 501-Schnitt von Levi's. Styling-Tipp: Bunte Kurzarm-Hemden sind diesen Sommer ein Mega-Trend und passen perfekt zur weißen Jeans.

Leinen-Chinos stehen für entspannten Schick

Marc O´Polo / PR Leinen-Chino von MARC O´POLO, im Sale für 79,95 € (statt 119,95 €)

Chinos aus pflegeleichtem Canvas kannst du das ganze Jahr über tragen und du bist damit immer gut und stilvoll angezogen. Sobald die Temperaturen im Sommer nach oben schnellen, ist Leinen eine tolle Alternative zu Canvas, weil es weitaus angenehmer zu tragen ist. Der dünne, natürliche Stoff aus der Flachspflanze ist sehr atmungsaktiv und wirkt kühlend auf der Haut. Die perfekte Hose, falls du im Büro keine Shorts tragen kannst. Styling-Tipp: Weißes Leinen hat oft die Eigenschaft, leicht transparent zu sein. Daher solltest du immer unifarbene, weiße Unterwäsche drunter tragen. Bunte und gemusterte Unterwäsche könnte durchschimmern und für irritierte Blicke sorgen.

Das weite Bein ist wieder im Trend

COS / PR Weit geschnittene Biobaumwoll-Hose von COS, um 89 €

Ein weites Bein mit Bügelfalte ist und bleibt der eleganteste Style bei Hosen, der sogar einen Anzug ersetzen kann. Ein schlichtes, unifarbenes T-Shirt oder ein Slim-Fit-Hemd funktionieren im Sommer ohne Sakko, da das weite Bein Statement genug ist. Ein Look, den wir dir zur Dinner-Party oder auch zu einer Sommer-Hochzeit empfehlen. Styling-Tipp: Der Hosenbund sollte etwas höher auf der Hüfte sitzen (nicht baggy wie bei deiner Jeans) und der Saum stößt im Idealfall leicht auf dem Schuh auf. Wenn du darauf achtest, erreichst trotz weitem Bein eine schmale und gestreckte Silhouette. Am Fuß empfehlen wir dir einen Schuh mit kräftiger Sohle und einer hohen runden Zehenkappe. Ein schmal geschnittener, spitzer Schuh verschwindet regelrecht unter dem weiten Hosenbein.

Sportswear trifft auf 90er-Workklamotte

H&M / PR Cargo-Tech-Pants von H&M, 29,99 €

Du bist großer Fan von Jogging-Hosen und trägst gerne coole, sportliche Streetwear? Dann empfehlen wir dir diesen Sommer eine Cargo-Hose aus leichtem Tech-Nylon. Das Beinkleid mit den großen Seitentaschen kommt ursprünglich aus der Outdoor- und Workwear-Ecke und hat sich längst bei Streetwear-Fans etabliert. Styling-Tipp: Wir kombinieren T-Shirts/Sweater in lichtgrau und hellem Beige zur weißen Hose. Auf diese Weise entsteht ein cooler Mono-Colour-Look, mit einem dezenten Farbbruch. Dazu tragen wir diesen Sommer einen unsere Lieblings-Sneaker: den Waffle One von Nike – eine Neuauflage des beliebten Retro-Runners.

Hoffentlich konnten wir dir ein paar hilfreiche Tipps zum Styling des weißen Sommer-Trends geben. Egal, für welches der 4 Beinkleider du dich entscheidest, A und O ist immer, dass die Hose möglichst fleckenfrei und dein Look "clean" daher kommt.