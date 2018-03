Anfänger-Training: Das effektivste Einsteiger-Workout

1. Übung: Ausfallschritte mit Hantelscheibe

für Oberschenkel und Waden

A. Ganz aufrecht hinstellen, die Füße sind ungefähr hüftbreit auseinander. Die Hantelscheibe mit verschränkten Armen vor der Brust halten und fest gegen den Oberkörper drücken.

B. Einen großen Schritt nach vorn machen und in die Knie gehen, bis der vordere Oberschenkel waagerecht ist. Wieder aufrichten.

15 bis 20 Wiederholungen pro Bein

Option 1: Intensität regulieren

+ Nicht immer zurück in die Startposition gehen, sondern mit wechselnden Ausfallschritten im Kreis umherwandern.

- Nur so weit in die Hocke, dass der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel etwa 20 Grad größer ist als gezeigt.

Option 2: Trainingsgeräte deaktivieren

Im Abstand von 30 bis 40 Zentimetern mit dem Rücken gegen eine Wand lehnen. In 3 Stufen immer tiefer in die Knie gehen, jede Position 20 bis 30 Sekunden halten.