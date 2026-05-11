Die besten Kraftübungen ohne Geräte

Ein starker, definierter Körper braucht kein teures Equipment und keine Maschinen. Training mit dem eigenen Körpergewicht ist vielseitig, fordernd und oft effektiver, als viele denken. Statt isolierter Bewegungen trainierst du mehrere Muskelgruppen gleichzeitig und verbesserst zusätzlich deine Stabilität und Körperkontrolle.

Ob zuhause, im Park oder unterwegs – mit der richtigen Übungsauswahl und etwas Struktur kannst du jederzeit ein anspruchsvolles Workout absolvieren und deinem Ziel Schritt für Schritt näherkommen.

Warum Bodyweight-Training so effektiv ist Für effektives Training brauchst du keine Hanteln oder Maschinen. Entscheidend sind klare Ziele, feste Routinen und das richtige Mindset. Viele unterschätzen, wie fordernd Training mit dem eigenen Körpergewicht sein kann. Dabei lässt sich damit genauso gezielt Kraft, Muskelaufbau und Ausdauer verbessern. Gerade für Einsteiger, Vielbeschäftigte oder beim Training zuhause ist Bodyweight-Training oft die bessere Wahl.

Die wichtigste Regel dabei ist 'Regelmäßigkeit schlägt Intensität'. Drei kurze, konsequente Einheiten pro Woche bringen dich langfristig weiter als unregelmäßige, harte Workouts im Gym. Ein großer Vorteil liegt in der Flexibilität: Du kannst dein Training jederzeit anpassen – durch mehr Wiederholungen, langsameres Tempo oder anspruchsvollere Varianten. Auch eine gezielte Trainingssteuerung mit wechselnden Schwerpunkten (z. B. Kraft, Muskelaufbau oder Ausdauer) ist problemlos möglich.

Neben mehr Muskeln profitierst du auch im Alltag, denn dein Körper wird stabiler, beweglicher und weniger anfällig für Verletzungen. Studien zeigen zudem, dass schon kurze, regelmäßige Einheiten die Herz-Kreislauf-Fitness verbessern und den Stoffwechsel ankurbeln. Und das Beste: Du kannst überall trainieren – zuhause, im Park oder auf Reisen. Alles, was du brauchst, ist dein eigenes Körpergewicht. Wichtig ist nur, dass du dich vor dem Training gut aufwärmst und deine Übungen regelmäßig variierst, um neue Reize zu setzen.

Mini-Guide: Das brauchst du für dein TrainingFür effektives Bodyweight-Training brauchst du weniger, als du denkst:



Quick-Check:



• Dein eigenes Körpergewicht

• Optional: Bank, Wand oder Stange

• 20–30 Minuten Zeit

• Regelmäßigkeit statt Perfektion

Die besten Bodyweight-Übungen für den Oberkörper Du brauchst keine Hanteln für starke Arme und Schultern – diese Übungen bringen deinen Oberkörper garantiert zum Brennen:

1. Negative Liegestütze Push-ups lassen dich nur müde lächeln? Dann probier mal diese anspruchsvolle Variante mit erhöhten Beinen: Stählt die Brust, die Schultern und den Trizeps.

2. Dips Such dir eine Bank oder sonstige stabile Sitzgelegenheit und fordere den Trizeps und die Schultern. Wie versprochen: Schwerer geht immer, auch ohne Gewichte. Hebe ein Bein dabei gestreckt in die Luft, dann müssen die Arme noch mehr stemmen.

3. Schulterdrücken Statt Gewichte über den Kopf zu drücken, begibst du dich einfach mit erhöhten Füßen kopfüber Richtung Boden und drückst dein Körpergewicht aus den Schultern hoch, bis diese brennen! Über den Winkel kannst du die Schwierigkeit anpassen.

4. Klimmzüge Der Klassiker formt den oberen Rücken, die Schulter und den Bizeps. Wer keine eigene Klimmzugstange zuhause hat, sucht sich einfach einen Spielplatz oder einen Trimm-dich-Pfad.

5. Gelaufener Handstand an der Wand Eine Wand wirst du immer vorfinden und kannst dich daran richtig austoben: egal, ob bei Handstand-Push-ups oder aber Spiderman-mäßigem Die-Wand-hochlaufen – nur cooler, weil mit den Beinen zuerst:

Rumpftraining für Stabilität und Core-Power Gerade Drehbewegungen kommen bei fast allen Hobbysportlern zu kurz. Dabei sind gezielte Rumpfrotationen und Kräftigungen extrem wichtig für deine Beweglichkeit, Kraftübertragung und Statik. Folgende Übungen stabilisieren deine Wirbelsäule, Schultern und Hüften und beugen so zum Beispiel Rückenschmerzen vor.

1. Seitstütz-Crunches Hier ist Körperspannung gefragt und es kommen ziemlich viele Muskeln zum Einsatz, allen voran natürlich der Rumpf: Arbeite langsam und kontrolliert und bleib dabei schön gerade.

