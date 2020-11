Fashion-News Sieht so der Sweater der Zukunft aus?

D ieser Sweater hat Potenzial die Branche zu revolutionieren

Goldwin / PR Der minimalistische Sweater (VK: 800 €) ist aus dem innovativen Biopolymergewebe namens Brewed Protein gefertigt

In der Hoffnung, dem Fast Fashion-Wahn und seinen Folgen auf die Umwelt gegenzusteuern, arbeitet Goldwin seit 2015 mit dem Biotechunternehmen Spiber zusammen und setzt auf die neue Faser Brewed Protein. "Brewed Protein ist eine pflanzliche Biomasse, mit der wir langfristig für einen gesündere Planeten sorgen können“, sagt Takao Watanebe, Präsident der Goldwin Inc. und Development Executive. "Wir streben ein optimales Gleichgewicht zwischen Design, Technologie und Umwelt an und sind überzeugt, dass wir so einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft leisten können.“ Wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit ist nun "The Sweater" (800 €).

Mit puristischem Design in die Zukunft

Goldwin / PR Die Farbe Schwarz steht für den Anfang aller Farben und soll sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft repräsentieren

Für das erste gemeinsam mit Spiber produzierte Kleidungsstück aus Strick setzt Goldwin auf minimalistisches Design und innovative Technologie. Herausgekommen ist ein schwarzer Sweater, der mit seiner Schlichtheit und einem Mix aus Brewed Protein und der Naturfaser Wolle überzeugt. Nach dem Motto "back to the roots" soll die schlichte Linienführung einen Bogen zu der Jahrhunderte alten Tradition der Wollverarbeitung und damit zu den Ursprüngen des Strickens schlagen. Aber auch zu den Wurzeln von Goldwin. Die Farbe Schwarz steht dabei für den Anfang aller Farben und soll sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft repräsentieren. I-Tüpfelchen ist die effektive Strickmethode und der gelungene Materialmix aus natürlichen und künstlich hergestellten Fasern. Eine Hommage an die Strick-Historie mit Ausblick auf eine bessere Welt.

