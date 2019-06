Intimfrisuren bei Frauen: So mögen Männer und Frauen weibliche Schamhaare am liebsten

Keine Frage, zu wissen, worauf andere Männer so stehen, ist interessant. Viel spannender ist doch aber, welche Intimfrisuren Frauen tatsächlich tragen. Auch das haben wir recherchiert. Eine Umfrage, die unter knapp 1500 Männern und Frauen vom Wellnessreise-Veranstalters beauty24 durchgeführt wurde, verrät's:

Wir schlussfolgern: Je weniger Haare, desto besser finden es die Männer. Am besten komplett rasiert, aber wenigstens getrimmt sollte das Schamhaar sein.

Kein Haar in Sicht: So mögen Männer den weiblichen Intimbereich am liebsten

Am Ende bleibt es die Entscheidung der Frau, welche Intimfrisur sie trägt © Renata Schaitza / Unsplash.com

Heikles Thema. So viel sollte klar sein: Jede Frau entscheidet selbst, welche Intimfrisur für sie die richtige ist. Du würdest trotzdem gerne mitreden? Dann geht es dir wie vielen Männern. Immerhin 37 Prozent unserer Umfrage-Teilnehmer gaben an, „hin und wieder“ ein Mitspracherecht bei der Intimfrisur der Partnerin zu haben. 23 Prozent fordern es sogar ein. Aber mal ehrlich: Einfordern? Du solltest die Frau zu nichts drängen oder überreden wollen. Wenn sie nach deiner Meinung fragt, sag ihr, was du magst. Aber das sollte schlussendlich keinen Einfluss auf ihre Entscheidung haben. Denn schließlich ist sie diejenige, die damit herumläuft und sich wohlfühlen muss.

Und wahrscheinlich geht es dir am Ende ohnehin wie der Mehrheit: 63 Prozent unserer Umfrageteilnehmer gaben an, noch nie wegen einer unattraktiven Intimfrisur auf Sex verzichtet zu haben. Hauptsache, sie fühlt sich wohl! Dann wird der Sex ohnehin am besten.

>>> Besserer Sex: Das bringt mehr Spaß im Bett

Fazit: Je weniger Haare, desto besser kommen Frauen an

Männer mögen Frauen am liebsten möglichst haarfrei oder gestutzt und genau so handhaben es die meisten Frauen ohnehin. Geht dir auch so, aber die Liebste möchte lieber sprießen lassen? Dann solltest du nicht versuchen, sie zu etwas anderem zu überreden.