2. Rollovers Die Bauchrolle sieht einfacher und vielleicht etwas alberner aus, als sie ist: Wer hier ohne Schwung und mit voller Körperspannung arbeitet, wird das auch spüren.

3. Beinheben über Kreuz im Hang Drillt den Bauch, vor allem die seitliche Bauchmuskulatur, und die Beine.

4. Arm- und Beinheben im Stütz

So viel Balance musst du erst einmal aufbringen: Nicht umsonst ist diese Übung eine der beliebtesten in der Physiotherapie, schließlich stärkt sie deine Körperkontrolle und Körpermitte wie keine andere.

5. Klappmesser im Stütz Als Abwechslung zum Klappmesser in Rückenlage kannst du dich umdrehen und so Bauch, Rücken, Schultern und Brust pushen. Falls du keinen Gymnastikball besitzt, kannst du auch eine Bank verwenden und den Rumpf Richtung Beine bringen.

Beinübungen ohne Geräte für maximale Power Ausfallschritte und Kniebeugen ohne Gewichte locken dich nicht? Dann wird es Zeit, umzudenken! Wir zeigen dir, wie du deine Beine ohne Schnickschnack zum Brennen bringst. Dafür sind viele Wiederholungen dieser anspruchsvollen, funktionellen Bodyweight-Übungen ideal:

1. Step-ups mit rückwärtigen Ausfallschritten Fordere die Oberschenkel und das Gesäß sowie deine Koordination mit Tempo heraus. Du brauchst lediglich eine Mauer oder Bank.

2. Hock-Weitsprünge Definiere die Waden, die Oberschenkel und das Gesäß. Du kannst zwischen einem engen und breiten Stand variieren. Komm unten möglichst tief in den Squat und drück dich dann kraftvoll ab. Lande immer sanft und kontrolliert.

3. Ausfallschritte mit hochgestreckten Armen Technik statt Masse: Arbeite an deiner Körperhaltung und wahre Körperspannung. Beine, Gesäß und Rumpf werden es dir danken.

4. Einbeiniges Hüftheben Becken- oder auch Hüftheben fordert die ganze hintere Kette. Alternativ zur einbeinigen Variante kannst du auch beide Füße auf einem wackeligen Medizin- oder Gymnastikball platzieren oder dir Bücher oder andere schwere Gegenstände auf das Becken legen. Der Po bleibt kurz über dem Boden und wird nicht abgelegt.

5. Standwaage Die Standwaage schult deine Tiefenmuskulatur und stärkt ebenfalls die hintere Muskelkette, also Beinrückseite, Gesäß und unteren Rücken. Challenge gefällig? Dann schließ die Augen dabei! Oder spanne ein Widerstandsband unter das Knie und eine Stange und drücke dann dein Standknie aktiv nach außen.

Ganzkörperübungen für maximale Effizienz Für alle, die nur sehr wenig Zeit fürs Training haben oder die nach den vorangegangenen Übungen noch einen schönen Fatburn-Finisher wünschen, kommen hier die Top-Ganzkörperübungen ohne Hilfsmittel.

1. Burpee Natürlich, der verhasste Klassiker unter den Ganzkörper-Bodyweight-Übungen darf in keiner Sammlung fehlen. Hier sind wirklich alle großen Muskelgruppen und viel Kraftausdauer gefragt.

2. Aufgedrehter Vierfüßlerstand mit Kick Sieht elegant aus wie eine Yoga-Übung und schenkt dir tatsächlich mehr Kraft und Beweglichkeit, daher unbedingt ausprobieren:

3. Bärengang Bärenstarke Arme, Schultern, Beine und ein alles andere als kuscheliger Bauch gefällig? Dann halte mal eine Minute im Bear Crawl durch.

So kombinierst du die Übungen zu einem Workout Um echte Fortschritte zu machen, solltest du die Übungen strukturiert kombinieren.

Trainiere 3- bis 4-mal pro Woche und steigere dich regelmäßig.

Warum Regelmäßigkeit wichtiger ist als Equipment Der größte Vorteil von Bodyweight-Training ist seine Flexibilität. Du kannst jederzeit trainieren – zuhause, im Park oder auf Reisen. Dadurch fällt es leichter, konsequent dranzubleiben. Und genau das ist der entscheidende Faktor für Fortschritt.

FAQ: Häufige Fragen zum Training ohne Geräte Kann man ohne Gewichte wirklich Muskeln aufbauen? Ja, durch progressive Steigerung und anspruchsvolle Übungen. Wie oft sollte ich trainieren? 3–4 Einheiten pro Woche sind ideal. Wie lange sollte ein Workout dauern? 20–40 Minuten reichen völlig aus. Ist Bodyweight-Training für Anfänger geeignet? Ja, die Intensität lässt sich individuell anpassen.