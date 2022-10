Games 2022 Das sind die Spiele-Highlights 2022

Was hat das Jahr bislang an guten Spielen hervorgebracht? Hier sind unsere Highlights 2022 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch

Lust auf dein nächstes Lieblingsspiel? Wir testen regelmäßig die neuesten PC- und Konsolen-Games aus allen Genres und stellen unsere persönlichen Highlights hier genauer vor – inklusive Trailer!

Nintendo Switch Sports

Wir erinnern uns: 2006 spornte Nintendo mit "Wii Sports" und der damals noch innovativen Bewegungssteuerung unzählige Spieler vor dem Fernseher zu mehr Bewegung an. Ein absolutes Erfolgskonzept, denn bis heute zählt der Titel zu den meistverkauften Games aller Zeiten. Nun feiert die Spielidee auf der Switch-Konsole eine Art Revival. "Nintendo Switch Sports" schaut sich dabei einiges am Klassiker ab, bringt aber auch genügend Neues mit. Das zeigt sich vor allem bei den insgesamt sechs Sportarten: Tennis und Bowling kennt man noch von damals – und beides spielt sich auch wie gewohnt spaßig. Fußball, Badminton, Volleyball und Chanbara sind hingegen neu. Im Herbst soll dann per Gratis-Update noch Golf nachgereicht werden. Wer sich grundsätzlich an sportlichem Gameplay erfreut oder auch einfach nur auf modernere Art in betagter Wii-Nostalgie schwelgen möchte, sollte zugreifen. Am meisten Laune macht's natürlich – wie damals – gemeinsam im Wettkampf mit Familie oder Freunden vor dem Bildschirm. Das klappt mit bis zu vier Spielern. Online können sogar bis zu 16 Spieler mitmischen.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Für PC, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch.

Seit nunmehr 17 Jahren bringt Entwickler TT Games spaßige Star-Wars-Spiele im Lego-Stil auf den Markt. Das neue "Lego Star Wars: The Skywalker Saga" ist mit Blick auf die bisherigen fünf Titel eine kleine Besonderheit, denn erstmals gibt es Inhalte aus allen drei Trilogien zu bespielen – und auch das bislang kaum veränderte Gameplay wurde endlich einmal kräftiger aufgefrischt. So machen beispielsweise Kämpfe über hinzugefügte Kombos etwas mehr Spaß, das Spielprinzip bleibt jedoch gleich: Wir spielen mit unseren Star-Wars-Lieblingen die großen Momente der Saga nach, sammeln nebenbei haufenweise Lego-Münzen ein und schalten weitere Figuren aus dem kompletten Star-Wars-Universum frei, von denen es hunderte gibt. Dazu kommt der typische Lego-Witz, der wie in den Filmen oder bisherigen Spielen gerne breitgetreten wird. Fazit:ein herrlicher Spaß für zwischendurch, der sich insbesondere auf der Switch gut macht.

Elden Ring

Für PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Bislang hat sich Entwickler FromSoftware mit bockschweren Action-Rollenspielen à la "Demon's Souls" oder "Dark Souls" einen Namen gemacht – und durch die besondere Spielmechanik sogar ein eigenes Spielgenre namens Soulslike entstehen lassen. Das neue "Elden Ring" bleibt dieser Linie treu, bietet nun allerdings erstmals eine offene und fantastisch gestaltete Spielwelt, in der man sich nach Herzenslust austoben und als Abenteurer versuchen kann. Unzählige Tode inklusive. Wer sich schon länger nach einer fordernden Spielwelt gesehnt hat, in der man sich so richtig schön verlieren kann, wird in diesem Spiel ein kleines Paradies entdecken. Alle paar Meter gibt es etwas zu erkunden. Seien es knifflige Rätsel, düstere Geheimnisse, fette Beute oder beeindruckende Boss-Gegner, die richtig fies zuhauen können. Ein Meisterwerk für eingefleischte Soulslike-Fans. Doch auch wer sich am harten Schwierigkeitsgrad des Genres bisweilen gestört hat, sollte unbedingt reinspielen. Denn Elden Ring ist das bislang zugänglichste Spiel seiner Art.

Horizon: Forbidden West

Exklusiv für PS4 und PS5.

Im vergangenen Jahr war "Ratchet & Clank: Rift Apart" der mit Abstand beste Prestige-Titel für die PS5. In diesem Jahr darf die Krone gerne an "Horizon: Forbidden West" weitergereicht werden, denn gerade auf der Next-Gen-Konsole sieht die heiß erwartete Fortsetzung von "Horizon: Zero Dawn" absolut fantastisch aus. Das ausgezeichnete Gameplay des Vorgängers wurde auf breiter Spur übernommen – inklusive der extrem coolen Kämpfe gegen die Maschinenwesen. Es gibt aber auch genügend neue Elemente, die uns im verbotenen Westen erwarten. Warum wir dort hin sollen? Knapp ein halbes Jahr nach den Geschehnissen im ersten Teil, sieht sich Heldin Aloy mit neuem Unheil konfrontiert: Das Wetter spielt verrückt, die Maschinen drehen durch und eine seltsame rote Fäulnis, die alles Lebendige abtötet, breitet sich über das aus. Schnell wird klar, dass die Bedrohung nur in den unbekannten Gefilden auszumerzen ist.

Dying Light 2: Stay Human

Für PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Nach großem Chaos bei der Entwicklung und etlichen Verschiebungen, will Entwickler Techland mit "Dyling Light 2: Stay Human" vor allem den eingefleischten Fans nun endlich zeigen, dass es noch besser als im extrem beliebten Vorgänger geht. Tatsächlich glänzt die Fortsetzung mit einem gelungenen Mix aus coolen Parkour-Manövern, Zombie-Gemetzel und einer richtig guten Story-Kampagne als wohl stärkstes Zugpferd. Allerdings wirkt das Spiel auch an einigen Stellen nicht ganz so glatt poliert und facettenreich wie versprochen. So gehen beispielsweise die viel zu generischen Nebenaktivitäten und Copy-Paste-Gebäude in der offenen Spielwelt stark auf Kosten der Immersion. Nichtsdestotrotz hatten wir schon lange nicht mehr so viel Spaß in einer Zombie-Apokalypse wie hier, insbesondere im Koop-Modus mit Freunden – ein echtes Highlight! Fazit: Definitiv ein würdiger Nachfolger, wenn auch unterm Strich kein besserer.