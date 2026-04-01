Istrien Urlaub: Komfort, Kultur und Aktivität

Ein Urlaub in Istrien ist die perfekte Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen, neue Energie zu tanken und gleichzeitig Komfort zu genießen. Morgens erwachen Sie zum Duft der Pinien und zum Rauschen des Meeres, tagsüber entdecken Sie versteckte Buchten, Rad- und Wanderwege durch Weinberge und Olivenhaine oder spazieren entlang kilometerlanger Küstenlinien. Viele Hotels und Campingplätze liegen direkt am Meer – der Sonnenuntergang ist hier stets zum Greifen nah.

Neben Baden und Sonnen an der weitläufigen Adriaküste gibt es in Istrien viel zu entdecken. Historische Schätze wie die 2.000 Jahre alte Römische Arena in Pula oder die UNESCO-Weltkulturerbestätte Euphrasius-Basilika in Poreč lassen die Geschichte lebendig werden.

TVB Istrien Panorama auf den Nationalpark und die Inselgruppe Brijuni.



Kultur und Küste zwischen Pula und Poreč Die istrische Küche ist mehr als Kulinarik – sie ist Teil der Identität der Region. Weiße und schwarze Trüffel, Malvazija und Teran, natives Olivenöl extra und hausgemachte Pasta schaffen ein Geschmackserlebnis, das weit über Erwartungen hinausgeht. Rovinj gilt als gastronomische Hauptstadt mit drei Michelin-Restaurants, während Poreč in der historischen Altstadt kreative Weltküche in elegantem Ambiente bietet. Auf der Insel Sveti Nikola, nur fünf Minuten mit dem Boot von Poreč entfernt, lädt ein weiteres Fine-Dining-Restaurant zu exquisiten Speisen mit traumhaftem Blick aufs Meer ein.

Pietro Pietro – Natura Tartufi Traditionelle Frittata mit istrischen Trüffeln.



Für Familien mit Kindern wird Istrien zum Abenteuerland: Hotels, Resorts und Campingplätze bieten Animationsprogramme, Themenparks mit Dinosauriern, Aquarien, Safariparks, Wasserparks sowie faszinierende unterirdische Höhlen. Kajaktouren durch versteckte Buchten, 27 markierte Schnorchelplätze und rund 20 Schiffswracks entlang der 550 Kilometer langen Küste eröffnen neue Perspektiven auf die Adria.

Istralandia Der Istralandia Aquapark in Istrien, eingebettet in grüne Landschaft.



Genuss, Familienabenteuer und Adria-Erlebnisse Die Region ist auch ideal für aktive Gäste: Vom entspannten Spaziergang entlang der Küste bis zu rund 40 Rad- und Wanderwegen durch das hügelige Hinterland, vorbei an malerischen mittelalterlichen Städtchen. Besonders beliebt sind die Parenzana-Route und die Štrika Ferata – ehemalige Eisenbahnstrecken, die durch Tunnel, Brücken und Viadukte Natur und Geschichte verbinden.

CNTB-IvanSardi Fahrradroute mit Blick auf das UNESCO-Denkmal.



Neben den renovierten Ferienanlagen ist eine beeindruckende Vielfalt an Hotels entstanden: Familienhotels, Boutiquehotels, Design- und Wellnesshotels sowie Gourmethotels, die in Architektur und Service internationale Maßstäbe setzen. Ein neuer Trend sind Weinhotels, in denen Spitzenweine, regionale Küche und stilvolles Ambiente zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen.

Aktivurlaub und besondere Unterkünfte in Istrien Auch wer private Unterkünfte bevorzugt, findet auf der Halbinsel alles – von Ferienwohnungen bei Privatvermietern bis zu freistehenden Villen mit oder ohne Pool, an der Küste oder im ruhigen Hinterland bis maximal 30 km vom Meer entfernt. Ob solo, zu zweit, mit Freunden oder der Familie – hier findet jeder sein persönliches Plätzchen.

TVB Istrien Familienzeit in einer Ferienvilla mit Pool im istrischen Hinterland.



Wer gerne mit dem eigenen Auto reist, erreicht Istrien von München in knapp sechs Stunden. Pula ist von April bis Oktober durch Direktflüge mit acht deutschen Städten verbunden: Berlin, Hannover, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Memmingen und München. Für deutsche Gäste ist Istrien näher, als sie denken – auf dem Landweg oder per Flugzeug war der Weg zum mediterranen Urlaub noch nie so einfach.

Den vielfältigen Veranstaltungskalender finden Sie auf https://www.istra.hr/de