Good-Food-Awards 2021 Wir haben die besten Lebensmittel gekürt – das sind die Gewinner

Es ist angerichtet. Rund 120 Produkte haben sich dieses Jahr Chancen auf einen unsere begehrten Good-Food-Awards ausgerechnet. Diese Auszeichnung verleiht Men’s Health gemeinsam mit dem Schwesterblatt Women’s Health seit 2015 den besten Lebensmitteln des Jahres.

Das Hauptaugenmerk der aus Ernährungsredakteuren und Ökotrophologen zusammengesetzten Jury galt dabei leckeren und gesunden Innovationen der Nahrungsmittelbranche, die wir in vier große Kategorien unterteilt haben.

1. Gewinner der Kategorie "Chill-out-Food"

Da steckt ordentlich was drin. Die vegane Variante dieser Bären liefert pro Beutel 100 Prozent des täglichen Bedarfs an Vitamin B12. Und in der anderen Sorte (High Protein) stecken 15 Gramm Protein in Form von hydrolisiertem Kollagen, außerdem Vitamin C, das die Verstoffwechselung von Protein unterstützt. Beide enthalten keinen Zucker und sind deswegen auch als ketogenes Naschwerk geeignet.

Packungsgröße und Preis: 50 Gramm, um 1,50 Euro / 1,90 Euro je nach Sorte

Aus Mandeln, Kokosmus, Agave und Blaubeere. Alle Zutaten haben Bio-Qualität – raffinierten Zucker und Palmöl sucht man vergeblich in der Zutatenliste. Geschmacklich ist das Ganze eine bombastische Explosion. Damit kann man gleich morgens nach dem Frühstück voller Tatendrang in den Tag starten.

Packungsgröße und Preis: 250 Gramm, zirka 8,50 Euro

Wenn mal der ganz kleine Hunger kommt, muss es nicht gleich ein ganzer Riegel sein. Es genügen dann ein paar dieser veganen Müsliwürfel aus dem wieder verschließbaren Beutel (praktisch beim Serienstreamen). Das Produkt kommt natürlich ohne unnötige Zusatzstoffe aus. Packungsgröße und Preis: 80 Gramm, um 2,50 Euro

2. Gewinner der Kategorie "Fit Food"

Huhn aus Erbsen "Planted.chicken" von Planted Foods

Viel kürzer kann man die Zutatenliste kaum halten: Wasser, Erbsen, Rapsöl, Vitamin B12. In Bezug auf Konsistenz und Geschmack steht das Produkt echtem Huhn in nichts nach. Zudem enthält es ebenso viel Protein – wichtig für Kraftsportler. Kalorien- und Fettgehalt sind leicht höher, dafür enthält das Erzeugnis aber mehr als 4 Gramm Ballaststoffe, die Fleisch nie hat. Und wer hat’s erfunden? Die Schweizer natürlich.

Packungsgröße und Preis: 400 Gramm, etwa 10 Euro

Dank schonender Wasserdampfveredelung ist diese Sorte 3-mal so schnell gar wie herkömmlicher Naturreis, obwohl er nicht geschält ist und so alle Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe enthält. In gerade mal 8 bis 10 Minuten ist der Reis verzehrfertig – ideal etwa nach dem Training. Und obendrein schont die Papierverpackung mit Druckfarben auf Wasserbasis Natur und Umwelt.

Packungsgröße und Preis:1 Kilogramm, zirka 3,70 Euro

Avocados sind bei Athleten voll im Trend – aber klimafreundlich? Ja. Das Produkt ist zu 100 Prozent klimaneutral, fördert Aufforstung in Brasilien und Mexiko. Und: Die Früchte werden reif geerntet, sind dank Hochdruckverfahren ohne Konservierungsstoffe lange haltbar.

Packungsgröße und Preis: 150 Gramm, um 3 Euro

Normalerweise gibt’s türkischen Ayran im Becher mit aufreißbarem Deckel. Dieser praktische Behälter lässt sich wieder verschließen und ist damit ideal für unterwegs, etwa beim Sport. Außer Jogurt, Wasser und Salz steckt nichts drin. Ayran ist gesund: Probiotische Kulturen unterstützen die Darmflora und damit zugleich das Immunsystem.

