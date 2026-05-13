Klaus Haenschs Fitness-Transformation

Eigentlich ist Klaus Haensch Experte für schwierige Fälle. Als Unternehmensberater für Insolvenzvermeidung rettet der Hamburger angeschlagene Firmen vor dem Aus. Doch während der Pandemie wurde der heute 63-Jährige selbst zum Sanierungskandidaten. Die Kombination aus Homeoffice, geschlossenen Fitnessstudios und dem ständigen Griff zur Butterbrezel hinterließ Spuren: Bei einer Körpergröße von 1,94 Meter brachte Klaus stolze 110 Kilo auf die Waage.

Wenn der Sanierungsexperte zum Sanierungsfall wird Das Gewicht war jedoch nur die Spitze des Eisbergs. „Ich konnte nicht mehr in den Spiegel gucken“, erinnert sich Klaus. Hinzu kamen Bluthochdruck und ein schwerer Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich, der ihn zwang, in einer extremen Schonhaltung am Schreibtisch zu arbeiten. Als der Arzt ihm Tabletten verschrieb, war für den Strategen klar: Eine langfristige Medikation oder gar eine Operation kommen nicht infrage. Stattdessen entwickelte er in typischer Berater-Manier seinen persönlichen Restrukturierungsplan.

Mit Men's Health zurück in die Spur Der erste Schritt zurück ins Leben war ein Tipp aus der Men’s Health: das Aushängen an Klimmzugstangen, um den Rücken zu entlasten. Anfangs schaffte der Unternehmensberater gerade einmal 20 Sekunden, doch mit eisernem Willen steigerte er sich auf fünf Sätze à zwei Minuten. Es war der Startschuss für ein tägliches Pensum aus Kraft- und Ausdauertraining. Parallel dazu deckte sein Ernährungsprotokoll die versteckten Kalorienbomben auf: Statt 3500 Kalorien plus abendlichem Rotwein setzte er nun auf bewusste Mahlzeiten und präzises Nährstoff-Tracking.

„Ich wog mich einmal pro Woche und jedes Mal zeigte die Waage weniger. Mein alter Schwung kehrte zurück, was mich extrem motivierte“

Klaus Haensch, 63, Unternehmensberater aus Hamburg

Die richtige Strategie für dein körperliches Audit Klaus begriff schnell, dass Disziplin allein nicht reicht – der Körper braucht das richtige Werkzeug, um Höchstleistungen zu vollbringen. Um seine ambitionierten Ziele zu erreichen und nach neun Monaten ganze 27 Kilo leichter sowie schmerzfrei zu sein, setzte er auf die Unterstützung von natural elements. Diese Supplements wurden zu wichtigen Partnern während seiner Transformation:

Magnesium Komplex: Für Klaus war die Regeneration essenziell. Der Magnesium Komplex unterstützt die Muskelfunktion und hilft dabei, auch nach intensiven Einheiten am Ball zu bleiben.

Für Klaus war die Regeneration essenziell. Der Magnesium Komplex unterstützt die Muskelfunktion und hilft dabei, auch nach intensiven Einheiten am Ball zu bleiben. Kreatin Monohydrat (Creapure ® ): Um im Gym wieder Kraft aufzubauen, setzte Klaus auf Kreatin. Es unterstützt bei schnellen, intensiven Belastungen und hilft, Leistungsgrenzen zu verschieben.

Um im Gym wieder Kraft aufzubauen, setzte Klaus auf Kreatin. Es unterstützt bei schnellen, intensiven Belastungen und hilft, Leistungsgrenzen zu verschieben. SoProtein Clear Whey Isolate: Nach dem Training ist eine schnelle Proteinzufuhr wichtig. In Geschmacksrichtungen wie Mango Passion Fruit ist es die erfrischende, zuckerfreie Belohnung nach dem Workout.

Nach dem Training ist eine schnelle Proteinzufuhr wichtig. In Geschmacksrichtungen wie Mango Passion Fruit ist es die erfrischende, zuckerfreie Belohnung nach dem Workout. SoProtein Whey Complex: Wenn du eine cremige Eiweißquelle suchst, ist das Whey Isolat (z.B. mit Schokoladengeschmack) ideal, um deinen erhöhten Bedarf während einer Transformation zu decken.

Wenn du eine cremige Eiweißquelle suchst, ist das Whey Isolat (z.B. mit Schokoladengeschmack) ideal, um deinen erhöhten Bedarf während einer Transformation zu decken. Protein Bars: Smarte Snacks sind der Schlüssel gegen Heißhunger. Ob Salted Caramel oder Cookies and Cream – die Riegel von natural elements bieten dir bis zu 30 % Protein und passen perfekt in jeden Restrukturierungsplan.

Natsana Trainingsunterstützung von natural elements: Magnesium Komplex, SoProtein und Kreatin Monohydrat.

Lebensqualität als Rendite der Transformation Heute ist Klaus Haensch wieder voll belastbar und wählt auf Reisen nur noch Hotels mit Fitnessstudios aus. Tabletten braucht er längst keine mehr. Sein Fazit für alle, die noch zögern: „Lebensqualität ist für mich, locker aus dem Bett zu kommen und jede Treppe herauflaufen zu können“. Wer seinen Körper wie ein Profi führt, bekommt am Ende die beste Rendite zurück: ein schmerzfreies und aktives Leben.

Natsana Smarter Genuss: Ob Salted Caramel oder veganer Brownie – die Protein Bars von natural elements bieten dir bis zu 30% Eiweiß und sind die perfekte Antwort auf Heißhunger, ohne deine Ziele aus den Augen zu verlieren.



Hol dir dein persönliches Power-Paket von natural elements! natural elements verlost unter allen Teilnehmern drei Produktpakete im Wert von je 180 Euro:

2x Kreatin Creapure

2x Proteinshake (Geschmack nach Wahl)

1x Magnesium-Komplex

1x Riegelbox Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.