Effektive Sextipps Diese 12 Dinge solltest du wirklich im Bett ausprobieren

Wer im Bett immer nach Schema F fährt, braucht sich nicht wundern, wenn irgendwann die Luft raus ist. Leben (und Liebe) ist Veränderung – und das sollte ab heute auch für dein Sexleben gelten. Etwas Inspiration gefällig? Wir haben die effektivsten Sex-Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene für dich zusammengetragen – plus diverse Tricks, wie du deine Partnerin so richtig verrückt machst.

1. Sextipp: Mach das Nachspiel zum Vorspiel

Nach dem großen Feuerwerk ist die perfekte Gelegenheit, um zusammen neue Dinge auszuprobieren. Denn einige Frauen sind nach dem Sex besonders sensibel. Und Dinge, die euch im Vorspiel vielleicht nicht auf Touren gebracht haben, könnten jetzt als sehr intensiv und lustvoll empfunden werden. Zudem fühlen sich Männer und Frauen nach dem Orgasmus enthemmt und sind eher dazu bereit, jetzt neue Dinge wie etwa Sextoys auszuprobieren. Da ihr beide bereits auf eure Kosten gekommen seid, fehlt auch der Druck, dass die Sache gipfeln muss. Genieße einfach den Spaß am Experimentieren! Auf diese Sextoys stehen Frauen wirklich.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 6 Workouts

24 effektive Übungen, nur Kurzhanteln nötig

Zum Drucken optimiert

Mehr Infos 14,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern! Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

2. Tipp, um sie verrückt zu machen: Betreibe Sexting

Nutze das Handy, um euch gegenseitig Lust aufs Wiedersehen zu machen. Schreibt, was ihr gerne miteinander tun würdet, wenn ihr euch wiederseht. Oder ruf der Liebsten die letzte heiße Nacht in Erinnerung. Was hat dich dabei besonders heiß gemacht? Ihre Dessous, die Stellung, der Ort, ihr sexy Hüftschwund? Schreib ihr genau das! Beginne langsam, damit du sie nicht überrumpelst. Wie? Zum Beispiel so: "Dein Po in dieser Jeans, die du heute morgen anhattest – wow!" oder "wie du mich gestern berührt hast. Ich kann heute kaum an etwas anderes denken". Anleitung: So geht Sexting richtig.

3. Sextipp: Öffne die Fenster, aber lass die Vorhänge zu

Abgesehen von der angenehmen Brise, die sanft über eure nackten Körper streicht, gibt es vielen einen besonderen Kick, wenn die Nachbarn ihr Stöhnen hören könnten. Die Mixtur aus Angst, Adrenalin und Verlangen wirkt wie ein Erotik-Booster. Du willst es auf die Spitze treiben? Verlagere dein Liebesspiel im Sommer bei Dämmerung mal nach draußen in den Hinterhof. Zwar ist die Chance, ertappt zu werden, sehr gering. Aber der aufregende Gedanke daran und die Dringlichkeit sind echte Scharfmacher.

4. Tipp für besseren Sex: Kratze ihren Kopf

Vor allem dann, wenn du es ernst mit ihr meinst. Warum? Weil sich in der Kopfhaut unzählige Nervenenden befinden, die bei Stimulierung einen wahren Fluss von Hormonen wie etwa Oxytocin auslösen können, die das Gefühl verstärken, miteinander eng verbunden zu sein. Und da eine gute Kopfmassage nicht automatisch mit Sex verknüpft wird, ist sie der perfekte Weg in einen langen Abend, bei dem es ordentlich zwischen euch knistern soll – und der nicht selten mit Sex und dem Wunsch danach endet, die Beziehung zwischen euch zu vertiefen. Besserer Sex in der Beziehung, so klappt's.

5. Tipp für besseren Sex in der Beziehung: Fummele ausgiebig

Petting ist nicht nur etwas für Teenager. Auch Paare, die schon lange liiert sind, profitieren vom Fummeln für Fortgeschrittene. Petting heißt, ihr widmet euch lange und intensiv euren Körpern, verzichtet allerdings auf die Penetration. Das nimmt beiden den Leistungsdruck, gleichzeitig steigt Vertrauen und Zuneigung. Außerdem lernst du dabei den Körper deiner Partnerin und deinen eigenen besser kennen. Diese Petting-Techniken machen Frauen scharf.

7. Sextipp, den du ausprobieren solltest: Plündere den Gefrierschrank

Sex-Experten sind sich einig darüber, dass Eiswürfel jedes Liebesspiel sofort heißer werden lassen. Nicht nur deshalb, weil das Kälteempfinden den gleichen Teil des Nervensystems stimuliert, der auch bei Erregung aktiv ist. Es geht auch darum, dass das Gehirn durch den Kälteschock abrupt zum Hier-und-jetzt gelockt wird, weg von all dem Stress durch den Job und die Dinge, die man eigentlich noch zu erledigen hätte. Fahre mit einem Eiswürfel langsam über ihre Hüften oder bahne dir einen Weg die Oberschenkel hoch bis ganz nah ans Zentrum ihrer Lust.