Packungsgröße und Preis: 500 Milliliter, zirka 1 Euro

"Wilde Bolognese" von Wildling

Artgerechter kann proteinreicher Fleischkonsum kaum sein, denn das Hack stammt zu 100 Prozent von Wildschweinen, Rehen, Hirschen aus heimischen Gefilden, die dort natürliches Futter zur Verfügung hatten, sich vor allem jedoch frei und ausreichend bewegen konnten. Nach traditionellem italienischem Rezept gekocht, natürlich ohne Zusatzstoffe.

Packungsgröße und Preis: 380 Gramm, um 9 Euro

5-Kalorien-Nudeln aus Algen von Schultz & König

Low Carb und Keto sind in aller Munde – und diese kalorienarmen Spaghetti eignen sich bestens für beide Ernährungsformen. Nudeln aus Konjakwurzel gibt es auch schon, doch in Sachen Konsistenz, Geruch und Geschmack haben Algen-Pasta die Nase vorn. 100 Gramm liefert nur 5 Kalorien, dafür aber reichlich Mineralstoffe: Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Calcium, Phosphor, Jod.

Packungsgröße und Preis: 250 Gramm (Abtropfgewicht), etwa 3 Euro

3. Gewinner der Kategorie "Soul-Food"

Zuckerfreie Limo von Superfood factory

Nicht mal 60 Kalorien je Flasche (und damit weniger als die Hälfte von herkömmlichen Softdrinks) liefert diese Limonade. Das liegt vor allem daran, dass kein Zucker zugesetzt ist und die Süße hier nur von Früchten und Agave stammt. Hinzu kommt eine Extraportion an Superfood-Extrakten für Kopf und Körper. Zusatzstoffe jedweder Art müssen in allen der 3 erhältlichen Sorten natürlich draußen bleiben.

Packungsgröße und Preis: 330 Milliliter, zirka 1,50 Euro

Eiweissreiche Risoni von Barilla

Hülsenfrüchte machen glücklich, sind protein- und ballaststoffreich. Leider ist ihre Zubereitung aber auch zeitintensiv. Das ist hier anders: Die reisförmigen Körnchen sind zu 100 Prozent aus Linsen-, Erbsen- und Kichererbsenmehl hergestellt und nach 9 Minuten verzehrbereit. Je 100 Gramm stecken 24,5 Gramm Eiweiß und 13 Gramm Ballaststoffe drin. Davor können sich viele andere Beilagen nur demütig verneigen.

Packungsgröße und Preis: 300 Gramm, etwa 3 Euro#

frank soup "Erbse-Hanf" von frank juice

Einfach die Seele baumeln lassen, das ist mit dieser geschmacklich ausbalancierten Bio-Suppe überall möglich. Hanf und Erbsen liefern hochwertiges Protein, Kokosnuss und Sonnenblumenöl steuern noch gesunde Fettsäuren bei. Die Suppe ist für die Schreibtischschublade wie geschaffen, denn sie ist mehrere Monate ungekühlt haltbar, obwohl sie ohne irgendwelche Zusatz- und Konservierungsstoffe gemacht ist.

Packungsgröße und Preis: 350 Milliliter, um 4,30 Euro

Barista Kokosmilch von alpro

Du willst dich in die Südsee träumen? Nichts leichter als das mit dieser neuen Barista-Kokosmilch. Die lässt sich nämlich ohne Probleme in einen Traum aus Schaum transformieren, schmeckt wunderbar exotisch und harmoniert perfekt mit Espresso oder Kaffee. Und im Vergleich zu Kokosmilch aus der Dose ist diese Variante ein echter Schlankmacher. So ein Hauch Exotik kann übrigens auch im Müsli nicht schaden.

Packungsgröße und Preis: 1 Liter, zirka 2,90 Euro

Porridge-Bowl von Vitaquell

Breiartige Konsistenz im Mund zu spüren versetzt viele Menschen in die Kindheit zurück und sorgt so für ein gutes Gefühl. Dieser Porridge ist umweltfreundlich in Glas verpackt und frei von jeglichem Zuckerzusatz. Die Süße stammt einzig und allein aus Fruchtsaft und gibt dem Ganzen einen anderen Twist im Vergleich zur Variante mit Wasser oder Milch. Darüber hinaus stammen sämtliche Zutaten aus biologischem Anbau.

