Calf Raises richtig machen: Starke Waden mit einer Übung

Egal ob im Stehen, Sitzen oder einbeinig, Calf Raises aktivieren die Waden so intensiv wie kaum eine andere Übung. Sie sind einfach, benötigen kaum Equipment und können überall ausgeführt werden. Gleichzeitig sind sie essenziell für Sprungkraft, Stabilität und die Ästhetik muskulöser Beine.

Summary Schwierigkeitsgrad: Anfänger bis Fortgeschrittene

Anfänger bis Fortgeschrittene MET-Wert: 4–5

4–5 Hauptregion: Waden

Waden Equipment/Hilfsmittel: Optional: Erhöhung, Kurzhanteln oder Langhantel Was sind Calf Raises und warum ist Wadenheben so effektiv? Calf Raises, auf Deutsch „Wadenheben“, sind eine effektive Übungen, um die Muskulatur der Wade isoliert zu trainieren. Dabei stellst du dich mit den Fußballen auf eine erhöhte Kante und hebst deine Fersen kontrolliert nach oben. Im Sitzen oder Stehen, mit Körpergewicht oder Zusatzlast, das Prinzip bleibt gleich: Die Wadenmuskeln spannen sich an, um dich auf die Zehenspitzen zu bringen.

Ihre Effektivität liegt in der klaren Fokussierung auf die Waden. Während viele Männer im Training Oberschenkel und Oberkörper betonen, werden die Waden oft vernachlässigt. Das führt nicht nur zu einem unausgeglichenen Körperbild, sondern auch zu funktionellen Defiziten. Calf Raises verhindern genau das: Sie kräftigen die Muskulatur, die für explosive Bewegungen, Stabilität im Sprunggelenk und Balance beim Training verantwortlich ist.

Diese Muskeln werden beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln beim Wadenheben (Calf Raises).

Beim Wadenheben stehen vor allem 2 Hauptmuskeln im Fokus:

Gastrocnemius (zweiköpfiger Zwillingswadenmuskel): Der auffällig große Muskel an der Wade, der beim Anspannen den typischen runden Wadenbauch formt. Er setzt oberhalb des Kniegelenks an und ist deshalb besonders bei stehenden Calf Raises aktiv. Der Gastrocnemius ist maßgeblich für explosive Bewegungen wie Sprinten, Springen oder Beschleunigen verantwortlich. Männer, die Wert auf eine athletische Silhouette legen, profitieren von seiner gezielten Stärkung, da er für die sichtbare Form und den Umfang der Wade zuständig ist.

Soleus (Schollenmuskel): Ein tieferliegender Muskel unterhalb des Gastrocnemius, der nicht so auffällig ist, aber eine entscheidende Rolle für Kraftausdauer spielt. Er wird vor allem bei sitzenden Calf Raises belastet, da er unabhängig vom Kniegelenk arbeitet. Der Soleus ist besonders wichtig für längere Belastungen wie Laufen, Marschieren oder Radfahren, weil er für Stabilität und Ausdauer sorgt. Neben diesen beiden Hauptakteuren arbeiten auch der Tibialis posterior, der für die Stabilisierung des Fußgewölbes verantwortlich ist, sowie weitere kleine Fußmuskeln mit. Diese tragen zur Balance bei und schützen das Sprunggelenk. Damit sind Calf Raises nicht nur eine isolierte Übung für schön geformte Waden, sondern auch eine funktionelle Basisübung für bessere Stabilität, Verletzungsprophylaxe und Leistungsfähigkeit in anderen Sportarten.

MET-Wert und Kalorienverbrauch Mit einem MET-Wert von 4–5 gehören Calf Raises zur Kategorie der moderat intensiven Kraftübungen. Das bedeutet: Sie sind nicht in erster Linie ein Kalorienkiller wie Burpees oder Sprintintervalle, sondern eine gezielte Übung zur Muskelkräftigung. In 10 Minuten verbrennst du bei einem Körpergewicht von 70 kg ca. 47–58 kcal, abhängig von Tempo und Zusatzgewicht.

