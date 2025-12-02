Winter-Must-Haves 20 % Rabatt online sichern

- 20 % on top auf ausgewählte Winter- und Outdoor-Must-Haves.
- Wann? 02.12. bis 08.12.2025 – aber: Nur online, nicht in den Filialen.
Jetzt direkt zum Deal: Hier Winter-Gear mit 20 % Rabatt sichern
So geht’s:
Einfach beim Checkout den Code EXT25 eingeben.
Warum sich der Deal gerade jetzt lohnt?
Weil der Winter nicht wartet – und deine Ziele auch nicht. Mit der richtigen Ausrüstung kannst du:
- Draußen weiter trainieren, egal bei welchem Wetter
- Fit in den Skiurlaub starten, mit funktionalem Outfit und warmem Layering
- Outdoor-Hikes planen, ohne bei Schnee oder Minusgraden schlappzumachen
- Oder einfach stylisch durch die kalte Jahreszeit gehen, ohne zu frieren
Skiurlaub geplant?
Dann ist jetzt der perfekte Moment, um zuzuschlagen. Finde wasserdichte Winterjacken, thermoisolierte Midlayer, Skiunterwäsche, Handschuhe und mehr – alles mit 20 % Extra-Rabatt. Die Preise? Gerade richtig für den Start in die Wintersaison. Und mit Marken wie THE NORTH FACE, Schöffel, adidas TERREX & Co. ist Top-Qualität garantiert.
Diese Produkte findest du in der Aktion:
- High-Performance Winterjacken – warm, wetterfest, stylisch
- Skischuhe - & Hiking-Schuhe mit Grip für nasse und vereiste Böden
- Funktionale Midlayer & Thermo-Baselayer für optimales Temperaturmanagement
- Winter-Accessoires, von Skier bis Handschuh
Jetzt direkt zum Deal: Hier Winter-Gear mit 20 % Rabatt sichern
Nicht vergessen:
- Code EXT25 nur online & nur in Deutschland
- Aktion gilt nur für gekennzeichnete Artikel
- Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten
- Ende: 08.12.2025