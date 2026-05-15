Unterstützt Kollagen den Muskelaufbau?

Kollagen ist längst nicht mehr nur ein Thema für Hautpflege und Anti-Aging. Auch im Fitnessbereich tauchen immer mehr Produkte auf, die versprechen, deine Performance zu verbessern, die Regeneration zu beschleunigen und sogar den Muskelaufbau zu unterstützen.

Doch was steckt wirklich dahinter? Ist Kollagen ein unterschätztes Supplement für Sportler – oder eher ein gut vermarkteter Trend? Um das zu beantworten, lohnt sich ein genauer Blick auf Wirkung, Studienlage und echte Benefits.

Was ist Kollagen? Kollagen ist das häufigste Protein in deinem Körper und erfüllt eine zentrale Aufgabe: Es sorgt für Struktur, Stabilität und Elastizität. Es steckt in Haut, Muskeln, Sehnen, Bändern, Knorpel und sogar in deinen Knochen. Chemisch besteht Kollagen vor allem aus den Aminosäuren Glycin, Prolin und Hydroxyprolin – eine Kombination, die für seine feste, faserartige Struktur verantwortlich ist.

Gewusst? Das Wort Kollagen leitet man übrigens aus dem altgriechischen "Kolla" ab, was übersetzt Leim oder Kleber bedeutet. Das versinnbildlicht, dass Kollagen wirklich alles im Körper zusammenhält, weshalb es auch als Strukturprotein bezeichnet wird.

Vielleicht hast du auch schon irgendwo die Bezeichnung "Kollagen-Peptide" aufgeschnappt und fragst dich, was das ist. Kollagen-Peptide sind eine Form, die laut Studie besonders gut verwertet werden kann und deshalb in Nahrungsergänzungsmitteln häufig zum Einsatz kommt. Kollagen ist ein Molekül-Komplex, der extrem kompliziert aufzuspalten ist, worunter die Verfügbarkeit für den Körper leidet. Die Lösung sind Kollagen-Peptide. Sie sind kleinere Bestandteile, die durch einen besonderen Prozess, die sogenannte Hydrolyse, hergestellt werden. In dieser Form kann das Kollagen durch den Dünndarm viel leichter aufgenommen werden.

Tipp: Kollagen-Peptide wird bei Kollagenpräparaten auf der Zutatenliste als "hydrolysiertes Kollagen" oder "Kollagenhydrolysat" angegeben.

Was macht Kollagen im Körper? Als Strukturprotein ist Kollagen an vielen Stellen des Körpers unverzichtbar. Es kommt in etwa 28 verschiedenen Arten vor, die sich in der Anordnung der Moleküle unterscheiden – je nachdem, in welchen Zellen sie vorkommen und wo das Kollagen genau benötigt wird. Diese Typen sind besonders wichtig:

Kollagen Typ I ist mit 90 Prozent die häufigste Form, in der Kollagen vorkommt. Es wird für die Struktur von Haut, Knochen, Sehnen und Bänder benötigt

ist mit 90 Prozent die häufigste Form, in der Kollagen vorkommt. Es wird für die Struktur von Haut, Knochen, Sehnen und Bänder benötigt Kollagen Typ II findet man hauptsächlich in Knorpel und Gelenken

findet man hauptsächlich in Knorpel und Gelenken Kollagen Typ III ist relevant für Muskeln, Blutgefäße und Organe

ist relevant für Muskeln, Blutgefäße und Organe Kollagen Typ V u nterstützt das Bindegewebe

nterstützt das Bindegewebe Kollagen Typ X ist essenziell für Gelenke und Knochen Infobox: Warum Kollagen auch für Männer relevant istMit zunehmendem Alter nimmt die körpereigene Kollagenproduktion ab – etwa ab dem 25. Lebensjahr. Das betrifft nicht nur die Haut, sondern auch Gelenke, Sehnen und Regeneration. Gerade wenn du regelmäßig trainierst, profitieren Gelenke, Sehnen und Bänder von einer stabilen Struktur. Bedeutet: Kollagen unterstützt weniger den Muskel direkt – sondern das System drumherum.

