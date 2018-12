Onlineshopping-Tricks: So sparen Sie sofort beim Shoppen im Web

Sparfüchse aufgepasst! Hier kommen 10 clevere Tipps, wie Sie beim Onlineshopping massig Geld sparen können

Keine überfüllten Shops, Parkplatzengpässe, dafür bequem von der Couch: Die Vorteile vom Onlineshopping liegen auf der Hand. Und günstiger sind die Sachen online meist auch noch. Aber wussten Sie, dass es sogar noch billiger geht? Und zwar so:

Spar-Tipp 1: Newsletter abonnieren

Viele Onlineshops bieten einen Preisnachlass, sobald Sie den Newsletter abonnieren. So sparen Sie bei der ersten Bestellung nach der Anmeldung – teilweise bis zu 20 Prozent! Und auch danach flattern ins Postfach von Newsletter-Abonnenten immer mal wieder Rabatt-Codes ein.

Wer eine Flut von Spam-Nachrichten fürchtet, legt sich einfach eine neue E-Mailadresse extra für solche Geschichten an. In dem Postfach können Sie dann vor jeder neuen Bestellung nachsehen, ob sie einen neuen Gutschein-Code erhalten haben. So nehmen Sie alle Rabatte mit, aber bleiben im Alltag von nerviger Werbung verschont.

Spar-Tipp 2: Coupons googlen

Wunschprodukt gefunden und keinen Rabatt-Coupon im Postfach? Dann geben Sie einfach mal den Namen Ihres Lieblingsshops mit demZusatz "Coupon" bei Google ein und schon werden sämtliche Rabattaktionen angezeigt. Internetseiten wie "Gutscheinpony", "Gutscheinsammler" und "Sparwelt" bieten eine Übersicht darüber, in welchen Onlineshops gerade welche Rabattaktionen laufen. Auch hier lohnt es sich zu vergleichen: Pro Shop gibt es meist mehrere Codes. Mit manchen sparen Sie nur den Versand, andere funktionieren nur bei Konten, die auch den Newsletter abonniert haben, aber oft gibt’s auch richtig satte Prozente auf den Einkauf. Selbst bei schon rabattierten Produkten lässt sich der Preis auf diese Weise zusätzlich drücken. Etwas Recherche im Vorhinein lohnt sich also allemal.

>>> So können Sie viel Geld sparen

Spar-Tipp 3: Cookies deaktivieren und im Inkognito-Modus shoppen

E-Commerce Algorithmen passen die Preise basierend auf vielen Faktoren an. Einer davon ist, wie häufig Sie sich ein Produkt schon angesehen haben. Oft ist es so, dass die Händler die Preise nach oben treiben, wenn Sie merken, dass Sie ein ernstes Kauf-Interesse haben. Spar-Tipp: Löschen Sie Ihre Cookies und schalten Sie den Browser in den Inkognito-Modus. So bleiben Sie vom Preiswahnsinn verschont.