Dolomiten statt Detox: Südtirol als Trainingsort im April

Selleriesaft trinken und Fasten oder Bergluft und Almdudler genießen? Wer sich für Letzteres entscheidet, ist in den Dolomiten, in Südtirol, genau richtig. Die nur ein paar Stunden südlich von München gelegenen Berge sind perfekt für einen Frühjahrs-Reset.

Wie du dich mit Steigung, Höhenmetern und frischer Luft für den Rest des Jahres fit machst und warum schon ein Wochenende in den Dolomiten Fitnesswunder bewirken kann, erfährst du hier.

Warum Höhenmeter mehr sind als Wandern Die Dolomiten sind das härteste "Laufband" Europas. Moderate Steigungen bringen Herzfrequenz und Stoffwechsel in Spitzenbereiche. Beim Bergaufgehen werden Gesäß, Oberschenkel, Rumpf, Rücken und sogar die Arme beansprucht – insbesondere, wenn du Wanderstöcke benutzt.

Aus sportwissenschaftlicher Sicht sind Frühjahrsbergtouren in den Dolomiten ein hervorragendes Ganzkörpertraining. Studien zeigen, dass Steigungen den Energieverbrauch um bis zu 40 Prozent erhöhen können.

Wie die Profis: So nutzt du die Höhenluft für dich In den Dolomiten profitierst du fast überall von der Wirkung der dünnen Höhenluft. Der Urlaubsort Sexten liegt beispielsweise auf 1.310 m ü. M., die Almen und Trails noch höher.

Das sind ideale Bedingungen fürs Höhentraining, denn in diesen Höhen bildet dein Körper mehr rote Blutkörperchen, dein Herz und deine Atmung arbeiten intensiver und deine Muskeln nutzen Sauerstoff effizienter.

Das Ergebnis: Nach deiner Rückkehr bist du auf Meereshöhe leistungsfähiger.

Der unterschätzte Effekt des Abstiegs Was viele Bergabenteurer nicht wissen: Der wahre Trainingsreiz beginnt bergab. Die bremsenden Bewegungen beanspruchen die Muskeln exzentrisch und stärken Sehnen sowie Muskelfasern. Der folgende Muskelkater (DOMS) ist aus Trainingssicht äußerst wertvoll.

Obwohl sich eine Bergtour nicht wie Krafttraining anfühlt, können die kontrollierten Bremsbewegungen zum Muskelaufbau ohne Kraftmaschine beitragen.

Höhenluft, Kälte, Klarheit – Dein Stressreset Die frische Höhenluft, die niedrigeren Temperaturen und das Fehlen urbaner Reize verändern das Stressniveau deines Körpers. Aufenthalte in alpinen Landschaften senken die Cortisolwerte, verbessern die Schlafqualität und können mentale Erschöpfung reduzieren.

Extra-Tipp: Steigere diese positiven Effekte durch Digital Detox in den Dolomiten und verzichte mal auf Handy, Laptop und Co.

48 Stunden Dolomiten: Warum dein Körper komplett runterfährt Blauer Himmel, klare Luft und Sonne – das sind perfekte Bedingungen für ein Mini-Trainingslager in den Dolomiten. Anstatt Diät und Fitnessstudio heißt es hier: Wanderschuhe an und los!

Tag 1: Moderate Tour mit 800–1.200 Höhenmetern als Herz-Kreislauftraining

Achte darauf, dass du ein gleichmäßiges Tempo hältst, damit du dich nicht überanstrengst. Das Ziel ist eine längere, aerobe Einheit für Herz, Kreislauf und Muskulatur.

Tag 2: Kurze, steile Strecke als Krafttraining für die Beine

Der Anstieg fordert mehr Muskelarbeit als am Vortag. Beim Abstieg profitierst du von der exzentrischen Belastung.

Zum Abschluss: Aktive Regeneration

Genieße den Hotelpool oder die Sauna und eine reichhaltige Mahlzeit. In den Dolomiten werden Diäten und Detox überflüssig.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Dolomiten schlagen Detox-Kuren im Frühjahr Brauche ich beim Frühjahrstraining in den Dolomiten alpine Erfahrung? Nicht unbedingt. Viele Dolomiten-Routen im Frühjahr sind einfach. Wichtig sind gute Wanderschuhe, Orientierungssinn und realistische Tourenplanung. Wie viele Höhenmeter sind sinnvoll? Für ein effektives Wochenendtraining reichen etwa 800 bis 1.200 Höhenmeter pro Tag, also 2 bis 4 Stunden intensiver Bewegung. Ist der April in den Dolomiten für Frühjahrstrainings nicht zu kalt? In höheren Lagen kann noch Schnee liegen. Das macht die Bedingungen ideal fürs Training: Die kühleren Temperaturen verbessern die Ausdauerleistung.