Der große Vorteil: Calf Raises haben einen hohen Übertrag auf funktionelle Bewegungen. Schon wenige Sätze verbessern deine Sprungkraft, Schnellkraft und Stabilität in den Beinen. Eigenschaften, die im Alltag und in fast allen Sportarten unverzichtbar sind.

Funktionale Alltagsvorteile des Wadenhebens Die Vorteile von Calf Raises spürst du nicht nur im Training, sondern auch im Alltag. Starke Waden stabilisieren deine Schritte, machen dich sicherer beim Gehen auf unebenem Untergrund und reduzieren die Gefahr des Umknickens. Beim Treppensteigen oder längerem Gehen merkst du, dass deine Beine weniger schnell ermüden.

Auch beim Sport im Freizeitbereich, sei es Joggen, Radfahren oder Ballsport, profitierst du von der verbesserten Sprungkraft und Explosivität. Darüber hinaus tragen kräftige Waden zu einer gesunden Körperhaltung bei, da sie die Beinachse stabilisieren und so Knie und Hüfte entlasten.

Nachteile von Calf Raises Calf Raises sind eine effektive, aber sehr isolierte Übung. Der Kalorienverbrauch fällt im Vergleich zu komplexen Mehrgelenksübungen eher gering aus, da fast ausschließlich die Wadenmuskulatur arbeitet. Für einen ganzheitlichen Muskelaufbau reichen sie daher allein nicht aus.

Zudem reagieren Waden oft langsamer auf Trainingsreize, weil sie im Alltag bereits stark beansprucht werden. Bei zu hoher Trainingsfrequenz oder zu viel Zusatzgewicht kann außerdem die Achillessehne überlastet werden.

Die richtige Ausführung Du willst Calf Raises richtig machen? Dann befolge unsere Anleitung, um garantiert keinen Fehler zu machen. Hier im Video siehst du die einbeinige Variante mit Kurzhantel.

Wichtig zu beachten Die Beine sind gestreckt, die Knie fest, aber nicht überstreckt. Halte dich bei Bedarf an einer Wand oder Stange fest, um das Gleichgewicht zu sichern.

Senke die Fersen langsam wieder ab, möglichst tiefer als die Ausgangsposition, um die Dehnung zu verstärken.

Verharre am tiefsten Punkt für ca. 2 Sekunden in der Dehnung. Das verhindert, dass die Achillessehne wie eine Feder wirkt und den Schwung übernimmt – so muss der Muskel die gesamte Arbeit leisten.

Atme beim Hochdrücken aus und beim Absenken ein. Dos and Don'ts

Die häufigsten Fehler beim Wadenheben und deren Lösung Viele Männer unterschätzen Calf Raises, weil sie so simpel wirken und machen dadurch Fehler. Nur eine kontrollierte, saubere Ausführung bringt sichtbare Fortschritte.

Checkliste für Anfänger Damit deine Calf Raises von Beginn an effektiv sind, solltest du einige Punkte beachten.

Stelle sicher, dass deine Fußballen fest aufliegen und die Fersen frei beweglich sind.

Halte deinen Oberkörper aufrecht und achte darauf, dass die Bewegung ausschließlich aus den Waden kommt.

Arbeite kontrolliert und in vollem Bewegungsradius – also sowohl maximal hochdrücken als auch tief absenken.

Beginne ohne zusätzliches Gewicht, bis du die Technik sauber beherrschst, und steigere dich dann langsam mit Kurzhanteln oder einer Langhantel. Varianten der Calf-Raise-Übung Calf Raises lassen sich vielfältig abwandeln, sodass du deine Wadenmuskeln aus unterschiedlichen Winkeln trainierst:

Standing Calf Raises: Klassische Variante im Stehen, mit oder ohne Zusatzgewicht.

Klassische Variante im Stehen, mit oder ohne Zusatzgewicht. Seated Calf Raises: Im Sitzen ausgeführt, um den Soleus gezielt zu belasten.

Im Sitzen ausgeführt, um den Soleus gezielt zu belasten. Single-Leg Calf Raises: einbeinige Version, um Balance und Stabilität zu verbessern.

einbeinige Version, um Balance und Stabilität zu verbessern. Calf Raises mit Langhantel oder Kurzhanteln: Für mehr Widerstand und Muskelwachstum.

