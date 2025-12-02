Winter-Must-Haves 20 % Rabatt online sichern

20 % on top auf ausgewählte Winter- und Outdoor-Must-Haves.

Wann? 02.12. bis 08.12.2025 – aber: Nur online, nicht in den Filialen. Jetzt direkt zum Deal: Hier Winter-Gear mit 20 % Rabatt sichern

So geht’s: Einfach beim Checkout den Code EXT25 eingeben.

Warum sich der Deal gerade jetzt lohnt? Weil der Winter nicht wartet – und deine Ziele auch nicht. Mit der richtigen Ausrüstung kannst du:

Draußen weiter trainieren , egal bei welchem Wetter

, egal bei welchem Wetter Fit in den Skiurlaub starten , mit funktionalem Outfit und warmem Layering

, mit funktionalem Outfit und warmem Layering Outdoor-Hikes planen , ohne bei Schnee oder Minusgraden schlappzumachen

, ohne bei Schnee oder Minusgraden schlappzumachen Oder einfach stylisch durch die kalte Jahreszeit gehen, ohne zu frieren Skiurlaub geplant? Dann ist jetzt der perfekte Moment, um zuzuschlagen. Finde wasserdichte Winterjacken, thermoisolierte Midlayer, Skiunterwäsche, Handschuhe und mehr – alles mit 20 % Extra-Rabatt. Die Preise? Gerade richtig für den Start in die Wintersaison. Und mit Marken wie THE NORTH FACE, Schöffel, adidas TERREX & Co. ist Top-Qualität garantiert.

Nicht vergessen:

Code EXT25 nur online & nur in Deutschland

nur online & nur in Deutschland Aktion gilt nur für gekennzeichnete Artikel

Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten

mit anderen Rabatten Ende: 08.12.2025