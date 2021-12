Das passende Sportshirt Das sind die beliebtesten Sportshirts

Ein passendes T-Shirt für den Sport zu finden, ist nicht immer einfach: Es soll funktional und bequem sein, gut sitzen und am besten noch super aussehen. Um herauszufinden, welche Sportshirts diesen Ansprüchen gerecht werden, hat das unabhängige Marktforschungsinstitut über 7600 Sportler und Sportlerinnen befragt. Dabei sollten sie ihre Erfahrungen mit verschiedenen Sportmarken bewerten. Bei der Umfrage haben auch Sportbegeisterte teilgenommen, die den Men's-Health- und Women's-Health-Newsletter empfangen. Die Ergebnisse möchten wir mit dir teilen: Wir zeigen eure beliebtesten Marken für Sportshirts für Basketball, Krafttraining, Fußball und Tennis.

Was unterscheidet ein Fitness-Shirt von einem normalen T-Shirt?

Ein normales T-Shirt aus Baumwolle saugt sich schnell mit Feuchtigkeit voll. Wenn du viel schwitzt, bilden sich sichtbare Schweißflecken, das Shirt klebt unangenehm am Körper und trocknet verhältnismäßig langsam. Dein Oberteil besteht daher im Idealfall aus einem Material, dass atmungsaktive Eigenschaften besitzt und die Feuchtigkeit beim Schwitzen gut reguliert. Klassische Funktionsbekleidung, die diese Zwecke erfüllt, wird in der Regel hauptsächlich aus Polyester hergestellt. Wer Sportmode ohne Mikroplastik konsumieren möchte, kann alternativ Materialien wie Merinowolle oder Tencel auswählen. Nachhaltige T-Shirts können aber auch solche sein, die aus recyceltem Plastik hergestellt werden.

Bei der Materialpflege ist zu beachten, dass Merinowolle und Tencel geruchshemmend wirken. Das bedeutet, Oberteile aus diesem Material können auch mehrmals getragen werden. Herkömmliche Funktionsbekleidung aus synthetischen Fasern beginnt allerdings schneller unangenehm zu riechen, da sich Bakterien dort leichter vermehren können. Da die meisten Shirts eurer Lieblingsmarken aus synthetischen Fasern gefertigt worden sind, gilt daher: Die Kleidung sollte nach jedem Tragen gewaschen oder zumindest gelüftet werden. Allerdings hängt dies auch von deinem individuellen Schwitzverhalten ab. Auf Weichspüler und heiße Waschgänge sollte bei Sportkleidung verzichtet werden. Wir empfehlen, bei jedem Oberteil die darauf angegebenen Pflegehinweise zu beachten.

Wie soll ein Sportshirt sitzen?

Muskelshirt, Langarm oder ärmellos? Es gibt Shirts in vielen verschiedenen Formen. Wie das Oberteil sitzen soll, hängt zum einen von deiner Sportart ab, zum anderen aber auch von deinen persönlichen Vorlieben. Komfort und Bewegungsfreiheit sind das A und O. Genauso wichtig ist es, sich beim Sport in der Kleidung wohlzufühlen. Das kann kann für jeden etwas anderes bedeuten: körperbetont, locker oder eben mal so mal so. Daher zeigen wir eine Auswahl an Shirts mit verschiedenen Passformen von euren beliebtesten Marken.

Basketball

Hersteller

Hier bestellen: Champion LEG Tanktop

Dieses ärmellose Basketballshirt der beliebten Marke Champion besteht aus Polyester. In Kombination mit der lässigen Passform sorgt es für eine gute Belüftung während des Basketballtrainings.

Krafttraining

Hersteller

Hier bestellen: Puma First Mile Trainingsshirt

Das Shirt von Puma ist Teil der PUMA x FIRST MILE Initiative, die Plastikmüll zu neuen Produkten verarbeitet und gleichzeitig sozial benachteiligte Menschen auf der ganzen Welt unterstützt. Die feuchtigkeitsableitende DryCell-Technologie von Puma hält dich bei schweißtreibendem Training angenehm trocken. Raglanärmel garantieren während deines Workouts ausreichend Bewegungsfreiheit.

Hersteller

Hier bestellen: Reebok Activchill Sleeveless Shirt

Für knackige Trainingseinheiten, bei denen du sehr ins Schwitzen kommst, empfiehlt sich auch ein Tan-Top wie etwa dieses Modell von Reebok. Das Activchill-Material, die Speedwick-Technologie und das eingearbeitet Rückenteil aus Mesh sorgen für ein kühles, trockenes Tragegefühl und gute Belüftung. Du möchtest deine trainierten Oberarme in Szene setzen? Dieser Schnitt eignet sich perfekt dafür.

Fußball

Hersteller

Hier bestellen: Nike Dri-Fit Academy Fußballoberteil

Dieses Shirt der Marke Nike besteht zu 100% aus recyceltem Polyester, das schweißableitende und kühlende Eigenschaften aufweist. Das Mesh-Gewebe gewährleistet eine erhöhte Atmungsaktivität. Das Oberteil ist zudem in14 verschiedenen Farbkombinationen erhältlich.

Tennis

Hersteller

Hier bestellen: Adidas Club Tennisshirt

Das Tennisshirt von Adidas besteht ebenfalls aus recyceltem Material. Der weiche Griff und der leichte und elastische Stoff sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Für eine atmungsaktive Funktion und gute Belüftung wurden Mesh-Einsätze und die feuchtigkeitsregulierende Aeroready-Technologie verwendet.

Diese Shirts eurer Lieblingsmarken weisen alle ähnliche funktionale Eigenschaften auf. Teste einfach, welches Oberteil am besten zu dir und deinen Trainingsgewohnheiten passt.