Für mehr Widerstand und Muskelwachstum. Maschinen-Varianten: Führen die Bewegung und ermöglichen hohe Gewichte. So bekommst du endlich muskulöse Waden

Übungen für zu Hause Für zu Hause reichen oft schon eine Treppenstufe oder ein stabiler Block. Stelle dich mit den Fußballen auf die Kante und führe langsame Calf Raises aus. Für mehr Intensität kannst du eine Kurzhantel in die Hand nehmen oder die Übung einbeinig ausführen.

Progressionsweg mit Tipps Level 1 – Anfänger

Starte mit Calf Raises im Stehen ohne Zusatzgewicht. Nutze eine Treppenstufe oder einen stabilen Block, um den vollen Bewegungsradius zu ermöglichen. Führe 3 Sätze à 15–20 Wiederholungen aus. Achte darauf, die Fersen langsam und kontrolliert abzusenken und dich aktiv hochzudrücken. Ziel ist es, ein Gefühl für die volle Bewegungsamplitude zu entwickeln und die Muskulatur gleichmäßig aufzubauen.

Level 2 – Fortgeschrittene

Sobald die Ausführung sitzt, erhöhst du die Intensität durch Zusatzgewicht. Halte dafür Kurzhanteln in den Händen oder lege eine Langhantel auf die Schultern. Ergänze außerdem sitzende Calf Raises, um den Soleus gezielt zu belasten. Arbeite in 3–4 Sätzen à 12–15 Wiederholungen und steigere das Gewicht langsam. Achte darauf, die Bewegung kontrolliert zu halten, auch wenn die Last höher ist.

Level 3 – Profi

Für maximale Entwicklung baue einbeinige Varianten ein. Hier arbeitest du mit dem gesamten Körpergewicht auf nur einem Bein, was nicht nur die Intensität, sondern auch die Balanceanforderung erhöht. Zusätzlich kannst du isometrische Haltephasen am oberen Punkt oder langsame Negativbewegungen (exzentrisches Training) integrieren. Profis kombinieren Calf Raises obendrein mit Plyometrie-Übungen wie Sprungvarianten, um Schnellkraft und Explosivität zu fördern.

Tipp: Trainiere Waden regelmäßig 2- bis 3-mal pro Woche, da sie sich schnell an Belastungen anpassen. Wechsel zwischen stehend, sitzend und einbeinig, um alle Muskelfasern optimal zu fordern.

Häufige Fragen zu Calf Raises Was sind Calf Raises? Calf Raise ist eine Übung, bei der du die Fersen vom Boden abhebst, um die Wadenmuskeln gezielt zu trainieren. Seated oder Standing – was ist besser? Beides ist wichtig: Stehende Calf Raises trainieren den Gastrocnemius und sorgen für Form und Kraft. Sitzende Calf Raises belasten stärker den Soleus, der für Ausdauer und Stabilität entscheidend ist. Wie oft sollte man Calf Raises machen? Optimal sind 2–3 Trainingseinheiten pro Woche mit 3–4 Sätzen à 12–20 Wiederholungen. Da die Wadenmuskulatur sehr belastbar ist, kannst du sie im Vergleich zu anderen Muskelgruppen häufiger trainieren. Kann man Calf Raises auch zu Hause machen? Ja, dafür reicht schon eine Treppenstufe oder ein stabiler Hocker. Mit einbeinigen Varianten oder durch das Tragen eines Rucksacks mit Gewicht lässt sich die Intensität problemlos steigern. Warum wachsen die Waden oft langsamer als andere Muskeln? Die Waden sind eine sehr ausdauerorientierte Muskulatur, da sie täglich beim Gehen und Stehen arbeiten. Um sie zum Wachsen zu bringen, brauchen sie daher hohe Wiederholungszahlen, regelmäßiges Training und progressive Überlastung. Sind Calf Raises nur für Optik sinnvoll? Nein, starke Waden verbessern Sprungkraft, Beschleunigung, Stabilität im Sprunggelenk und beugen Verletzungen wie Zerrungen oder Überlastungsschäden vor.