Lernen Sie Nein zu sagen: Wann Sie ein Egoist sein müssen

Was ist Egoismus?

Jeder Mensch kommt egoistisch auf die Welt. Babys holen sich das, was sie brauchen. Wenn sie es nicht kriegen, verlangen sie lautstark danach. "Primärer Egoismus" sagt dazu die Forschung. Ein Kind kann noch nicht zwischen eigenen Bedürfnissen und denen anderer unterscheiden. Erst mit dem Erwachsenwerden versteht der Mensch, dass viele Menschen anders fühlen als wir selbst. Und fangen an, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen.

Bin ich zu egoistisch?

"Mensch, bist du egoistisch!" Den Vorwurf finden selbst abgebrühte Kerle nicht schmeichelhaft. Und in der Tat schwingt kein Hauch von Bewunderung mit in diesem Satz. Nur, was genau ist das eigentlich: egoistisch? "Ego" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet schlicht "ich" – Ego­ismus ist Ich-Bezogenheit. In krankhaft übersteigerter Form spricht man von Narzissmus. Kernmerkmale sind Überhöhung der eigenen Bedeutung, Sucht nach Anerkennung, Rücksichtslosigkeit, mangelnde Empathie. Soziale Medien befeuern dies, oft scheint es, als ob die Welt gerade von Narzissten wimmelt. Sie fotografieren sich unentwegt selbst, zocken an der Börse, werden Präsident der USA. Der Begriff Narzisst ist zu einer Generaldiagnose geworden.

Wann ist Egoismus krankhaft?

Tatsächlich aber ist der Narzissmus eine ernsthafte Persönlichkeitsstörung, die laut klinischen Studien zum Glück nur 1 Prozent der Bevölkerung betrifft. Das andere Extrem, das dem Egoismus gegenübersteht, ist ebenfalls eher selten: Altruismus – totale Selbstlosigkeit. Altruisten helfen, hören anderen zu und sind immer für sie da, und zwar ohne eine Gegenleistung zu fordern. Bei dieser Beschreibung fallen einem meistens mehr Frauen als Männer ein. Schweizer Forscher bestätigen: Das männliche Gehirn belohnt eher egoistisches Verhalten. Das sei nicht angeboren, sondern anerzogen. Doch hier ist ein erfreulicher gesellschaftlicher Trend erkennbar: Das Rote Kreuz hat so viele ehrenamtliche Helfer wie nie. Jeder dritte Deutsche engagiert sich laut aktueller Zahlen in der Nachbarschaftshilfe, jeder fünfte im Verein, jeder zehnte im Sozialsektor. Aber auch die Helfer-Mentalität hat ihren Preis.

Wer zu wenig an sich denkt, der brennt aus, leidet letztlich am krankhaften Gefallen, an der "disease to please". Gesund sind also beide Extreme nicht, weder für Sie selbst noch für Ihr Umfeld. In Reinform kommen sie ohnehin selten vor. Völlige Selbstlosigkeit ist genauso rar wie purer Egoismus. Sie ergänzen sich vielmehr gegenseitig. US-Neurowissenschaftler haben bewiesen, dass dieselben Hirnareale aktiviert werden, wenn Sie für wohltätige Zwecke Geld spenden wie wenn Ihnen jemand einen Gefallen tut. Fast jede gute Tat beruht auf einem Tauschgeschäft: Wenn Sie Ihrem Kollegen beim Umzug helfen, dann hilft er auch bei Ihrem. Doch es gibt eine ideale Schnittmenge zwischen übersteigerter Selbstverehrung und selbstloser Aufopferung: das notwendige Eigeninteresse. Man nennt das auch gesunden Egoismus.

Wann ist Egoismus gut?

Gesund ist Ihr Eigensinn, wenn er nicht überhandnimmt, anderen nicht schadet und vielleicht sogar gleichzeitig einen allgemeinen Nutzen hat. Lange gingen Biologen davon aus, der Mensch sei nur an seinem persönlichen Vorteil interessiert. Fressen oder gefressen werden, reich oder arm, Macht oder Moral. Doch der Hirnforscher Professor Joachim Bauer aus Tübingen widerspricht: "Die Annahme, dass sich auf der Erde nur die Stärksten durchsetzen, ist eine zu vereinfachte Sichtweise. Entscheidend ist, ob eine Kooperation stattfindet, sodass alle gut miteinander leben können." Der Teamplayer schlägt also den Egomanen.

Machen Sie den Ego-Test

Dazu ein Test: Stellen Sie sich vor, Sie bekommen 100 Euro geschenkt. Sie müssen das Geld allerdings mit jemandem teilen. Wie viel Sie abgeben, bleibt Ihnen überlassen. Der Haken: Falls Ihr Gegenüber Ihr Angebot ablehnt, bekommen beide nichts. Wie viel geben Sie ab? Versuche zeigen: Liegt Ihr Angebot zwischen 40 und 50 Euro, wird es meistens akzeptiert, beide profitieren.

Das sogenannte Ultimatumspiel wurde bereits 1978 vom deutschen Ökonomen Werner Güth am Max-Planck-Institut zur Erforschung des Altruismus beziehungsweise Egoismus eingesetzt. In allen Industrieländern gibt der Spieler im Schnitt die Hälfte des Betrags ab. Weniger würde Ihr Gegenüber vermutlich ablehnen – und das spüren die meisten. Stichwort: Empathie. Damit ist bewiesen, dass den meisten Menschen Fairness wichtiger ist als der schnöde Profit. Aber Sie dürfen – und sollten – dabei guten Gewissens auch an sich selbst denken. Denn ein gewisses Maß an Egoismus nützt allen: Laden Sie Ihre eigenen Batterien regelmäßig auf, haben Sie auch mehr Energie für andere – eine Win-win-Situation. Wie teilen Sie also Ihr Meer aus To-dos? Die Psychologin und Autorin Eva Wlodarek ("Mehr Selbstvertrauen", 12 Euro bei amazon.de) rät: "Trauen Sie sich, für Ihre Bedürfnisse einzustehen, Grenzen zu ziehen und auch mal Nein zu sagen." Machen Sie sich bewusst, dass Sie nicht mehr das kleine Kind von einst sind, sondern ein gestandener Kerl. Gut so!

Sie können mit Geld nichts anfangen? Sie leben eher nach dem Motto "Was kümmert es die Eiche, wenn ein Wildschwein sich an ihr reibt". Dann machen Sie den ausführlichen Ego-Test beim Palverlag: "Bin ich selbstsüchtig?"