8. Trick fürs Sexleben: Schmiert euch ordentlich ein

Eine US-Studie der Universität Indiana hat gezeigt, dass Frauen, die ein Gleitgel auf Wasser- oder Silikonbasis beim Sex verwendeten, ihre sexuelle Lust und Zufriedenheit höher eingestuft haben als beim Geschlechtsverkehr ohne Schmiermittel. Deshalb gilt von nun an: Gleitgel immer griffbereit an den Orten lagern, an denen ihr es am liebsten miteinander treibt. Und sorge dafür, dass es während des Vorspiels sinnlich aufgetragen wird, etwa durch eine sanfte Intim-Massage.

9. Fantasien teilen, aber mit den richtigen Akteuren

Sich gegenseitig seine intimsten Sex-Fantasien zu offenbaren, klingt erst einmal großartig. Aber deine Angebetete will sicher nicht hören, wie genau du es mit Emilia Clarke alias Daenerys Targaryen auf einem ihrer Drachen treiben würdest. Überlege mal: Genauso wenig willst du wissen, was deine Partnerin im Bett mit Brad Pitt so alles anstellen würde. Besser: Teile mit deinem Schatz lustvolle Fantasien, in der sie die Star-Rolle inne hat – oder hatte. Fang zum Beispiel mit den heißesten Momenten in eurer Partnerschaft an: Erzähle ihr, was genau dich in dem Moment so scharf werden ließ. Je mehr ihr voneinander wisst, was euch so richtig anturnt, desto besser – und häufiger – wird euer Sex.

10. Probiere die beste Sex-Stellung für den gemeinsamen Orgasmus

Gleich mehrere Studien haben sich mit der Frage beschäftigt, welche Sex-Position quasi ein Garant für den Orgasmus der Frau ist. Vergiss das Kamasutra: Die CAT-Stellung (Coital Alignment Technique) ist alles, was du dafür brauchst. Übersetzt heißt CAT in etwa "Position der sexuellen Übereinstimmung" und ist eine Abwandlung der Missionarsstellung. Und so geht’s: Du liegst auf ihr. Nach dem Eindringen schließt sie ihre Beine und presst sie leicht zusammen, während du so weit nach oben rutschst, bis eure Beckenknochen aufeinander liegen. Schiebe nun deine Hüfte auf und ab, während sie sich mitbewegt. Dadurch gleitet dein Schambein immer wieder über ihre Klitoris, was die Wahrscheinlichkeit eines gemeinsamen Orgasmus enorm erhöht. G-Punkt war gestern: Frauen wollen CUV verwöhnt werden.

11. Tipp: Kräftige den Beckenboden

Das ist doch nur was für Frauen? Von wegen! Mit einer stark ausgeprägten Beckenbodenmuskulatur hältst du beim Sex deutlich länger durch. Dazu musst du den so genannten PC-Muskel trainieren. Wo der steckt? Du findest ihn, wenn du auf der Toilette den Urinstrahl anhältst – der Muskel, der dabei die Arbeit macht, ist der Sex-Muskel. Du trainierst ihn, indem du ihn mehrmals täglich kurz anspannst und wieder lockerst. Beginne mit 5 Sekunden und steigere dich bis auf 30. Die Po- und Bauchmuskulatur entspannst du – so konzentrierst du dich voll auf den Beckenboden. Übrigens steigert ein starker PC-Muskel nicht nur das Stehvermögen, sondern intensiviert auch den Orgasmus. So gelingt der multiple Orgasmus beim Mann.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 6 Workouts

24 effektive Übungen, nur Kurzhanteln nötig

Zum Drucken optimiert

Mehr Infos 14,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern! Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

12. Sorg für Urlaubs-Stimmung im Alltag

Immer, wenn ihr gemeinsamen Urlaub macht, fallt ihr gierig übereinander her? Überlege mal, woran das liegt. Genau: Weil ihr all den Alltagsstress bewusst beiseitelegt, euch entspannt – und das meist an einem Ort, der euch die notwendige Ruhe und Abgeschiedenheit spendet. Doch was im Urlaub funktioniert, klappt auch bestens im Alltag. Probiere es aus: Ein Ortswechsel wirkt Wunder, denn euer Zuhause ist nun mal Alltag – und genau den gilt es zu vermeiden. Konzentriere dich darauf, so viel Ablenkung wie möglich loszuwerden, dann kommt die Lust meist von ganz alleine – genau wie im Urlaub.

Fazit: Es ist ganz einfach, das Sexleben aufzufrischen

Es braucht nicht viel Veränderung oder Aufwand, um dein Sexleben ordentlich aufzupeppen und facettenreicher zu machen. Tu dir selbst den Gefallen und höre niemals auf damit, im Bett neue Dinge auszuprobieren und dir Gedanken darüber zu machen, was den Sex für beide noch besser machen könnte. Wir geben Starthilfe, und nun übernimmst du!