Packungsgröße und Preis: 180-Gramm-Glas, etwa 2,80 Euro

Veganer-Patty "Boom Jack BBQ" von Bunte Burger

Für viele von uns ist ein Burger das Feel-Good-Food schlechthin. Hier steckt nichts drin, was nicht hineingehört: 70 Prozent sind Gemüse (wie Jackfruit) und Hülsenfrüchte, der Rest Gewürze. Von Gluten, Soja oder Palmöl findet sich in diesem Patty keine Spur. Zudem arbeitet der Hersteller zu 100 Prozent klimapositiv, indem der gesamte CO2-Fußabruck entlang der Wertschöpfungskette egalisiert wird. Besser geht’s kaum.

Packungsgröße und Preis: 125-Gramm-Patty, um 4,80 Euro

4. Gewinner der Kategorie "Brain Food"

Chinesische Wollhandkrabben stellen in unseren Gewässern eine invasive Art dar, die das Ökosystem durcheinanderbringt und belastet. Zu dieser Essenz verarbeitet landen sie in Suppen oder Nudeln und sind bestens für die mediterrane und die asiatische Küche geeignet. Fazit: Die Hersteller dieser Essenz haben aus der Not eine Tugend gemacht.

Packungsgröße und Preis: 525 Milliliter, um 10 Euro

Paleo-Müsli Urzeit-Genuss von enerBIO

Nüsse, Saaten, Beeren, Kokos und Honig machen diese Mischung zum ersten paleokompatiblen Müsli. Zu gleichen Teilen sind Kohlenhydrate und Eiweiß enthalten, der Fettgehalt liegt bei annähernd 50 Prozent. Das ist allerdings kein Problem, denn die gesunden Fettsäuren aus Nüssen und Saaten sind echte Hirn-Booster.

Packungsgröße und Preis: 350 Gramm, zirka 4,50 Euro

Kräuter-Extrakt "BitterLiebe" von Bitterpower

15 Naturkräuter in diesem Extrakt sorgen dafür, den Bitterstoffmangel in unserer Nahrung auszugleichen. Bitterstoffe wirken antibakteriell und gegen Übelkeit, sie unterstützen die Verdauung und die Fettverbrennung und vertreiben die Gier auf Süßes. Als Verteiler nach einem schweren Essen sind Kräutertropfen die gesündere Alternative zu Schnaps oder Kaffee.

Packungsgröße und Preis: 50 Milliliter, etwa 15 Euro

Lediglich Kürbiskernmehl, Öl, Salz und Gewürze sowie ein bisschen Zucker stecken in diesem Gyros, das nicht nur besonders schmackhaft ist, sondern auch ressourcenschonend hergestellt wird. Weiterer Vorteil für die Gesundheit: Der hohe Tryptophan-Gehalt sorgt auch für einen Serotonin-Boost.

Packungsgröße und Preis: 180 Gramm, zirka 4 Euro

Ingwer-Kurkuma-Shots von Curingshot

Ingwer- und Kurkumasaft, kaltgepresst, mit etwas Pfeffer, auf Orangen- oder Apfel- Spirulina-Basis, sorgt für den Morgen-Kick. Der Hersteller kompensiert den CO2-Ausstoß bei der Produktion, indem er Projekte zum Waldschutz in Brasilien und Plastikrecycling in Malaysia und Indonesien unterstützt.

Packungsgröße und Preis: je 60 Milliliter, etwa 3 Euro

Corny Energy Riegel "Mandel+Schoko" von Schwartau

Wenn es morgens schnell gehen muss, ist ein solcher Riegel der richtige Begleiter. Das enthaltene Guarana liefert etwa die Menge Koffein eines Espressos, und fast 30 Prozent des Riegels sind Mandeln, deren essenzielle Fettsäuren und B-Vitamine sehr wichtige Bausteine für Hirn und Nerven darstellen.

Packungsgröße und Preis: 4 Riegel à 25 Gramm, um 1,90 Euro

Bei diesen 21 Food-Innovationen ist alles dabei was das Foodie-Herz höher schlagen lässt. Die spannenden Produkte punkten nicht nur im Geschmack und mit ihren Inhaltsstoffen, sondern in den meisten Fällen auch aufgrund ihrer Nachhaltigkeit. Teste selbst und küre deine eigenen Gewinner.