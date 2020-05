Fashion-News 25.05.2020 Esprit launcht Capsule Collection mit EarthColors® by Achroma

Esprit / PR

25.05.2020 – Was in den 90ern mit einer ersten nachhaltigen Kollektion unter dem Namen "Ecollection" begann, steht heute bei Esprit täglich im Fokus, 24/7. Der nächste Schritt, um eine nachhaltige Zukunft einzuläuten, ist das Färben mit EarthColors® by Archroma. Die neue Capsule Collection, die mit der innovativen Färbetechnik EarthColors® by Achroma produziert wurde, eine Farbpalette aus sieben biosynthetischen Textilfarbstoffen, die aus nicht essbaren Abfällen der Landwirtschafts-oder Pflanzenindustrie stammen, wie etwa Blätter, Obst- oder Nussschale.

Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Färbemethoden hat diese besonders schonende Technik keine negativen Auswirkungen auf weitere Schritte im Färbeprozess, wie beispielsweise den Wasser- oder Energieverbrauch. Außerdem ist dank der vollständig rückverfolgbaren EarthColors®-Technologie die komplette Produktionskette transparent– vom Produkt bis zum Ursprung des planzlichen Abfallprodukts.

Die komplette EarthColors by Achroma kannst du jetzt im Esprit Online-Shop shoppen.

Esprit / PR