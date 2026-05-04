Speed Hiking: Dein Weg zu alpiner Dynamik

Wer sich in den Bergen schneller bewegt, merkt schnell: Das Tempo ergibt sich oft von selbst. Schritte, Atmung und Gelände greifen ineinander, der Weg gibt den Takt vor. Mal ruhig und gleichmäßig, mal dynamisch und kraftvoll – immer angepasst an Landschaft, Steigung und die eigene Verfassung.

Elia Pisani Den Berg spüren: Wenn Schritte, Atmung und Gelände eins werden, findest du deinen ganz eigenen Takt – ganz ohne Leistungsdruck.



Tempo als Gefühl: Wenn der Weg deinen Takt bestimmt Speed Hiking beschreibt genau dieses Zusammenspiel aus Bewegung und Naturerlebnis. Es geht nicht um möglichst schnelles Vorankommen, sondern um einen gleichmäßigen Bewegungsfluss. Der eigene Rhythmus entsteht aus der Situation heraus – aus dem Gelände, den Bedingungen und dem eigenen Körpergefühl. So wird Tempo zur Folge der Bewegung, nicht zu ihrem Ziel.

Elia Pisani Dynamik im Fluss: Beim Speed Hiking ist das Tempo kein Ziel, sondern die natürliche Folge deines intuitiven Bewegungsgefühls.



Flow im Fokus: dein optimales Equipment für alpine Dynamik Mit der aktuellen Speed-Hiking-Kollektion greift Salewa diesen Ansatz auf und überträgt ihn in funktionale Ausrüstung. Leichte Materialien, hohe Atmungsaktivität und bewegungsfreundliche Schnitte unterstützen Touren, bei denen sich Intensität und Tempo ständig verändern.

Elia Pisani Volle Funktion, null Ballast: Die Pedroc-Kollektion von Salewa bietet dir die Bewegungsfreiheit, die du für schnelle, alpine Einsätze brauchst.



Zu den zentralen Produkten zählen die Pedroc Wind HD Light Jacke als leichter Schutz vor Wind, das Pedroc Dry Light T-Shirt mit effizientem Feuchtigkeitsmanagement sowie die Pedroc DST 2in1 Shorts für hohe Bewegungsfreiheit. Ergänzt wird die Kollektion durch den vielseitigen Pedroc 2 Max Schuh und den kompakten Pedroc Activ 16L Rucksack für schnelle Einsätze im alpinen Gelände.

Elia Pisani Trittsicher auf schwierigem Terrain mit dem bequemen Pedroc 2 Max Schuh und optimaler Witterungsschutz durch die leichte Pedroc Wind HD Light Jacke.