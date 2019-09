Blowjob-Training Diese Dinge solltest du niemals beim Blowjob machen

Beherrschst du die Blowjob-Etikette?

Männer lieben ihn wie kaum eine andere sexuelle Spielart: den Blowjob, die Blasmusik, die Fellatio. Kein Wunder, schließlich befriedigt der Oralsex ziemlich viele männliche Gelüste: Du darfst zuschauen, wie eine heiße Frau die größte erogene Zone verwöhnt (mit Zunge und Lippen!) und kannst dich dabei auch noch ganz entspannt zurücklehnen. Such mal einen so befriedigenden Zustand im Alltag. Spaß ohne Anstrengung – das gibt's nur auf der Achterbahn und selbst da muss man anstehen. Doch die lustvolle Auszeit steht und fällt mit dem Blowjob-Appetit der Partnerin.

Viele Frauen widmen sich seltener der Fellatio, als Mann es sich wünscht. Warum? Vielleicht, weil der Partner die Blowjob-Etikette nicht beherzigt und ihr deswegen die Lust vergangen ist. Denn viele Frauen haben kein Problem mit französischem Sex, mögen ihn sogar. Grund: Sie verwöhnen ihren Partner gern, "sparen" sich Sex, wenn sie selber gerade nicht in Stimmung sind und – es macht einfach Spaß. Voraussetzung ist allerdings, dass sich der Partner an ihre Spielregeln hält. Aber woher soll Mann ahnen, was Frau beim Blowjob gar nicht leiden kann und was gefällt? Damit du nicht im Dunkeln tappen musst, haben wir die 8 größten Blowjob-Fehler zusammengestellt. Selbst wenn du schon alles richtigmachst: Es geht immer besser. Denke nur daran, welche oralen Freuden dir in Zukunft blühen könnten.

Photographee.eu / Shutterstock.com "Blas mir einen!" – Mit dieser Forderung kriegst du maximal das Basisprogramm

Blowjob-Fehler Nummer 1: die Partnerin zum Blasen überreden

Wenn du es drauf anlegst, gelingt es dir, die Partnerin zum Blowjob zu überreden. Was nicht gelingt: ihr den Blowjob schmackhaft zu machen. Doch genau das ist entscheidend. Denn nur wenn die Frau Lust auf Fellatio hat, profitierst du davon. Erst wenn ihre Lippen aus freiem Willen zum Ort des Geschehens wandern, hat sie Spaß und will in der Folge öfter an dein bestes Stück. So lässt du ihr das scharfmachende Gefühl, dich verführen zu können. Beim freiwilligen Blowjob gibt sie sich Mühe, lässt sich Zeit und spielt damit, dich gekonnt bis an die Schwelle zum Wahnsinn zu treiben. Wenn du sie jedoch zum Flötenspiel drängst, geht sie sehr wahrscheinlich halbherzig und pragmatisch zur Sache. Wenn dir das reicht, okay. Aber die ausgiebige Profi-Nummer kriegst du so nicht. Es gibt jedoch einen ultimativen Trick, wie du öfter in den Genuss des unaufgeforderten Blowjobs kommst: Verwöhne die Liebste auch häufiger auf Französisch, dann wird sie sich garantiert revanchieren wollen.

Blowjob-Fail Nummer 2: ihren Kopf in die Poleposition drücken

Richtig, wir haben es in unzähligen Pornofilmen gesehen: die Hand des Mannes, der den Kopf der Frau beim Blasen rhythmisch niederdrückt. Ob Frauen das mögen? Sicher nicht! Denn erstens seid ihr schließlich nicht bei einem Hip-Hop-Konzert, zweitens möchte sie sich nicht wie ein fleischgewordener Masturbator fühlen und drittens kann sie sich bei dem Geschubse einfach nicht aufs Wesentliche konzentrieren. Vertraue deiner Sexpartnerin, dass sie genau weiß, was sie tut. Wenn du ihr Hinweise geben möchtest, äußere dich durch Stöhnen oder sprich nach dem Vergnügen mit ihr darüber. Erlaubt ist jedoch eine Hand, die ihr zärtlich die Mähne aus dem Gesicht nimmt, damit sie nicht ständig Haare aus dem Mund fummeln muss und du freie Sicht aufs Geschehen hast.

