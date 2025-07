Smart trainieren für 0 €: Das sind die besten Apps

Mit der richtigen Planung integrierst du Training nahtlos in deinen Alltag.

Jefit: Diese App ( Android , iOS ) für Krafttraining visualisiert deine Fortschritte mit Grafiken und Statistiken, so erkennst du sofort deine Verbesserungen. Oft reicht die kostenlose Version bereits aus.

Zwift: Transformiere dein Heimtraining in ein 3D-Erlebnis. In der virtuellen Welt der App (Android, iOS) radelst oder läufst du gegen eine globale Community – ein gamifiziertes Training, das dich am Ball hält. Zwift Running ist kostenlos nutzbar, spannende Features und Zwift Ride gibt es im Abo.