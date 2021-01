Winter-Accessoires Diese 5 Accessoires brauchst du fürs perfekte Winter-Outfit

Trägst du im Winter auch eine schwarze Daunen-Jacke und Jeans? Das ist definitiv ein solides Outfit, aber mit diesen 5 Accessoires verpasst du deinem Look sofort noch mehr Style

Sneakerboots von Nike

Nike / PR Air Force 1 GTX Boot von Nike, 179,99 €

Sneaker-Liebhaber kennen das Problem: Matschwetter, Schnee und Regen, sind ein Killer für die teils wertvollen Sammlerstücke. Das Style-Dilemma hat auch Nike erkannt und ihr Kultmodell, den Air Force 1 High, winterfest gemacht. Mit Gore-Tex-Futter, robuster Profilsohle an der Außensohle und einem abnehmbaren Knöchelriemen aus Silikon ist jeder Sneaker-Sammler gegen Wind und Wetter gewappnet und muss nicht auf coolen Style verzichten. Unser Tipp: Eine voluminöse Steppjacke passt immer perfekt zu Sneakerboots.

Fischermütze von ASOS Design

Asos / PR Fischermütze von Asos Design, 9,99 €

Beanie-Mützen erfreuen sich seit dem Aufkommen des 90er-Trends vor ein paar Jahren wieder größter Beliebtheit. Markenzeichen der Kopfbedeckung ist ein breiter Umschlag und ein cooler Oversized-Fit. Diesen Winter sind die wärmenden Strickteile nach wie vor angesagt, bekommen aber eine verschlankte Passform, die über den Ohren sitzt. Die sogenannten Fischer- oder Dock-Mützen wurden früher von Hafenarbeitern getragen und gelten heute als stylisches Fashion-Piece. Wir kombinieren die Mütze am liebsten zu einem Worker-Outfit mit dunkelblauen Raw-Denims und einer Bomberjacke.

Stiefelsocken von Falke

Falke / PR Ergonomische Bootsocks von Falke, 22 €

Falls du im Winter lieber klassische Lederstiefel statt Sneakerboots trägst, haben wir einen Tipp für dich: Bootsocks. Mit der richtigen Socke wird dein Stiefel nämlich gleich doppelt so bequem. Dafür sorgt die anatomische Passform, die gepolsterte Fußsohle und vor allem das Merino-Wollgemisch, welches Schweißfüße und somit Blasenbildung verhindert. Unser Stiefel-Tipp für nass-matschiges Winterwetter: ein klassischer Yellow-Boot.

XL-Schal von Marc O'Polo

Marc O´Polo / PR Oversized-Schal von Marc O'Polo, 49,95 €

Am beliebtesten und ideal bei frostigen Temperaturen sind gestrickte Wollschals. Es gibt aber auch eine modische Alternative: ein XXL-Schal aus gewebter, leichter Baumwolle. Das Teil von Marc O'Polo kommt mit stattlichen 190 cm x 58 cm-Maßen daher und mit etwas Übung sieht der locker drapierte Schal sehr stilvoll aus: Unser Tipp zu diesem XL-Schal wäre ein einreihiger, kamelfarbener Mantel.

Tech-Handschuhe von The North Face

Asos / PR Tech-Handschuhe von The North Face, um 40 €

So praktisch Handschuhe auch sind, genauso nervig können die Teile sein, vor allem wenn du dein Smartphone bedienen willst. Unser Favorit diesen Winter sind die leichten, Fleece-gefütterten Handschuhe aus recyceltem Polyester mit Etip-Funktion von The North Face. Dank der schmalen Passform und der Silikon-Beschichtung auf der Handinnenfläche, musst du die Handschuhe nicht jedes Mal ausziehen, wenn du nach deinem Handy kramst. Die E-Funktion am Zeigefinger lässt dich trotz Handschuh jedes Touchpad bedienen.

Welches der Teile ist dein Favorit? Wir greifen gleich zu allen 5 Accessoires und verpassen dem winterlichen Daunenjacken-Look ein stylisches Update.