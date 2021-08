Sex im Wasser So wird das Liebesspiel im Wasser richtig heiß

Guter Sex ist wie ein Ozean: Man kann sich darin verlieren. Was also liegt näher, als seine Liebesspiele ins Wasser zu verlegen? Diese Varianten im Wasser solltest du unbedingt ausprobiert haben.

Was hat Sex im Wasser für Vorteile?

Bei körperlicher Anstrengung muss man wegen der höheren Dichte mehr Energie aufbringen als im Trockenen. Guter Nebeneffekt: Man verbrennt mehr Fett (falls du noch ein überzeugendes Argument pro Sport brauchst). Außerdem werden Sehnen, Bänder und Knochen durch die Auftriebskraft des Wassers entlastet.

Nach dem Gesetz des Archimedes wird im Wasser ein Körper um so viel leichter,,, wie die von ihm verdrängte Flüssigkeit wiegt. Wenn du also schon immer mal das Kamasutra mit sämtlichen Akrobatiknummern durchtesten wolltest: So leicht schaffst du's ganz bestimmt nie mehr. 8 effektive Sextipps, die du wirklich ausprobieren solltest.

Welche Gefahren gibt es beim Sex im Wasser?

Es gibt bisher keine wissenschaftliche Studie, die besagt, ab wie viel Grad eine Erektion im Wasser möglich ist. Allerdings gilt für Männer generell: je wärmer, desto besser. Doch Vorsicht, Keime können im Wasser besonders leicht übertragen werden. Bei 40 Grad Celsius fühlen sich viele Erreger am wohlsten.

Chlor und Salzwasser erhöhen die Gefahr einer Entzündung. Beides kann darüber hinaus zu allergischen Hautreaktionen führen. Und Salzwasser wirkt lupenartig auf der Haut, unter freiem Himmel ist deshalb ein Sonnenbrand programmiert.

Welche Bakterien gibt es bei Sex im Wasser?

Wasser kann die Milchsäurebakterien wegspülen, die sich an den Genitalien befinden und dort Infektionskrankheiten vorbeugen. Und plötzlich stünde dein bestes Stück ungeschützt da. Typische Erkrankungsformen sind Genitalpilze, die dann zu Juckreizen und Hautrötungen führen. Auch in diesem Fall gilt: Ein Gummi kann dich vor Schlimmerem bewahren.

Wie muss man bei Sex im Wasser verhüten?

Kondome sind im Wasser nicht so sicher. Denn sie können dort leichter abrutschen. Damit es richtig sitzt, sollte ein Kondom im Trockenen übergestreift werden. Außerdem greifen Badezusätze das Latexmaterial des Kondoms an. Also: Besser weglassen! Auch Chlor kann Latex beeinträchtigen. Hormonelle Verhütungsmittel wie die Pille sind hier sicherer. So ziehst du ein Kondom richtig über.

Wie funktioniert Sex in der Badewanne?

Natürlich kann die heimische Keramikwüste mit einem weit entfernten Traumstrand nicht mithalten. Aber sie ist die ideale Umgebung, um das feuchte Element für das Liebesspiel zu entdecken. Also, dreh den Hahn auf, am besten gemeinsam mit deinem Partner – dann könnt ihr euch auf eine Temperatur einigen. Während das Wasser in die Badewanne läuft, stellst du dich hinter deine:n Liebste:n. Küss ganz zärtlich den Nacken, prüfe mit deiner Hand die Wassertemperatur und lass einige Tropfen über den nackten Körper deines Partnners perlen. Wenn du danach behutsam auf diese Stellen pustest, ist das für deinen Partner so prickelnd wie ein schmelzender Eiswürfel auf samtweicher Haut. Bei Frauen kann das gerade an den Brüsten sehr erregend sein. Die 50 heißesten Sexstellungen des Kamasutra.

Was sollte ich beachten?

Auf keinen Fall darf das Badewasser zu kalt sein. Dann könnte es nämlich passieren, dass sich nicht mehr viel regt bei deinem besten Freund. Beim Partner wohl auch nicht. Die ideale Temperatur liegt zwischen 30 und 32 Grad. Und lass nicht zu viel Wasser ein – immerhin sollst du noch samt Begleitung in die Badewanne passen. Wenn eure Körper dann vor Erregung beben, möchtest du bestimmt nicht, dass das Wasser über den Wannenrand platscht und du auf diese Weise das Badezimmer flutest. Auf einen stimulierenden Badezusatz solltest du übrigens besser verzichten – den könnte dir nämlich dein Kondom übelnehmen.

Auch ohne betörenden Badezusatz kann es heiß werden in der Wanne: Verwöhne den Partner mit einer Massage. Das geht am besten, wenn du mit gespreizten Beinen hinter ihr/ihm sitzt. Beginne mit den Schultern. Dann langsam in tiefere Regionen vordringen, bis du irgendwann an den Schenkeln anlangst. Streichele vom Knie aus nach oben, aber hör kurz vor dem Ziel auf – so lange, bis dein:e Bademeister:in es nicht mehr aushält und mehr will. 10 Orte für heißen Outdoor-Sex.

Welche Stellungen eignen sich für die Badewanne?

Ihr müsst dem sehr begrenzten Platz klarkommen. In der Badewanne ist die Löffelchenstellung zu empfehlen – erstens wird dann nicht dauernd einer von euch gegen die harte Wanne gestoßen und zweitens muss niemand Angst haben zu ertrinken. Wenn einer von beiden unten liegt, steht das Wasser schnell bis zum Hals. Auch die Hündchenstellung ist für die Badewanne geeignet.