Warum Sportler Kollagen nutzen Muskeln, Sehnen, Bänder, Knorpel und Bindegewebe sind alles Strukturen, die Bewegungen ermöglichen und damit ausschlaggebend für die sportliche Leistung sind. Und genau auf sie soll Kollagen eine positive Wirkung haben. So kann Kollagen gleich in mehreren Punkten deine Performance beim Training verbessern.

1. Kollagen stärkt die Gelenke Gelenke sind die beweglichen Verbindungen zwischen zwei Knochen. Sie ermöglichen (gemeinsam mit Muskeln, Sehnen und Bändern) Bewegungen und sorgen für Stabilität. Der Knorpel, der Teil davon ist, wirkt wie eine Art Stoßdämpfer, schützt die Gelenke und ermöglicht ein reibungsloses Aneinandergleiten der Gelenkflächen.

Gesunde Gelenke sind deshalb essenziell für deine sportliche Leistungsfähigkeit. Laut Studien hilft Kollagen, den Knorpel zu stärken, kann bei Verletzungen sogar dazu beitragen, neuen Knorpel aufzubauen, und kommt deshalb auch bei der Arthrose-Behandlung zum Einsatz. Weitere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen einen ganzheitlich positiven Effekt auf die Gelenkbeweglichkeit.

Paul Aiken / shutterstock.com Kollagen-Präparate können sinnvoll sein, um Bänder, Sehnen und Gelenk flexibel zu halten

2. Kollagen kann die Regeneration verbessern Ein intensiver Trainingsreiz führt zu Mikroverletzungen der Muskulatur. Ein notwendiger Vorgang, damit Muskeln wachsen. Dafür ist jedoch nicht nur der Reiz entscheidend, sondern auch die Erholungsphasen. Kollagen soll dieser Studie zufolge in Kombination mit Krafttraining die Regeneration verbessern und sogar zur Kraftsteigerung beitragen.

3. Kollagen schützt vor Verletzungen Auch wenn dieser Punkt keinen direkten Effekt auf deine sportliche Leistungsfähigkeit hat, können wohl alle Sporttreibenden auf Verletzungen verzichten. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Um deinen Körper weniger anfällig für Verletzungen zu machen, lohnt sich laut Studie die Einnahme von Kollagen. Zurückzuführen ist es auf die allgemeine Stärkung von Sehnen und Bändern. Ein stabiles Fundament macht den Bewegungsapparat eben robuster – auch was Verletzungen angeht.

4. Kollagen stärkt Knochen Kollagen ist ein wichtiger Bestandteil der Knochenmatrix und trägt damit zur Festigkeit und Struktur der Knochen bei. Ausreichend Kollagen unterstützt die Knochenstabilität und Knochengesundheit und hilft, Erkrankungen wie Osteoporose vorzubeugen.

Infobox: Darum geht’s wirklichKurz zusammengefasst kann man sagen, dass Kollagen alle Teile des Bewegungsapparats stärkt, also Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bänder. Läuft es da wie geschmiert, hat das sowohl auf die Mobilität, also die Beweglichkeit von Gelenken, als auch die Flexibilität, also die Länge oder Dehnfähigkeit der Muskeln positive Effekte.

Hilft Kollagen, wenn man Muskeln aufbauen will? Die vielleicht wichtigste Frage: Hilft Kollagen, wenn man Muskeln aufbauen will? So leicht ist das nicht zu beantworten.

Kollagen ist ein Protein und Proteine werden für den Muskelaufbau benötigt, so viel ist klar. Es geht jedoch nicht nur um die Proteine, sondern um die Aminosäuren, also die Bestandteile, aus denen sich Eiweiß zusammensetzt. Die Aminosäuren, die primär für den Muskelaufbau benötigt und vom Körper nicht selbst hergestellt werden können, sind Leucin, Isoleucin und Valin (man kennt sie auch als BCAAs). Kollagen besteht hingegen hauptsächlich aus Glycin, Prolin und Hydroxyprolin. Es liefert also nicht die Aminosäuren, die für den Muskelaufbau benötigt werden.

Trotzdem kann Kollagen den Muskelaufbau indirekt unterstützen. Glycin, also eine Aminosäure im Kollagen, ist Baustein für Kreatin. Das wiederum unterstützt den Energiestoffwechsel, kann die Leistung im Training und damit das Muskelwachstum ankurbeln. So wie klassische Eiweißpulver wirkt Kollagen nicht – auch wenn es ein Protein ist. Mehr als ein wenig Support darfst du dir von Kollagen beim Muskelaufbau also nicht erhoffen.

