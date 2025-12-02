Anmelden
Fitness
Sport & Outdoor

Winter-Must-Haves 20 % Rabatt online sichern

20 % Extra-Rabatt auf Winter-Ausrüstungbei SportScheck – nur diese Woche

Du willst fit durch den Winter kommen – auf der Piste, im Wald oder auf dem Weg ins Gym? Dann kommt dieser Deal wie gerufen. Denn: SportScheck verlängert die Black Week und haut noch mal einen echten Performance-Booster raus:
02.12.2025
Bei SportScheck gibt es im Deal der Woche tolle Angabe auf Wintersachen.
Foto: GettyImages / AleksandarNakic
  • 20 % on top auf ausgewählte Winter- und Outdoor-Must-Haves.
  • Wann? 02.12. bis 08.12.2025 – aber: Nur online, nicht in den Filialen.

Jetzt direkt zum Deal: Hier Winter-Gear mit 20 % Rabatt sichern

So geht’s:

Einfach beim Checkout den Code EXT25 eingeben.

Warum sich der Deal gerade jetzt lohnt?

Weil der Winter nicht wartet – und deine Ziele auch nicht. Mit der richtigen Ausrüstung kannst du:

  • Draußen weiter trainieren, egal bei welchem Wetter
  • Fit in den Skiurlaub starten, mit funktionalem Outfit und warmem Layering
  • Outdoor-Hikes planen, ohne bei Schnee oder Minusgraden schlappzumachen
  • Oder einfach stylisch durch die kalte Jahreszeit gehen, ohne zu frieren

Skiurlaub geplant?

Dann ist jetzt der perfekte Moment, um zuzuschlagen. Finde wasserdichte Winterjacken, thermoisolierte Midlayer, Skiunterwäsche, Handschuhe und mehr – alles mit 20 % Extra-Rabatt. Die Preise? Gerade richtig für den Start in die Wintersaison. Und mit Marken wie THE NORTH FACE, Schöffel, adidas TERREX & Co. ist Top-Qualität garantiert.

Diese Produkte findest du in der Aktion:

Nicht vergessen:

  • Code EXT25 nur online & nur in Deutschland
  • Aktion gilt nur für gekennzeichnete Artikel
  • Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten
  • Ende: 08.12.2025

Fazit