Mikhail Reshetnikov / Shutterstock.com Sie giert nach Reaktionen: Zeige, dass dir gefällt, was sie mit deinem Penis tut

Blowjob-Nogo Nummer 3: zweideutige Kommandos erteilen

Wir sind noch beim Thema. Aussagen wie "schneller", "tiefer", "mehr Zunge" oder "weniger Zähne" solltest du dir während des Aktes verkneifen. Frauen könnten solche Befehle als Kritik an ihrer Technik auffassen. Das ist fatal, denn wenn sie einmal beim Blasen das Gefühl hat, etwas falsch zu machen, kriegt sie das so schnell nicht wieder aus ihrem Kopf. Seufzer müssen also als Hinweisgeber reichen. Wenn du einen ihrer Moves öfter wünschst, solltest du das beim anschließenden Kuscheln andeuten. Sag zum Beispiel: "Ich werde immer ganz wild, wenn du mein bestes Stück so tief reinlässt".

Blowjob-Fehler Nummer 4: auf stummen Fisch machen

Stell dir vor, du versuchst dich in deiner besten Cunnilingus-Technik und die Liebste bleibt stumm und rührt sich keinen Millimeter. Genau so geht es auch deiner Sexpartnerin, wenn du keine Rückmeldung gibst. Heißt: Das einzige, was beim Blowjob steif sein darf, ist dein Penis. Stöhnen, Seufzen, lautes Atmen – jede Reaktion zeigt deiner Partnerin, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Wenn du vor lauter Erregung keinen Ton rauskriegst, kannst du die Liebste auch an Nacken, Schultern oder Stirn streicheln. So gibst du ihr zu verstehen, dass du mehr als zufrieden in deiner Lage bist.

Photographee.eu / Shutterstock.com Weich gebettet: Je komfortabler die Position, desto länger hält sie durch

Nogo beim Blowjob Nummer 5: sie auf hartem Boden knien lassen

Blaue Flecken nach dem Blowjob? Bitte nicht! Wenn ihr euch gerade gemeinsam einer BDSM-Spielart hingebt, sollte die Frau niemals eine unbequeme Position beim Blasen einnehmen müssen. Wenn sie sich die Knie aufschrammt oder sich in den engen Fußraum des Wagens zwängen muss, wird sie die Erfahrung schlecht in Erinnerung behalten. Auch wenn so ein Blowjob an vielen Orten funktioniert, solltest du dir nicht unbedingt den unkomfortabelsten aussuchen. Wenn die Liebste knien muss, reiche ihr ein Kissen. Ihr seid nicht Zuhause, sondern auf der Restauranttoilette? Dann muss deine Jacke herhalten.

Blowjob-Fail Nummer 6: ungewaschene Tatsachen präsentieren

Eigentlich versteht es sich von selbst: Hygiene ist beim Oralsex ein Muss. Doch unter Frauen kursieren nach wie vor die schlimmsten Storys über Smegma-Albträume und Ekelduft-Abtörner. Es scheint, als gäbe es bei einigen Männern noch immer Nachholbedarf in Sachen Sauberkeit. Da der Blowjob meist spontan ist, kann Mann aber nicht immer vorher unter die Dusche springen. Schon deswegen müssen wir dir nicht erklären, dass eine regelmäßige Intimpflege wichtig ist. Wenn du den Blowjob jedoch kalkulieren kannst, solltest du dafür sorgen, dass die Dame beim Blasen das Gefühl hat, sie lutscht am geruchs- und geschmacksneutralen Lolli. Heißt: vorher duschen (mit Seife). Es kann übrigens auch erregend sein, den Blowjob als Teil des Vorspiels gleich in die Dusche zu verlegen. Doch Achtung: Bitte nicht den Duschkopf brausen und die Frau zu lange in der Hocke lassen. Das schmerzt in Augen und Knien. Nach dem ersten Verkosten, verlagert ihr den Blowjob besser auf die weiche Badematte. Übrigens: Auch eine Intimrasur macht Sinn. Es ist kein Kahlschlag zwingend, aber stutzen solltest du die längsten Schamkameraden schon, damit sie sich nicht zwischen ihre Lippen kräuseln.

