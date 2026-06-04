Die neue Push-up-Challenge: Warum Wall Push-ups plötzlich viral gehen

Es stimmt schon: Die Fitness-Community schwimmt inzwischen regelrecht in Liegestütz-Variationen. Füße erhöht, Hände erhöht, enges Set-up, einarmig, dies, das niemand braucht da noch eine. Aber hin und wieder taucht eine Variation auf, die die Übung tatsächlich verbessert - und nicht einfach nur anders aussehen lässt. Genau das ist hier der Fall.

Indem du deine Füße gegen eine Wand drückst und deinen gesamten Körper waagerecht hältst, veränderst du nicht bloß die Optik der Übung: Du zwingst Brust, Schultern und Trizeps dazu, auf Hochtouren zu arbeiten, ohne jede Chance, mit schlampigen Wiederholungen zu schummeln. Keine durchhängenden Hüften, kein schnelles Durchballern der Wiederholungen ohne Spannung, kein Verstecken irgendwo in der Bewegung.

Für eine Liegestütz-Variante ist diese hier ein echtes Monster. Vor allem deshalb, weil beim Muskelaufbau Spannung der entscheidende Faktor ist - und Wall-Push-ups liefern davon mehr als genug.

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Was genau sind Wall-Push-ups? Wall-Push-ups sind eine Liegestütz-Variation, bei der deine Füße gegen eine Wand hinter dir gedrückt werden, etwa 30 Zentimeter über dem Boden. Dadurch musst du deinen Körper während der gesamten Wiederholungen in einer geraden, horizontalen Linie halten.

Anstatt deine Füße einfach nur auf einer Bank abzulegen, drückst du sie aktiv gegen die Wand. Das verändert nicht nur den Winkel der Übung, sondern erhöht die Ganzkörperspannung massiv. Durch den Druck gegen die Wand entsteht Spannung durch den gesamten Körper - von den Händen über Brust und Schultern bis hinunter zu den Füßen. Sobald du auch nur minimal Spannung verlierst, ist der Satz vorbei.

Die Vorteile von Wall-Push-Ups Mehr Belastung ohne zusätzliches Gewicht Je horizontaler dein Körper zum Boden ist, desto mehr deines Körpergewichts lastet auf den Händen. Dadurch steigt die Belastung für Brust, Schultern und Trizeps deutlich an.

Permanente Spannung im Oberkörper Du drückst nicht einfach nur, sondern hältst permanent Spannung. Schultern und obere Brust bleiben die ganze Zeit aktiv, damit du dich gegen die Wand "hineindrückst". Kein Wegdriften, kein Entspannen am oberen Punkt der Bewegung. Genau diese konstante Spannung auf obere Brust und vordere Schultern macht die Übung so effektiv.

Ganzkörper-Plank inklusive Damit du nicht an der Wand herunterrutschst, müssen Gesäß, Quadrizeps und Core permanent mitarbeiten. Stell dir die Übung wie eine aufgewertete Plank-Variante vor, die aus einer simplen Druckbewegung eine Ganzkörperübung macht.

Erzwingt saubere Wiederholungen Da du sofort merkst, wenn deine Körperspannung nachlässt oder du aus der Position fällst, verbessert diese Variante deine Liegestütz-Technik erstaunlich schnell.

Diese Muskeln arbeiten bei Wandliegestützen besonders Brustmuskulatur (besonders obere Brust): übernimmt die Druckbewegung in der horizontaleren Position

übernimmt die Druckbewegung in der horizontaleren Position Vordere Schultern: arbeiten permanent, um dich gegen die Wand gedrückt zu halten und die Bewegung zu unterstützen

arbeiten permanent, um dich gegen die Wand gedrückt zu halten und die Bewegung zu unterstützen Trizeps: streckt die Arme und wird stärker belastet als bei normalen Liegestützen, weil zusätzlich die Position gehalten werden muss

streckt die Arme und wird stärker belastet als bei normalen Liegestützen, weil zusätzlich die Position gehalten werden muss Core: stabilisiert den Körper in einer starken Plank-Position

stabilisiert den Körper in einer starken Plank-Position Gesäß und Quadrizeps: verhindern, dass die Hüfte absinkt, und halten die Spannung gegen die Wand aufrecht So führst du Wall Push-ups richtig aus Gehe in eine klassische Liegestütz-Position, die Fersen an der Wand. Laufe mit den Füßen die Wand nach oben, bis dein Körper parallel zum Boden ist. Drücke dich aktiv über die Hände vom Boden weg und gleichzeitig gegen die Wand. Halte dabei eine stabile, gespannte Plank-Position. Beuge die Arme und senke die Brust kontrolliert Richtung Boden ab. Die Ellenbogen bleiben dabei etwa im 45-Grad-Winkel zum Körper. Drücke dich explosiv, aber kontrolliert wieder nach oben. Verlierst du die Spannung, rutschen deine Füße ab. Wiederholen. So geht die Wall-Push-up-Challenge Die Übung selbst ist schon brutal genug, deshalb bleibt die Challenge simpel und kurz: Gehe in die Position, drücke dich fest gegen die Wand und absolviere in 60 Sekunden so viele Wiederholungen wie möglich. Sobald deine Füße von der Wand abrutschen, ist die Challenge beendet.

Kurzes Durchatmen oben in der Plank-Position ist erlaubt. Unten pausieren dagegen nicht.

Dein Ziel:

a) die kompletten 60 Sekunden mit den Füßen an der Wand bleiben

b) in dieser Zeit so viele Wiederholungen wie möglich schaffen Sobald du die vollen 60 Sekunden meisterst, teste dich regelmäßig erneut und versuche, deine Wiederholungszahl weiter zu steigern. Alternativ kannst du die Übung auch ganz klassisch in Sätzen und Wiederholungen nutzen, um Kraft und Muskelausdauer aufzubauen.