Fashion-News 16.03.2020 Gerard Butler und Olymp starten Charity-Projekt für Bangladesch

G erard Butler ist Pate des Olymp-Hilfsprojektes BIKASH

Olymp / PR Das Gerard Butler for Charity-Hemd gibt es ab sofort für 69,99 € im Online-Shop

16.03.2020 – Das Hemd, das Kindern Zukunft schenkt – unter diesem Motto launcht Olymp, gemeinsam mit Breuninger, eine auf 800 Stück limitierte Auflage ihres beliebten OLYMP Level Five Smart Business Hemdes. Die Olymp-Bezner-Stiftung unterstützt seit 2008 humanitäre Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche weltweit. Für das Projekt BIKASH (bengalisch für 'blühen') hat sich Olymp niemand geringeren als Gerard Butler ins Boot geholt. Der Hollywoodstar ist hautnah dabei und unterstützt das von der Stiftung gegründete Schulprojekt in Bangladesch, bei dem seit 2013 über 200 körperbehinderte und benachteiligte Kinder gefördert werden. Der Nettoreinerlös des exklusiv bei Breuninger verkauften Hemdes, wird komplett an das Projekt gespendet.

Das Hemd ist im Bereich des linken vorderen Saums mit der Original-Unterschrift von Gerard Butler bestickt und ab sofort bei Breuninger im Online-Shop erhältlich.