Peter Bernik / Shutterstock.com Schuss in den Mund? Nicht ungefragt! Sonst hat sie bald wirklich die Schnauze voll

Blowjob-Fehler Nummero 7: das Finale nicht absprechen

Bei so viel Hingabe von der Partnerin kommt die Lust schnell in Fahrt. Jeder Mann ist da anders. Während es dem einen gelingt, die Zungenspiele lange auszukosten, kann der andere schon nach ein paar zärtlich-nassen Küssen kaum mehr an sich halten. Weil im Eifer des Gefechts im Oberstübchen auch schnell mal alle Lichter ausgehen, solltet ihr unbedingt schon vor der Nummer das Finale absprechen. Wer ungefragt in Mund oder aufs Gesicht ejakuliert, handelt sich entweder Ärger ein oder muss auf den nächsten Blowjob bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Bespreche vorher, in oder auf welches Körperteil du abspritzen darfst. Beim zaghaftesten Widerwillen solltest du vom Ejakulieren in den Mund absehen. Der Blowjob findet so spontan statt, dass keine Absprache mehr möglich war? Dann kündige dich vor dem Abschluss mit "Ich komme gleich" deutlich an und überlasse der Frau, ob sie dein bestes Stück zum Finale im Mund behält oder lieber in die Hand nimmt. Im Zweifel entziehst du dich vorher (sanft!) ihren Lippen.

Blowjob-Fehler 8: die Liebste hängen lassen

Wow! So ein Orgasmus beim Blowjob kann einem wirklich den Kopf wegblasen. Wenn alle Anspannung abfällt, gibt es kaum etwas Schöneres, als die Liebste im Arm zu halten und dem grandiosen Gefühl nachzuspüren. Doch bei aller Entspannung solltest du eines nicht vergessen: Deine Liebste hatte noch keinen Orgasmus. In einigen Fällen wünschen sich Frauen auch gar nicht zwingend einen Höhepunkt. Wenn dem so ist, sendet sie dir eindeutige Kuschel-Signale. Natürlich ist aber auch möglich, dass du sie jetzt ebenfalls deine volle Aufmerksamkeit und einen sexuellen Höhenflug wünscht. Heißt: Es ist an der Zeit, ihr etwas zurückzugeben. Das ist die Gelegenheit, um deine Finger- und Zungenfertigkeiten ganz ohne Lust-Druck zu schulen. Du bist nach dem Orgasmus noch zu kaputt? Keine Sorge: Erkläre der Liebsten, dass du dich voll auf sie konzentrieren möchtest und du deswegen noch ein paar Minuten brauchst, um wieder runterzukommen. Dann weiß sie, dass du sie nicht vergessen hast.

Africa Studio / Shutterstock.com Du hattest Spaß beim Oralsex? Dann revanchiere dich mit heißen Berührungen

Fazit: Beim Fellatio geht es nicht nur um dich

Beim Blowjob dreht sich nur auf den ersten Blick alles um dich. Wenn du möchtest, dass deine Partnerin dich häufiger und genussvoller oral verwöhnt, solltest du die genannten Fehler beim Oralsex vermeiden. Es geht vor allem darum, der Partnerin ein gutes Gefühl dabei zu geben. Bereite dich gut vor, gib ihr Rückmeldung und achte auf ihre Bedürfnisse – dann gelingt der perfekte Oralverkehr. Und bitte nie vergessen: Gib zurück, was du genießen durftest – Fellatio und Cunnilingus sind ein wirklich sehr gut harmonierendes Paar.