Oder probiere es mal mit dieser Variante: Du lehnst dich zurück und spreizt die Schenkel so weit wie möglich. Die Partnerin setzt sich zwischen deine geöffneten Beine und legt die Unterschenkel auf deine Brust. Du dringst tief ein. Wenn deine Liebste dann auf deinen Schenkeln reitet, wird das für dich der vielleicht heißeste Tag des Sommers.

Wie funktioniert Sex im Freibad?

Eigentlich ist das Schwimmbad der perfekte Ort für guten, abwechslungsreichen Sex. Es scheint fast, als hättet ihr dort unbegrenzte Möglichkeiten, euer Liebesspiel zu variieren: im Pool, im Nichtschwimmerbecken, unter der Dusche, in der Umkleide. Oder stell dir nur einmal vor, was ihr alles auf der Wasserrutsche anstellen könntet – wären da nicht die Hundertschaften anderer Besucher. Also alles nur schöne Fantasien? Leider.

Was sollte ich im Freibad beachten?

Bist du unter vielen Menschen, lautet das oberste Gebot: unauffällig bleiben. Haltet euch also fern von Bereichen, wo viele Badegäste sich auf ihre Art vergnügen – Sprungturm, Wasserrutsche etc. Natürlich sollte es dort nur so tief sein, dass ihr noch stehen könnt, sonst funktioniert das Ganze nicht. Perfekt wäre es, wenn das Wasser an der Stelle der Wahl ein bisschen unruhig ist, zum Beispiel in der Nähe einer Massagedüse. Denn: Je mehr Bewegung im Wasser, desto weniger ist für Umstehende zu erkennen, was da gerade unter Wasser passiert.

Plätzchen gefunden? Gut. Macht jetzt aber nicht den Fehler, euch die Badesachen vom Leib zu reißen, dann weiß jeder gleich Bescheid. Von diesem Moment an seid ihr sozusagen in geheimer Missionarsstellung unterwegs. Küssen ist erlaubt, aber es sollte nicht zu heiß werden. So macht Sex auch noch bei über 30 Grad Spaß.

Welche Stellungen eignen sich?

Konzentriert euch auf das, was unter der Wasseroberfläche passiert. Schieb das Höschen des Partners behutsam zur Seite – nur so weit, wie es für dein Vorhaben nötig ist. Die Badeshorts musst du ein wenig herunterziehen, aber achte darauf, dass dein blasses Hinterteil unter Wasser nicht zu sehr leuchtet. Dann sollte alles ganz schnell gehen.

Geschafft? Dann bewegt euch bloß nicht zu schnell – wer hohe Wellen schlägt, macht sich verdächtig. Am besten geht’s, wenn zum Beispiel die Partnerin sich an die Beckenwand lehnt. Du kannst dich dann an sie schmiegen. Je weniger Platz zwischen euch beiden ist, desto weniger ist zu sehen und desto mehr Spaß macht das Ganze. Da ihr euch im Schwimmbecken ein Plätzchen ausgesucht habt, das von anderen nicht so stark frequentiert wird, sollte euren Wasserspielen eigentlich nichts mehr im Wege stehen.

Wie funktioniert Sex in der Brandung des Meeres?

Zuerst einmal gilt es, sich vor der Sonne zu schützen, zum Beispiel mit dieser Creme von Eucerin. Denn gerade die Stellen, die du sonst nicht so freizügig präsentierst, haben wenig Eigenschutz. Dazu kommt, dass Salzwasser auf der Haut wie ein Brennglas wirkt. Ihr solltet euch also vorher mit einer wasserfesten Sonnenmilch eincremen. (Vorsicht, die verträgt sich nicht mit Kondomen!)

Ein anderes Problem kann man nicht so einfach wegwischen: den Sand. Überall ist Sand. Warum das ein Problem ist? Nun, Sand verschwindet schnell in allen möglichen (und unmöglichen) Körperöffnungen.

Wie gehe ich beim Sex im Meer vor?

Überfalle den Partner, während sie/er sich nichtsahnend auf dem Handtuch fläzt, und leg dich mit deinem nassen Körper auf sie/ihn. Die erste Reaktion wird sein: "Ahhh, bist du kalt!". Aber wenn du mit deiner Zunge den aufgeheizten Körper kühlst, wird der kurze Schreck schnell vergehen. Dann geht's ab in die Brandung.

Geht so tief ins Meer, dass die Wellen eure Körper bis zum Hals umspülen – kein Strandbesucher muss sehen, wie ihr euch auszieht. Wichtig: Hose und Shorts nur bis zu den Kniekehlen herunterziehen. Wenn ihr euch nämlich der Badebekleidung komplett entledigt, besteht die Gefahr, dass die Sachen aufs offene Meer hinaustreiben.

Welche Stellungen eignen sich für Sex am Meer?

Nutzt die nächste heranrauschende Welle, um euch ganz nah zu kommen, aber verharrt nicht in der Missionarsstellung. Am besten geeignet für sandigen Untergrund sind Reiter- und Hündchenstellung. Zumindest ist da die Gefahr, dass außer euch noch etwas anderes eindringt, am geringsten. Ist das Wasser ruhig, könnt ihr auch etwas weiter rausschwimmen. Verliert aber nicht den Boden unter den Füßen! Sex im Stehen hat den Vorteil, dass Sand dabei kaum noch stören kann. Und wegen des Auftriebs ist Sex im Wasser auch nicht so anstrengend wie an Land, mit festem Boden unter den Füßen.

Eine feuchte Abkühlung ist nicht nur im Sommer genau richtig – umso mehr, wenn's im nassen Element heiß hergeht. Mit unseren Tipps zum Sex im Meer, Pool oder in der Wanne sind sie gewappnet für besonders heißen H2O-Sex. Tipp: Benutze bei einem ausgedehnten Liebesspiel im Sonnenschein vorsichtshalber eine wasserfeste Sonnencreme. Oder beschränkt euch auf einen Quickie.