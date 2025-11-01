Seiko Sondermodell zur Leichtathletik-WM 2025

Bei Leichtathletik-Wettbewerben kommt es wie bei kaum einer anderen Sportart auf präzise Zeit- und exakte Distanzmessungen an. Ein Bruchteil einer Sekunde, ein einziger Zentimeter kann über die begehrten Medaillenplätze entscheiden. Bei den diesjährigen Leichtathletik-Weltmeisterschaften, die vom 13. bis 21. September in Tokio stattfinden, ist deshalb ein inzwischen legendärer Zeitmesser und langjähriger Partner der World Athletics Championships am Start: Seiko. Ein Name, der wie kein anderer für Präzision, Perfektion und Innovation steht und weltweit als Präzisionspartner von Sportveranstaltungen bekannt ist – von Leichtathletik und Schwimmen bis hin zu Rad- und Motorsportevents.

Revolution in der Sportzeitmessung Die Leichtathletik-WM in Tokio ist in diesem Jahr ein Heimspiel für die Marke. Hier wurde Seiko gegründet und hier begann in den 1960er-Jahren auch Seikos Erfolgsgeschichte in der Sportzeitmessung. Das Unternehmen entwickelte damals eine seiner bis heute wichtigsten Innovationen: eine hochpräzise, verlässliche Stoppuhr. Denn bis in die 1960er-Jahre gab es in Japan keine Stoppuhren, die für offizielle Wettkämpfe geeignet waren. Wurden mehrere Geräte gleichzeitig eingesetzt, kam es oft zu Abweichungen. Die Unterschiede wurden als menschliche Fehler abgetan, die durch verschiedene Bedienzeiten zustande kamen. Doch Seiko fand heraus, dass das Problem in den Mechanismen der Geräte selbst lag. Es revolutionierte mit einer herzförmigen Nocke das Start-Stopp-System im Sport und brachte 1962 eine Stoppuhr auf den Markt, die unabhängig vom Nutzer immer exakt dieselbe Zeit maß.

PR Seiko ist offizieller Zeitmesser der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio

Verlässlicher Partner im Spitzensport Für die legendären Olympischen Spiele im Jahr 1964 in Tokio entwickelte Seiko dann alle Zeitmessinstrumente für die Leichtathletik-Wettbewerbe. Insgesamt 1.278 Geräte für die unterschiedlichen Sportarten – darunter eine bahnbrechende Stoppuhr, die auf die Hundertstelsekunde genau messen konnte. Die außergewöhnliche Genauigkeit der Geräte machte Seiko schnell zu einem vertrauenswürdigen Namen in der Sportzeitmessung und legte den Grundstein für das langjährige Engagement der Marke in der Leichtathletik.

1985 ging Seiko die erste Partnerschaft mit dem Weltleichtathletikverband ein (damals noch International Association of Athletics Federations, IAAF) und wurde 1987 offizieller Zeitnehmer der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Seitdem hat Seiko die Wettkämpfe entscheidend mitgeprägt, im Laufe der Jahre immer wieder neue Technologien zur Zeitmessung und Messung bei den unterschiedlichsten Disziplinen entwickelt und unterstützt stolz zahlreiche weltbewegende Rekordleistungen in der Leichtathletik.

Limitiertes Sondermodell: die Speedtimer WM Edition Die Seiko Speedtimer Chronographen verkörpern das Erbe der Sportzeitmessung mit bis zu 1/100s Messung. Zur Leichtathletik WM 2025 bringt Seiko eine exklusive, auf weltweit 6.000 Stück limitierte Sonderedition des beliebten Seiko Solar Chronographen auf den Markt: die Prospex Speedtimer SSC955.

PR Limitiertes Sondermodell zur Leichtathletik-WM 2025 in Tokio: die Seiko Prospex Speedtimer SSC955



Das tief violette Zifferblatt der Uhr ist inspiriert von „Edo-Murasaki“, einer historischen japanischen Farbe, die auf Tokios früheren Namen „Edo“ verweist. Gleichzeitig ist Violett die offizielle Farbe der Leichtathletik WM 2025 und mit dem Design schlägt Seiko gekonnt die Brücke zwischen Tradition, Ort und Anlass. Weiteres Detail: Im Gehäuseboden sind das Logo der Weltmeisterschaften und die Limitierungsnummer eingraviert. Ein dezentes, aber klares Zeichen der Exklusivität der Prospex Speedtimer SSC955. Auch technisch überzeugt die Kaliber V192-Uhr auf ganzer Linie. Ein paar der Highlights der SSC955:

Durchmesser: 39,0 mm

Wasserdichtigkeit: 100 m

Gewölbtes Saphirglas

Stoppfunktion bis zu 60 Minuten in 1/5 Sek.-Schritten

Zwischenzeit

24-Stunden-Anzeige

Gangreserve bis zu 6 Monate

Restenergieanzeige

Datum

Tachymeteranzeige Zehnkämpfer Niklas Kaul vertraut auf Seiko

PR Mit Seiko hat Niklas Kaul seine Zeiten immer im Blick