Welche weiteren Vorteile hat Kollagen? Neben dem Sport hat Kollagen auch klassische Gesundheits-Benefits. Kollagen ...

verbessert laut Studie das Hautbild, glättet sie und mildert Falten.

macht die Haut geschmeidig und elastisch.

sorgt für ausreichend Flüssigkeit in der Haut.

unterstützt die Darmgesundheit und das Mikrobiom.

fördert das Haarwachstum und stärkt brüchige Nägel. Wichtig: Das sind Zusatz-Effekte – nicht der Hauptgrund für Sportler.

Wie sinnvoll sind Kollagenprodukte? Die Idee, den Körper bei etwas zu unterstützen, das er mit steigendem Alter, immer weniger effizient hinbekommt, ist durchaus eine gute. Denn bei den wenigsten von uns, reicht der natürliche Weg über die Ernährung aus, um den Körper regelmäßig und in ausreichender Menge mit Kollagen zu versorgen. Das liegt erstens daran, dass es wenige Lebensmittel gibt, die als gute Kollagenquellen gelten, und zweitens daran, dass wir diese wenig konsumieren. Oder isst du regelmäßig Gelatine, Fischhaut oder Rinder-Knochenmark?

Ob solche Nahrungsergänzungsmittel mit Kollagen aber wirklich sinnvoll und effektiv für Sportlerinnen sind? Es gibt Studien, die Effekte beobachten. Genauso gibt es Kritik, dass Studien von Herstellern in Auftrag gegeben wurden. Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) hat Kollagenprodukten noch keinen Health Claim verpasst, der ihre Wirksamkeit bestätigt.

Zusammengefasst: Kollagenpräparate KÖNNEN helfen und sinnvoll sein. Studien gibt es auch, die das belegen, nur noch nicht ausreichend und fundiert genug.

Worauf muss ich beim Kauf von Kollagen achten? Es gibt verschiedene Faktoren, an denen man ein gutes Kollagenpräparat erkennt:

Es enthält die wichtigsten Kollagentypen I, II und III. Für Sportler:innen sind Typ II und X am wichtigsten. Typ X kommt fast nie vor, achte deshalb auf Typ II. Es enthält Kollagen-Peptide, also "Kollagenhydrolysat" oder "hydrolisiertes Kollagen", das eine gute Bioverfügbarkeit garantiert. Es enthält Co-Faktoren wie Vitamin C oder Zink, was die Bildung unterstützt. Übrigens: In "natürlicher" Form wird Kollagen als Strukturprotein aus tierischen Quellen wie Rind oder Fisch gewonnen. Rein pflanzlich kommt Kollagen nirgends vor. Deshalb stellen vegane Kollagenpräparate die Zusammensetzung der Aminosäuren nach. Was nun besser ist, lässt sich schwer sagen. Tierisch gewonnenes Kollagen steht oft in der Kritik, nur aus Abfällen gewonnen zu sein. Bei pflanzlichen Präparaten wird die Bioverfügbarkeit infrage gestellt, wobei Hersteller versuchen, das durch Co-Faktoren zu optimieren.

So nutzt du Kollagen richtig Damit du überhaupt einen Effekt spürst:

regelmäßig einnehmen

über mehrere Wochen

idealerweise rund ums Training Die Dosierung richtet sich nach dem Produkt und entnimmst du am besten den Informationen auf dem Präparat. Die empfohlene Menge liegt Studien zufolge zwischen 5 und 15 Gramm Kollagen pro Tag.

FAQ: Häufige Fragen zu Kollagen und Muskelaufbau Ist Kollagen besser als Whey? Nein. Whey ist klar überlegen für Muskelaufbau. Kann ich Kollagen und Protein kombinieren? Ja – das ist sogar sinnvoll, da beide unterschiedliche Funktionen haben. Wie schnell wirkt Kollagen? Erste Effekte zeigen sich meist nach mehreren Wochen. Ist Kollagen auch für junge Sportler sinnvoll? Kann sein – vor allem zur Prävention bei hoher Belastung. Gibt es veganes Kollagen? Nicht direkt. Vegane Produkte enthalten nur Bausteine zur Kollagenbildung.